Scene da un matrimonio: Michelle Williams e Oscar Isaac protagonisti della serie HBO

Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman del 1973 diventerà una serie americana con protagonisti Michelle Williams e Oscar Isaac.

Michelle Williams e Oscar Isaac- foto popstar.one

L’emittente televisiva HBO produrrà una serie televisiva che porterà sul piccolo schermo americano la vita coniugale al centro di Scene da un matrimonio.

A sostituire i protagonisti del progetto degli anni ’70 saranno Michelle Williams nel ruolo di Marianna (interpretata da Liv Ullmann) e Oscar Isaac nei panni di Johan (interpretato da Erland Josephson).

Il progetto HBO non si discosterà molto dall’originale andato in onda sulla tv svedese in 6 episodi, trattando i temi di amore e odio, desiderio, vita coniugale e separazione di una coppia di coniugi dei tempi moderni.

La serie televisiva vedrà coinvolti gli attori protagonisti anche nel ruolo di produttori mentre la regia e la saranno firmate da Hagai Levi.

Michael Ellenberg vestirà i panni di produttore esecutivo attraverso Media Res. Lars Blomgren e Daniel Bergman e Blair Breard saranno anche produttori esecutivi.

In realtà Michael Ellenberg, a capo della divisione drama dell’emittente HBO, ha lavorato per tanto tempo all’adattamento di Scene da un matrimonio. Per questo le attese sono davvero alte.