John Wick 5 ci sarà. Il sequel sarà girato insieme a John Wick 4

John Wick 5 ci sarà. Lionsgate ha confermato che le riprese del quinto capitolo del franchise si svolgeranno contemporaneamente a quelle del quarto.

John Wick- foto flixist.com

I fan del franchise con protagonista Keanu Reeves possono tirare un sospiro di sollievo: John Wick 5 ci sarà e sarà girato in contemporanea con John Wick 4.

L’amministratore delegato della Lionsgate, John Feltheimer, ha dichiarato: “Siamo impegnati nel preparare le sceneggiature dei prossimi due capitoli del franchise action John Wick, con il quarto film che arriverà nelle sale americane nel weekend del Memorial Day 2022 (30 maggio). Speriamo di girare John Wick: Chapter 4 e 5 in contemporanea quando Keanu Reeves sarà disponibile nei primi mesi del prossimo anno”.

Tutto pronto quindi per dare vita a John Wick 4 e 5 non appena l’attore terminerà le riprese del quarto capitolo di Matrix per Warner Bros. e Village Roadshow.

Lionsgate sta puntando molto sul franchise di John Wick, considerando che ha fruttato oltre 580 milioni di dollari con i primi tre capitoli e ha dato vita a una serie tv intitolato The Continental.

Lo show televisivo prodotto per Starz proporrà un nuovo approccio utilizzando i punti di vista di altri personaggi e varie linee temporali. Insomma un nuovo tassello nel mondo di John Wick.