Le sorelle McLeod (McLeod’s Daughters) è una serie tv australiana andata in onda in Italia dal 2002 al 2009 per ben otto stagioni.

Le sorelle McLeod- foto fernsehen.ch

La serie creata da Posie Graeme-Evans e Caroline Stanton è tratta dalla miniserie televisiva Le figlie McLeod (McLeod’s Daughters) del 1996.

Tutto ruota intorno alle sorelle Claire e Tess McLeod, le quali hanno ereditato dal padre un ranch australiano. Le due imparano a conoscersi e ad andare d’accordo per riuscire a vivere insieme.

Le vicende delle sorelle McLeod si intrecciano a doppio filo con le storie di altri personaggi che gravitano intorno a Drovers Run.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie tv? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Le sorelle McLeod: ieri e oggi!

Lisa Chappell

Lisa Chappell- foto tvserial.it

Lisa Chappell è Claire Louise McLeod, la maggiore delle sorelle McLeod. Si è occupata del ranch insieme al padre subito dopo la morte della madre.

È una donna forte che fa di tutto per salvare la proprietà dalla crisi finanziaria, ma il ritorno di Tess a casa la metterà in difficoltà. Claire avrà una figlia da Peter Johnson e questo la renderà più sensibile.

Il personaggio di Lisa Chappell esce di scena alla fine della terza stagione, a causa di un tragico incidente d’auto.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in televisione con Stingers, Small Claims: The Reunion, The Cult, Rescue: Special Ops, Cops L.A.C., Emilie Richards – Der Zauber von Neuseeland, True Crime: Siege, Agent Anna, Auckland Daze, Jean, Friday Night Bites, Roman Empire: Reign of Blood e Shortland Street.

Bridie Carter

Bridie Carter- foto tvserial.it

Bridie Carter è Teresa “Tess” McLeod, la secondogenita di Jack McLeod. È cresciuta con la madre Ruth ed eredita la metà del ranch alla morte del padre che non vedeva da più di vent’anni.

Quando Tess torna a Drovers Run ritroverà sua sorella. Le due, dopo le prime difficoltà, sapranno instaurare un rapporto di fiducia e complicità.

La morte di Claire la obbliga a occuparsi da sola sia della piccola Charlotte che di Drovers Run, ma fortunatamente può contare sull’amica Stevie.

Alla fine della sesta stagione Stevie spingerà Tess ad andare in Argentina e lasciare a lei e a Jodie le redini di Drovers Run.

L’attrice, dopo lo show, ha lavorato in televisione con Rescue: Special Ops, Wild Boys, It’s a Date e 800 Words.

La ritroviamo nei film I Love You Too, Ragtime, The Things My Father Never Taught Me, Skin, Nostalgia ed Emo the Musical.

Rachael Carpani

Rachael Carpani- foto tvserial.it

Rachael Carpani è Jodi Fountain, figlia di Meg e Kevin Fountain. È una ragazza che sogna di diventare famosa e vivere in città, ma che è costretta a lavorare a Drovers Run.

Il giorno del suo ventiduesimo compleanno riceve l’avviso che Jack McLeod le ha lasciato un fondo fiduciario. Un test del DNA confermerà che è una McLeod e lo rivela a Tess.

Subito dopo la partenza di Tess, che le lascia metà proprietà, Jodi inizierà a gestire Drovers Run insieme a Stevie.

Jodi deciderà di fuggire insieme a Matt (braccato dai trafficanti di droga), lasciando la sua parte di Drovers alle sue cugine Jasmine, Regan e Grace.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con NCIS: Los Angeles, The Glades, True Blue, Against the Wall e Touched. Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Triangle e Tornare a vincere.

Jessica Napier

Jessica Napier- foto lvb.online-ap1.com

Jessica Napier è Becky Howard, una ragazza che si porta dietro un’infanzia fatta di violenza familiare. L’arrivo a Drovers Run le cambierà la vira.

Tess convince Claire ad assumere Becky a Drovers Run dopo che la ragazza è stata violentata dal proprietario del pub di Gungellan dove lavorava. La ragazza darà tutta se stessa nel lavoro.

Becky lascia il ranch per andare a studiare agricoltura all’Università grazie a una borsa di studio vinta a una gara.

L’attrice ha continuato a lavorare in televisione con The Alice, Chandon Pictures, All Saints, Sea Patrol, Rescue: Special Ops, Cops L.A.C., Underbelly Files: Infiltration, Janet King e Bite Club.

Ritroviamo l’attrice nei film Post, The Illustrated Family Doctor, Safety in Numbers, Don’t Panic, Savage Crossing e The Letter.

Sonia Todd

Sonia Todd- foto tvserial.it

Sonia Todd è Meg Fountain, la madre di Jodi ed ex moglie di Kevin Fountain (un uomo inaffidabile). La donna ha cresciuto la figlia da sola grazie a Jack McLeod.

