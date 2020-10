Jared Leto sarà di nuovo Joker nella Snyder Cut di Justice League

L’attore e cantante Jared Leto tornerà a vestire i panni del suo Joker nel film Snyder Cut di Justice League diretto da Zack Snyder.

Jared Leto Joker- vecernji.hr

Sembrava impossibile dopo la prova di Joaquin Phoenix in Joker, ma il villain interpretato da Jared Leto in Suicide Squad tornerà in vita nella Director’s Cut di Zack Snyder.

Il ritorno del leader dei Thirty Seconds to Mars è legato alla volontà del regista di richiamare vari personaggi per i reshoots di Justice League.

A precedere Jared Leto sono stati Ben Affleck nel ruolo di Batman, Ray Fisher nei panni di Cyborg e Amber Heard nelle vesti di Mera. Non si sa se verranno coinvolti altri attori.

Il Joker di Suicide Squad sul set di Justice League porterà grandi stravolgimenti all’interno dello scenario DC così come lo conosciamo.

Di fatto il regista sta portando avanti la sua versione del film del 2017 per riparare alle modifiche messe a punto da Joss Whedon. D’altronde il personaggio non è apparso nella pellicola originale.

Secondo alcuni rumors la presenza del Joker di Jared Leto potrebbe dare la spinta necessaria a David Ayer per promuovere la realizzazione di un’eventuale Final Cut di Suicide Squad.

Zack Snyder’s Justice League verrà trasmesso da HBO Max come miniserie di 4 episodi soltanto nel 2021, salvo cambiamenti dettati dalla pandemia.