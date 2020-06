Keira Knightley star della serie The Other Typist

L’attrice Keira Knightley torna al piccolo schermo con la serie tv The Other Typist di cui sarà la protagonista e la produttrice esecutiva.

Keira Knightley- foto hellozdrowie.pl

La serie televisiva The Other Typist che sancirà il ritorno di Keira Knightley alla televisione è l’adattamento del romanzo di Suzanne Rindell del 2013.

Il progetto sarà sviluppato per la piattaforma Hulu e verrà realizzato grazie alla collaborazione con Searchlight Television e 20th Century Fox Television.

La serie racconterà la storia di Rose, una giovane dattilografa del Dipartimento di Polizia nel periodo del Proibizionismo che viene coinvolta nel mondo fascinoso e ombroso della collega Odalie (Keira Knightley).

Le due donne vivranno un rapporto dai tratti oscuri che sfocerà in un crimine in cui si ritroveranno coinvolte, ma la polizia faticherà a capire chi delle due sia più colpevole dell’altra.

La co-produttrice e sceneggiatrice Ilene Chaiken avrà il merito di riportare Keira Knightley in televisione dopo l’esperienza della miniserie Neverland e il film Misbehaviour.

Il pubblico, invece, avrà l’occasione di vedere l’attrice britannica in un film che si muove intorno a tematiche come l’identità, il tormento e il desiderio non corrisposto.