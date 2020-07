Ned – Scuola di sopravvivenza è una serie televisiva creata da Scott Fellows e andata in onda in Italia su Nickelodeon dal 2004 al 2007.

La serie racconta la guida di sopravvivenza per la scuola scritta da Ned Bigby dopo essere stato bollato come colui che è andato nel bagno delle ragazze quando era ancora bambino.

Ned ci accompagna tra le dinamiche scolastiche e la sua cerchia di amici: il piccolo genio dell’informatica Cookie e la brillante Moze.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? Scopriamolo insieme attraverso la nostra carrellata di foto di attori Ned – Scuola di sopravvivenza: ieri e oggi!

Devon Werkheiser

Devon Werkheiser è Ned Bigby, il piccolo protagonista della serie. Alla scuola materna è andato per sbaglio nel bagno delle ragazze e da allora è stato bollato dagli altri compagni. Da lì nasce la guida di sopravvivenza.

Ned è un ragazzino timido e pauroso, ma riesce a sopravvivere anche grazie ai suo amici Cookie e Moze. È affascinato di Suzie da sempre, salvo poi capire di essere innamorato della sua migliore amica.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione: Mother Goose Parade, Amore al primo… Gulp, Three Rivers, Memphis Beat, The Quinn-tuplets, The Prankster, Greek – La confraternita, The Hangover Hollywood, Beneath the Darkness, Never Fade Away, Criminal Minds, Weekend da incubo, Major Crimes, California Scheming, Helicopter Mom, Franklin & Bash e Arthur.

E ancora La suora del peccato, Devon’s Life Survival Guide, Sundown, 2 Broke Girls, Where’s the money, Break Night, To the beat, Rough Craft, Crown Vic e Santa girl.

Non solo attore. Devon Werkheiser si è dedicato molto alla musica, collezionando singoli, cove, brani registrati in studio ed EP.

Lindsey Shaw

Lindsey Shaw è Jennifer Anne “Moze” Mozely, la migliore amica di Ned e compagna di mille avventure. La ragazza diventerà anche l’interesse amoroso del protagonista.

Moze è un’ottima studentessa e un’atleta promettente. I suoi migliori amici sono Ned, Cookie e il bidello Gordy.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con Aliens in America, Eleventh Hour, 10 cose che odio di te, Pretty Little Liars, Teen Spirit – Un ballo per il paradiso, Body of Proof, Suburgatory, Faking It – Più che amiche e Un’estate perfetta.

Al cinema la ritroviamo in Devolved, Nic & Tristan Go Mega Dega, Gideon, Il risveglio dei licantropi, 16-Love, No One Lives, Love Me, Objects in the Rearview, Yellow Day, Temps e 1/1.

Daniel Curtis Lee

Daniel Curtis Lee è Simon Nelson “Cookie” Cook, il migliore amico di Ned e Moze. Il ragazzo proviene da una famiglia ricca, ma cerca di nasconderlo. Si fa accompagnare a casa di Ned e da lì prende l’autobus.

Cookie è un genio dei computer ed è molto intelligente, ma molto spesso cerca dei trucchi per non sforzarsi troppo.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare per il piccolo schermo: Quiet as Kept, NASA Summer of Innovation National Kickoff, Buona fortuna Charlie, Zeke e Luther, Glee e The Slimbones.

Daran Norris

Daran Norris è Gordon “Gordy” Rockfeg, il bidello della James K. Polk. Più che un collaboratore instancabile potremmo definirlo un eterno Peter Pan.

Gordy aiuta spesso e volentieri Ned e i suoi amici nei loro piani e scherzetti, visto che è stato il pagliaccio della scuola.

Dopo Ned-Scuola di sopravvivenza, ritroviamo l’attore in Veronica Mars, Ben 10: Race Against Time, Gym Teacher: The Movie, Imagination Movers, Big Time Rush, Desperate Housewives e iZombie.

Teo Olivares

Teo Olivares è Jerry Crony, un bullo che terrorizza Ned e i suoi amici insieme a Loomer e Buzz. È innamorato di Missy e fa parte del club di cucito del prof. Monroe (anche se cerca di nasconderlo).

L’attore, dopo la serie, è apparso in Legendary, Legally Blondes, Tiger Eyes, NCIS, Standoff, Hannah Montana, Zoey 101, Frenching e Geography Club.

Christian Serratos

Christian Serratos è Susie “Suzie” Crabgrass, una studentessa della James K. Polk. Durante la serie viene diverse relazioni prima con Seth Powers, poi con Billy Loomer e infine con Ned.

Suzie si fidanza con Ned, ma la loro storia subisce una battuta d’arresto quando deve trasferirsi momentaneamente in un altro Stato. Quando ritorna capisce che Ned si è innamorato di Moze e si rimette con Billy.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Hannah Montana, American Horror Story, La vita segreta di una teenager americana e The Walking Dead.

Al cinema appare in Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, 96 Minutes, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, Lip Service e Volo 7500.

Alex Black

Alex Black è Seth Powers, un ragazzo della scuola di Ned. Ama la pallacanestro e porta con se sempre un pallone da basket. Alla fine si fidanza con Evelyn Kwong.

L’attore, dopo lo show, non ha collezionate molte apparizioni. Lo ricordiamo in ER- Medici in prima linea, Dogg’s Hamlet, Cahoot’s Mecbeth e Generazioni a confronto.

Carlie Casey

Carlie Casey è Melissa “Missy” Meany, la ragazza più bella della scuola. È carina, ma ha un caratteraccio. Durante la serie cambia atteggiamento verso Ned: prima lo odia e poi lo ama.

Dopo Ned – Scuola di sopravvivenza, l’attrice è apparsa in 8 semplici regole, Big Time Rush, Dr. House, Like Father, Perception, A Night In e New Girl.