iCarly è una serie televisiva di successo andata in onda in prima visione su Nickelodeon da giugno 2008 e in chiaro su Italia 1 da settembre 2009 (passando poi su La 5, Boing e Super!).

Cast iCarly- foto tvqc.com

Stagione dopo stagione, la serie ideata e prodotta da Dan Schneider ci ha divertito con le avventure di Carly Shay e della sua scooby gang composta dal fratello Spencer e gli amici Sam Puckett e Freddie Benson.

Carly si addossa la colpa di una marachella di Sam e si ritrova a dover filmare i provini di uno spettacolo scolastico, ma i talenti da loro scelti vengono messi da parte.

I tre hanno un’idea geniale: creare un web show online per raccogliere e mandare in onda i video divertenti e le performance talentuose.

In pochissimo tempo Carly, Sam e Freddie conquistano il successo, ma faranno anche i conti con i problemi legati alla fama e i tipici problemi dell’adolescenza.

Ma cosa faranno e come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori iCarly: ieri e oggi

Miranda Taylor Cosgrove

Miranda Taylor Cosgrove – foto ezhpcg.bakazvyab.site

Miranda Taylor Cosgrove è Carly Shay, la protagonista dello show. È affezionata a suo fratello Spencer, vive in simbiosi con i suoi amici Sam e Freddie e rispetta suo padre.

Carly vivrà una relazione son il suo amico Freddie, ma i due si lasceranno e la ragazza partirà alla volta dell’Italia con il padre.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Merry Christmas, Drake & Josh, Grossman, The Good Wife, Big Time Christmas e Crowded e al cinema con The Intruders e 3022.

Jannette McCurdy

Jannette McCurdy – foto fobiaspoleczna.info

Jannette McCurdy è Samantha Joy “Sam” Pucket, la migliore amica di Carly e Freddie. Il suo personaggio è un po’ maschiaccio, ma nasconde un lato dolce.

Sam è segretamente innamorata di Freddie e l’imbarazzo di questo sentimento la fa sentire fuori dal mondo. Anche Freddie si dichiara a lei, ma i due si lasceranno.

Alla fine dello show Sam partirà con la moto riparata da Spencer per l’amico Socko per raggiungere Los Angeles. Lì incontrerà Cat Valentine e darà vita alla serie Sam & Cat.

L’attrice, dopo la serie, ha lavorato in televisione con L’ultimo giorno d’estate, True Jackson, VP, Best Player, Victorious, Sam & Cat, Ben and Kate, Il grande colpo, The Birthday Boys e Comedy Bang! Bang!.

Jannette McCurdy non ha trascurato nemmeno il cinema con film come Pet di Carles Torrens e Little Bitches di Nick Kreiss.

La giovane interprete ha costruito anche una carriera da cantante, debuttando con il suo primo album in studio Jennette McCurdy nel 2012.

Nathan Kress

Nathan Kress – foto todateen.uol.com.br

Nathan Kress è Fredward “Freddie” Benson, l’amico di Carly e Sam e parte integrante del loro web show.

Freddie fa breccia nel cuore di Carly e Sam, ma nell’episodio della serie Sam & Cat in cui compare ammette di amare la migliore amica della protagonista.

L’attore sta realizzando la sua carriera d’attore dopo la serie tv, lavorando in televisione con Sam & Cat, Video Game High School e Victorious e al cinema con Into the Storm, Tell me how I die e Breaking Brooklyn.

Jerry Trainor

Jerry Trainor- foto caras.com.mx

Jerry Trainor è Spancer Shay, il fratello maggiore e stravagante di Carly. È con lui che la protagonista vive al Bushwell Plaza in assenza di suo padre.

Il suo personaggio è creativo e geniale, ma mantiene un comportamento infantile e per questo esce con la sorella e i suoi amici. Il suo migliore amico è Socko (mai apparso nella serie).

Dopo la serie tv, l’attore si è preso una pausa dalle scene, salvo poi tornare qualche anno dopo in televisione con Victorious, 2 Broke Girls, Law & Order True Crime, Henry Danger e quelli del pollice e Ci mancava solo Nick.

Noah Munck

Noah Munck- foto tvserial.it

Noah Munck è Orenthal Cornelius “Gibby” Gibson, il paffuto ed estroso amico della scooby gang di Carly. È piuttosto strambo e per questo diventa bersaglio degli scherzi del web show.

Dopo aver ricevuto diverse candidature per il suo ruolo in iCarly ai Kids’ Choice Awards in Australia e America e agli Young Artist Awards

L’attore ha lavorato molto in televisione con I maghi di Waverly, Sunday! Sunday! Sunday!, E.R. – Medici in prima linea, Ill-Advised, The Karenskys, Le regole dell’amore, The Troop, Nicky Deuce, Il grande colpo, The Goldbergs, Sam & Cat e Son of Zorn.

Non ha tralasciato neanche il grande schermo con Just Before I Go di Courteney Cox e Tom Sawyer & Huckleberry Finn di Jo Kastner.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski – foto beautyredactor.com

Emily Ratajkowski è Tasha, la fidanzata di Gibby. La bellezza della ragazza si scontra con l’aspetto fisico del paffuto amico della gang.

ICarly ha lanciato Emily Ratajkowski : moda (Yamamay) televisione (The Spoils Before Dying ed Easy), cinema (L’amore bugiardo, Entourage, We Are Your Friends, Cruise, In Darkness, Come ti divento bella!, Welcome Home – Uno sconosciuto in casa e Lying and Stealing) e videoclip (Fast Car di Taio Cruz, Love Somebody dei Maroon 5, Blurred Lines di Robin Thicke ft. T.I. e Pharrell Williams e Inseparable di Dima Bilan).

BooG!e

BooG!e – foto twitter.com

BooG!e è Terrence Boogie “T-Bo”, il barista giamaicano che gestisce il bar sotto il palazzo in cui vivono Carly e Spencer.

Il gestore dello Groovy Smoothie non può più vivere sopra il bar nella quarta stagione e si rifugia a casa di Freddie, diventando importante per lui e la gang.

L’attore Bobby Bowman, dopo la serie, è apparso nel film per la tv iCarly: iGoodbye e nel cortometraggio The Prayer.

Aria Wallace

Aria Wallace – foto bropls.com

Aria Wallace è Amanda “Mandy” Valdez, la fan più accanita dello show di Carly e i suoi amici. Anche se compare solo in due episodi, in realtà combina moltissimi guai.

Dopo lo show televisivo, la giovanissima attrice e cantautrice è apparsa in tutti i capitoli della serie Roxy Hunter.

Reed Alexander

Reed Alexander – foto tvserial.it

Reed Alexander è Nevel Papperman, un hacker professionista e nemico giurato del web show iCarly.

Il suo personaggio è innamorato di Carly ma, quando la ragazza lo rifiuta, punta a rovinare iCarly (senza mai riuscirci).

Dopo la serie tv, però, l’attore non ha portato avanti altri progetti televisivi o cinematografici per dedicarsi alla sua vita privata e ad altri progetti.