Il personaggio di Sonia Todd rappresenta una specie di figura materna che ascolta, consiglia e si occupa della casa.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a recitare per progetti televisivi come Home and Away, Rake e Janet King.

Simmone Jade Mackinnon

Simmone Jade Mackinnon- foto tvserial.it

Simmone Jade Mackinnon è Stevie Hall, la migliore amica di Claire. È per questo che dopo la morte della sua amica decide di aiutare Tess nella gestione della proprietà.

La donna ha una figlia adolescente, Rose che vive con sua sorella Michelle in quanto non sa che Stevie sia sua madre (segreto che poi le sarà rivelato).

Stevie decide di mandare avanti Drovers Run e assumersi altre responsabilità per permettere a Tess e Nick di partire per l’Argentina.

Dopo la serie tv, ritroviamo l’attrice in diversi show, tra i quali ricordiamo in Rescue: The Cut, Rescue: Special Ops, Cops L.A.C., City Homicide e Neighbours.

Michala Banas

Michala Banas- foto tvserial.it

Michala Banas è Katherine Maria “Kate” Manfredi, una delle migliori amiche di Jodi ai tempi della scuola. La ragazza raggiunge Drovers con l’obiettivo di concretizzare i suoi piani per il futuro.

Kate si ritrova a fronteggiare le difficoltà del mondo del lavoro, ma a Drovers trova una nuova famiglia e una nuova dimensione.

L’attrice, dopo la serie, è stata impegnata in televisione con Neighbours, Winners & Losers, Upper Middle Bogan e Nowhere Boys. Al cinema la ritroviamo in The Colours of Home e Beaconsfield.

Edwina Ritchard

Edwina Ritchard- foto tvserial.it

Edwina Ritchard è Jasmine “Jaz” McLeod, primogenita di Hugh McLeod e Nancy Kingston (sorella maggiore di Zoe e Grace e cugina di Claire e Tess).

Il personaggio appare con il volto Anna Torv soltanto per due episodi alla fine della stagione, salvo poi tornare nell’ultima stagione con Edwina Ritchard.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in alcune serie tv come The Strip ed East West 101 ed è apparsa al cinema con Non avere paura del buio, Marla, Il Grande Gatsby, Best Night Ever, Lies I Told My Little Sister e Marcy.

Zoe Naylor

Zoe Naylor- foto tvserial.it

Zoe Naylor è Regan McLeod, figlia di Hugh McLeod e Nancy Kingston e cugina di Claire e Tess. La ragazza arriva a Drovers Run dopo aver letto la mail in cui sua sorella Jasmine le spiegava la storia della loro famiglia.

La ragazza stringe subito un buon rapporto con Tess e Stevie. Dopo la partenza di Jodi, erediterà una parte della proprietà insieme alle sue sorelle.

Dopo la serie tv, ritroviamo Zoe Naylor in televisione con Home and Away e al cinema in Robotropolis e The Reef.

Abi Tucker

Abi Tucker- foto tvserial.it

Abi Tucker è Grace Kingston-McLeod, la figlia più piccola di Hugh McLeod e Nancy Kingston (sorella di Jasmine e Zoe e cugina di Claire e Tess).

Grace ha un’anima nomade e per questo è sempre in viaggio tra le terre australiane. Arriva a Drovers Run dopo la partenza di Regan.

Ritroviamo l’attrice in alcuni film e show televisivi come Cops L.A.C. e in alcuni spettacoli teatrale come Poor Boy – Music of Tim Finn e Bell Shakespeare’s “As You Like it“.

Abi Tucker è anche una cantante: il suo album The Falling Seeds è uscito nel 2015.

Aaron Jeffery

Aaron Jeffery- foto tvserial.it

Aaron Jeffery è Alexander “Alex” Ryan, primogenito di Harry e Liz Ryan e fratello di Nick. È un ragazzo testardo e impulsivo che non è mai andato d’accordo con il padre (anche prima di scoprire di non essere suo figlio).

Alex vive una breve relazione con Tess anche perché è un vero dongiovanni. A farlo capitolare sarà la sua migliore amica Claire.

Lui e Nick si trasferiscono in una proprietà tutta loro (Wilgul), ma tornano a Killarney per i problemi di salute di Harry. I due guideranno insieme la proprietà.

La notizia della morte di Nick fa cadere Alex in vortice depressivo che lo porta lontano da Killarney, salvo poi farvi ritorno insieme alla sua fidanzata (che poi sposa).

Il ragazzo si sentirà molto attratto da Stevie e, complici i problemi con Fiona e la morte di Harry, inizia una relazione con lei.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in televisione e al cinema. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo The Strip, X- Men Le origini – Wolverine, Beautiful, Underbelly Files: The Man Who Got Away, Neighbours, Wentworth, Turbo Kid e Segui l’onda.

