I maghi di Waverly (Wizards of Waverly Place) è stata una serie televisiva targata Disney Channel andata in onda in Italia dal 2008 al 2012.

Cast I Maghi di Waverly- foto wheninmanila.com

Lo show di Todd J. Greenwald racconta la storia di tre fratelli di origine italo-messicana con poteri magici che gestiscono una paninoteca a Waverly Place.

Il padre è un ex mago costretto a cedere i suoi poteri al fratello che ha continuato a insegnare la magia ai figli per permettere loro di affrontare una gara di magia che stabilità chi di loro potrà tenere i poteri magici.

Alla fine, tra varie avventure e peripezie, a vincere la gara di magia e a diventare il mago di famiglia sarà Alex. Anche Justin manterrà i poteri quando diventerà il preside della scuola di magia del Mondo Magico.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori I maghi di Waverly: ieri e oggi!

David DeLuise

David DeLuise- foto cloudysexy.com

David DeLuise è Jerome “Jerry” Pepe Russo, marito di Theresa e padre di Justin, Alex e Max. È stato un mago fino a quando ha ceduto i suoi poteri al fratello Kelbo per sposare Theresa (una mortale).

Jerry non ha abbandonato del tutto la magia e ogni martedì e giovedì insegna ai suoi figli come usare i loro poteri al meglio e prepararli alla grande sfida.

Dopo lo show, l’attore ha continuato ad apparire in televisione con Hot in Cleveland, The Mentalist, Grey’s Anatomy, Rizzoli & Isle, R.L. Stine’s The Haunting Hour, Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex, Pulling the Goalie, Sox, Abner, The Invisible Dog, Alone for Christmas, Delicious Ambiguity, Catch, Baby Daddy, Sam & Cat, Hawaii Five-0, Born Again Virgin, Hey You, It’s Me, Real Rob, NCIS e Shameless.

Maria Canals Barrera

Maria Canals Barrera- foto yahoo.com

Maria Canals Barrera è Theresa Maddalena Margarita Russo, moglie di Jerry e madre di Justin, Alex e Max. Ha origini messicane e lavora nella Sub Station.

Theresa cerca sempre di evitare i disastri magici dei figli e si spende in consigli saggi per permette loro di affrontare la vita di tutti i giorni.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione. Tra le sue apparizioni ricordiamo Camp Rock, I maghi di Waverly: The Movie, Camp Rock 2: The Final Jam, L’amore all’improvviso, Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex, Baby Daddy, Baby Daddy, Gang Related, Cristela, Members Only, God’s Not Dead 2 e The Big Bang Theory.

David Henrie

David Henrie- foto tvserial.it

David Henrie è Justin Vincenzo Pepe Russo, il primogenito della famiglia Russo. È un ragazzo serio, maturo e amante dello studio e delle regole.

Justin aspira a diventare mago di famiglia, ma perderà la sfida finale contro i fratelli e lascerà il posto ad Alex. Nonostante ciò, riacquisirà i suoi poteri diventando il preside della scuola di magia del Mondo Magico.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione in Arrested Development – Ti presento i miei e Mind Games.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Un weekend da bamboccioni 2, 1000 to 1: The Cory Weissman Story, Il superpoliziotto del supermercato 2, Little Boy, Walt prima di Topolino e This is the Year.

Selena Gomez

Selena Gomez- foto yahoo.com

Selena Gomez è Alexandra “Alex” Margarita Russo, la secondogenita di Jerry e Theresa. È una maga pasticciona che riesce a farla franca grazie alla sua furbizia e all’aiuto del fratello maggiore.

Alex è una ragazza dal carattere forte che ama fare sempre di testa sua, anche se questo significa finire nei guai.

È molto amica di Harper Finkle ed è proprio a lei che svelerà il suo segreto, anche se severamente vietato dalla legge magica.

Dopo la serie tv, l’attrice e cantante ha continuato ad apparire in televisione con Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex, We Day, Inside Amy Schumer e Selena + Chef.

Al cinema la ritroviamo in film come Aftershock, Spring Breakers – Una vacanza da sballo, Getaway – Via di fuga, Comportamenti molto… cattivi!, Ti lascio la mia canzone, La grande scommessa, Altruisti si diventa, Cattivi vicini 2, In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi e I morti non muoiono.

Jake T. Austin

Jake T. Austin- foto frankiesfacts.com

Jake T. Austin è Max Russo, il figlio più piccolo di Jerry e Theresa. È una piccola peste che ama combinare guai anche senza l’uso della magia.

