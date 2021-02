Sandra Bullock: biografia, carriera, vita privata e curiosità

Attrice, produttrice e doppiatrice: Sandra Bullock è un’artista a 360 gradi con un talento spiccato sia per le parti drammatiche sia per i ruoli comini. Ma quanto ne sappiamo dell’attrice?

Sandra Bullock- foto proximus.be

Abbiamo amato Sandra Bullock al fianco di Keanu Reeves in Speed, ma l’attrice ha costruito una carriera fatta di tantissimi altri progetti.

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere su Sandra Bullock per apprezzarla ancora di più come donna e artista.

Biografia

Sandra Bullock è nata il 26 luglio 1964 ad Arlington (Virginia) dalla cantante lirica e insegnante di canto Helga D. Meyer e un impiegato dell’esercito e allenatore part-time John W. Bullock.

Ha frequentato la Washington- Lee Hig School e, dopo il diploma, si è iscritta alla East Carolina University a Greenville.

Il suo amore per la recitazione la porta a trasferirsi a New York e inseguire il suo sogno prendendo lezioni da Sandfor Meisner (mentre lavora come cameriera e barista).

Carriera

La carriera di Sandra Bullock inizia con il film Hangmen del 1987 e alcuni ruoli in varie serie tv (Starting from Scratch del 1988 e Donna in carriera del 1990).

Dopodiché entra a far parte del cast di alcuni film per la televisione come Scontro bionico del 1989 e Delitto al Central Park del 1989.

L’attrice concentra le energie nel cinema e partecipa a film come Pozione d’amore nel 1992, The Vanishing – Scomparsa nel 1993, Quella cosa chiamata amore nel 1993, Speed nel 1994 e Un amore tutto suo nel 1995.

Successivamente prende parte a progetti importanti come The Net- Intrappolata nella rete del 1995, Amori & Incantesimi e Ricominciare a vivere del 1998, Piovuta dal cielo del 1999, Miss Detective del 2000, Formula per un delitto del 2002, Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi e I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters del 2002, Miss F.B.I. – Infiltrata speciale del 2005 e La casa sul lago del tempo del 2006.

La sua carriera è proseguita con altri film come Premonition del 2007, Ricatto d’amore del 2009, The Blind Side del 2009, Gravity e Corpi da reato del 2013, All’ultimo voto del 2015, Ocean’s 8 del 2018 e Bird Vox del 2018.

Non solo attrice. Sandra Bullock ha vissuto il mondo del cinema anche nei panni di sceneggiatrice e regista (Making Sandwiches), produttrice (Miss Detective, Miss F.B.I. – Infiltrata speciale, Ricatto d’amore, A proposito di Steve, All’ultimo voto e Ocean’s 8) e doppiatrice (Il principe d’Egitto, Aningaaq e Minions).

Scene hot

Nella carriera di Sandra Bullock non ci sono scene hot, nonostante sia stata consacrata come una delle donne più sexy del mondo. I più informati affermano che esista una clausola apposita nei suoi contratti.

Vita privata

La vita privata di Sandra Bullock è stata piuttosto movimentata, anche se attualmente è fidanzata con il fotografo Bryan Randall.

Ha avuto diverse relazioni: l’attore Tate Donovan, il giocatore di football Troy Aikman, il musicista Bob Schneider e i colleghi Matthew McConaughey e Ryan Gosling.

L’attrice è stata sposata con il costruttore Jesse G. James per circa cinque anni, ma il matrimonio è naufragato nel 2010 a seguito dei tradimenti del marito con una pornodiva.

Figli

Sandra Bullock ha due figli: Louis adottato nel 2010 quando era ancora sposata con Jesse G. James e Laila adottata nel 2015.

La sua esperienza l’ha portata più volte a sostenere che soltanto l’amore può definire una famiglia e che le donne che crescono i figli da sole sono mamme fino in fondo.

Incidenti

Il pericolo non è una novità per Sandra Bullock dentro e fuori dal set: l’attrice è sopravvissuta a un incidente aereo.

Il 20 dicembre del 2000, infatti, l’attrice era a bordo di un aereo privato diretto nel Wyoming per le vacanze di Natale. Tuttavia, alcuni problemi tecnici e la neve, costrinsero il velivolo a compiere un atterraggio d’emergenza in un prato fuori pista a Jackson Hole.

A luglio 2012, durante le riprese sul set Corpi da reato, un autobus di linea si è schiantato contro la roulotte dell’attrice, ferendo molte persone.

Oscar

Sandra Bullock è un’attrice premio Oscar: ha vinto la statuetta come Miglior Attrice Protagonista per il film The Blind Side nel 2010.

All’Oscar è seguito anche il Razzie Award come Peggior Attrice Protagonista e Peggior Coppia (insieme a Bradley Cooper) per A proposito di Steve.