Myles Pollard

Myles Pollard- foto tvserial.it

Myles Pollard è Nicholas “Nick” Ryan, secondogenito di Harry e Liz Ryan e fratello di Alex. È un ragazzo sensibile e intelligente diventato zoppo a seguito di un incidente durante un rodeo.

Nonostante le continue interferenze del padre, Nick costruisce un ottimo rapporto con Alex e insieme a lui gestisce prima Wilgul e dopo Killarney.

Il ragazzo avuto una relazione con Claire (soprattutto per le insistenze di Harry), ma il suo grande amore è Tess. Il rapporto con la donna ha alti e bassi, ma riesce a passare indenne la nascita del figlio avuto dopo una breve relazione con Sally.

Nick riceve un’offerta di lavoro in Argentina e Tess lo spingerà ad accettare, anche perché lo seguirà dall’altra parte del mondo.

Poco prima del suo rientro in Australia, purtroppo, viene aggredito ed entra in coma. Nick torna a casa, ma si rende conto di voler partire di nuovo per l’Argentina. Tess sceglie di seguirlo.

Ritroviamo l’attore sia in televisione che al cinema. Tra i suoi lavori ricordiamo Home and Away, Packed to the Rafters, Double Trouble, Underbelly, East West 101, Rescue: Special Ops, Sea Patrol, X-Men Le origini – Wolverine, Tucker and Dale vs Evil, Thirst, Drift, The Turning, Foreshadow, Loooking for Grace, The Gateway e Danger Close: The Battle of Long Tan.

Brett Tucker

Brett Tucker- foto tvserial.it

Brett Tucker è David “Dave” Brewer, il veterinario del distretto. È stato sposato due volte, ma è rimasto vedovo molto presto.

Dave frequenta Drovers Run e inizia a interessarsi a Tess, ma la relazione tra i due finisce quando si rende conto di non aver dimenticato la sua seconda moglie.

Il veterinario torna a Drovers poco dopo la morte di Claire e prova a riconquistare Tess , entrando in competizione con Nick. Ormai però la donna ha scelto il rivale.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con La valle dei pini, La spada della verità, Criminal Behavior, Rizzoli & Isles, Spartacus, Castle, Mistresses e Station 19. Lo ritroviamo anche al cinema con I Love You Too e Noyàh.

Jonny Pasvolsky

Jonny Pasvolsky- foto tvserial.it

Jonny Pasvolsky è Rob Shelton/Matt Bosnich, il responsabile di Killarney dopo la partenza di Nick per l’Argentina. Vive insieme ad Alex e Dave.

In realtà si chiama Matt Bosnich e fa parte del programma di protezione testimoni per essere il testimone di alcuni reati legati allo spaccio di droga.

Nonostante tutto Rob rimane affascinato da Jodi, specialmente perché la ragazza gli ricorda la sua defunta moglie Anna.

Quando Tom Braiden riesce a trovarlo allora Rob è costretto a fuggire. Subito dopo però le cose vanno per il verso giusto e, dopo essersi allontanato per un po’, decide di ritornare da Jodi.

Sfortunatamente Matt scopre di essere ancora nel mirino della criminalità e così decide di andar via, ma questa volta insieme a Jodi.

L’attore, dopo la serie, è apparso in vari show e film come Home and Away, Mr & Mrs Murder, Miss Fisher – Delitti e misteri, The Moodys, Westworld, Mortdecai.

Dustin Clare

Dustin Clare- foto tvserial.it

Dustin Clare è Riley Ward, addestratore di cavalli di Drovers Run e responsabile di Killarney. È un uomo dallo spirito libero che non ama avere radici.

Dopo la serie, l’attore è apparso in televisione con Satisfaction, Underbelly, Spartacus – Gli dei dell’arena, Spartacus e Strike Back.

Per quantoriguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in Cane Cutter, Early Checkout, Happenstance, Kanowna, The Eye of the Storm e Pacific Rim – La rivolta.

Luke Jacobz

Luke Jacobz- foto tvserial.it

Luke Jacobz è Patrick Brewer, il fratello minore di Dave. Il ragazzo arriva per sbaglio a Dovers Run e lì incontra Dave dopo molto tempo.

Patrick si chiede come mai Dave non voglia parlare del loro padre, salvo poi scoprire che il genitore non è morto in un incidente.

Il ragazzo decide di trasferirsi per trascorre più tempo con suo fratello Dave e vivere la sua storia d’amore con Kate.

Dopo lo show ritroviamo Luke Jacobz nelle serie Home and Away e Beauty and the Geek Australia e come presentatore di X Factor Australia, Instant Hotel e The proposal.