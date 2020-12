Tutto quello che c’è da sapere su Anya Chalotra

Chi ha seguito la serie televisiva The Witcher ha amato subito Yennefer di Vengerberg e la sua interprete. Ma quanto ne sappiamo dell’attrice Anya Chalotra?

Anya Chalotra- foto it.shotoe.com

Anya Chalotra è un volto del nuovo, ma ha mostrato talento da vendere e doti interpretative davvero eccezionali.

Non ci resta che scoprire di più su Anya Chalotra e scoprire come è arrivata ad essere apprezzata dalla critica e il pubblico.

Primi passi

Anya Chalotra è nata a Wolverhampton in Inghilterra il 21 luglio 1996 ed è cresciuta con il padre di origini indiane e la madre inglese nella cittadina di Lower Penn.

Da ragazza ha studiato alla Saint Dominic’s Grammar School e successivamente si è iscritta alla London Academy for Music and Dramatic Art e alla Guildhall School for Music and Drama.

Anya Chalotra, altezza 168 centimetri e bellezza acqua e sapone, ha mosso i primi passi nel teatro, partecipando a The Village e Much Ado About Nothing.

A 22 anni lavora al suo primo show televisivo intitolato Wonderlust al fianco di Toni Collette e subito dopo viene scelta per The ABC Murders.

Nel 2019 l’attrice presta la voce a Robin Loxley nel progetto di animazione Sherwood distribuito da YouTube Premium.

The Witcher

Anya Chalotra in The Witcher è Yennefer di Vengerberg nella serie televisiva di successo The Witcher targata Netflix al fianco di Henry Cavill.

Nella serie interpreta il ruolo di una potente maga che non si ferma dinnanzi a nulla per ottenere ciò che vuole e si innamora di Geralt di Rivia.

Vita privata

Cosa si sa della vita privata di Anya Chalotra. L’attrice desidera mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori e per questo è attenta a non lasciare traccia di storie passate o frequentazioni recenti.

Instagram e altri social

Anya Chalotra ha un profilo ufficiale su Instagram seguito da migliaia di followers, ma non pubblica molti post (e quelli che pubblica sono relativi al suo personaggio in The Witcher e i suoi progetti).

Per quanto riguarda gli altri social, invece, Anya Chalotra non sembra avere account ufficiali su Facebook e Twitter.

Anya Chalotra e Freya Allan

Anya Chalotra e Freya Allan condividono la scena in The Witcher con i loro rispettivi personaggi i Yennefer di Vengerberg e la principessa Cirilla “Ciri” Fiona Elen Riannon.

Le due attrici hanno dichiarato di essersi impegnate per restare fedeli ai loro personaggi in modo da non deludere i fan dei romanzi che hanno ispirato la serie.

Lucca Comics

Anya Chalotra ha presenziato ad alcuni eventi dedicati alla serie fantasy The Witcher al Lucca Comics, dichiarandosi più volte entusiasta di essere parte integrante dello show.