Max ha un’indole curiosa e dispettosa e si diverte a fare degli scherzi ai fratelli e spesso li mette anche in imbarazzo.

Il giovane attore, dopo I maghi di Waverly, è apparso in televisione in Drop Dead Diva, Law & Order – Unità vittime speciali, Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex e The Fosters. Al cinema lo ritroviamo in Tom Sawyer & Huckleberry Finn.

Jennifer Stone

Jennifer Stone- foto anglenews.com

Jennifer Stone è Harper Finkle, la migliore amica di Alex. È una ragazza molto strana che ama indossare abiti e gioielli fatti da lei.

Harper è innamorata di Justin, ma non essendo ricambiata si fidanza con Zeke Beekerman, un compagno di studio del ragazzo. È una dei pochi mortali a conoscere il segreto della famiglia Russo.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Body of Proof e Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex. Al cinema la ritroviamo in progetti come Nothing left to Fear e High School Possession.

Gregg Sulkin

Gregg Sulkin- foto tvserial.it

Gregg Sulkin è Mason Greyback, un licantropo di cui si innamora Alex. Il personaggio appare nella terza serie e diventa una presenza fissa nell’ultima stagione.

Mason sparirà quando diventerà un lupo mannaro dopo essere stato morso da Juliet, ma ritornerà umano grazie all’intervento di Alex.

L’attore, dopo la serie, ha continuato ad apparire in televisione con Melissa & Joey, Pretty Little Liars, Il ritorno dei maghi – Alex vs. Alex, A Daughter’s Nightmare, Delirium, Faking It – Più che amiche, Life in Piece, Young & Hungry – Cuori in cucina, Drink Slay Love e Runaways.

Al cinema appare in White Frog, Camilla Dickinson, Another Me, LifeTime, Affluenza, Anti-Social, Don’t Hang Up e A Cinderella Story: Christmas Wish.

Bridgit Mendler

Bridgit Mendler- foto tvserial-it

Bridgit Mendler è Juliet Van Heusen, il vampiro che trasforma Mason. È figlia dei titolari di un ristorante rivale della Waverly SubStation.

Juliet si fidanza con Justin, ma i due sono destinati a lasciarsi a causa di vari eventi (primo tra tutti la lotta con Mason). Alla fine torna giovane e si rimette con il fratello di Alex.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in altri show televisivi: Buona fortuna Charlie, Dr. House – Medical Division, Violetta, Jessie, Undateable, Nashville e Buon quel che vi pare.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in progetti come Muppets 2 – Ricercati e Il padre dell’anno.

Dan Benson

Dan Benson- foto tvserial.it

Dan Benson è Zeke Beakerman, il migliore amico di Justin. È un ragazzo strano a cui piacciono i robot e gli alieni.

Zeke è stato nominato il ragazzo meno noioso della scuola per sei anni di seguito e durante la serie si fidanza con Harper. Nell’ultima stagione scopre il segreto dei Russo.

Dopo lo show, Dan Benson è apparso soltanto in Backup Boyfriend e Killing Diaz.

Skyler Samuels

Skyler Samuels- foto tvserial.it

Skyler Samuels è Gertrude “Gigi” Hollingsworth, la nemica di Alex e Harper sin dall’asilo. La ragazza ha provato sempre a imbarazzare la maga e ha organizzato diversi dispetti ai suoi danni.

Gigi è una ragazza molto arrogante che non si fa problemi a trattare male chiunque non ritenga alla sua altezza.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione in American Horror Story: Freak Show, Scream Queens e The Gifted. Al cinema appare in L’A.S.S.O. nella manica e Sharon 1.2.3..

Ian Abercrombie

Ian Abercrombie- foto thetalko.com

Ian Abercrombie è il Preside Crumbs, il preside della scuola di magia. Il personaggio appare sempre con la barba, tranne quando Ronald Longcape Jr. gliela ruba.

Purtroppo l’attore è moto subito dopo la serie all’età di 77 anni a causa di un’insufficienza renale.

Bill Chott

Bill Chott- foto ro.justinfeed.com

Bill Chott è Herschel Laritate, il preside della scuola di Justin, Alex e Max. È un uomo molto eccentrico che ama i cowboy e i puledri e si prende gioco degli studenti.

Dopo I Maghi di Waverly, l’attore è apparso in Marshall the Miracle Dog.