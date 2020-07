One Tree Hill è una serie televisiva creata da Mark Schwahn andata in onda in Italia dal 2005 al 2012 per ben 9 stagioni.

La serie segue la vita di Lucas e Nathan Scott, due fratellastri che da acerrimi rivali diventano amici e fratelli destreggiandosi tra rapporti difficili e relazioni amorose.

Lo show racconta gli ultimi anni di liceo durante le prime quattro stagioni mentre successivamente si concentra sul futuro dei ragazzi dopo il college.

Ma come saranno diventati i protagonisti? Scopriamo insieme attraverso la nostra carrellata di foto di attori One Tree Hill: ieri e oggi!

Chad Micheal Murray

Chad Micheal Murray è Lucas Eugene Scott, il protagonista della serie (dalla prima alla sesta stagione). È nato dall’amore liceale di Dan Scott e Karen Roe, ma è cresciuto solo con la madre.

Inizialmente Lucas vive una forte rivalità con Nathan (figlio di Dan e Deb Lee nato appena un anno dopo di lui), ma poi scopre in lui un vero fratello e un amico leale.

La vita di Lucas si divide tra la scuola, il basket e la sua migliore amica Haley James. Si innamora delle due amiche, Brooke Davis e Peyton Sawyer.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Lies in Plain Sight, Cupido a Natale, Southland, Texas Rising, Agent Carter, Scream Queens, Sun Records, The Beach House, Star, Tutti insieme per Natale, Riverdale, Write Before Christmas e Alice in Winterland.

Al cinema lo ritroviamo in Renee – La mia storia, The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia, Prossima fermata Fruitvale Station, A Madea Christmas, Cavemen, Left Behind – La profezia, Other People’s Children, Outlaws and Angels, Camp Cold Brook e Max Winslow and the House of Secrets.

James Lafferty

James Lafferty è Nathan Royal Scott, fratellastro di Lucas e figlio di Dan Scott e Deb Lee. All’inizio della serie è un ragazzo sbruffone e molto ammirato della scuola che sta con Peyton Sawyer, che tratta malissimo.

Nathan odia il fratellastro, ma impara a conoscerlo quando arriva nella squadra di basket. Cambia radicalmente quando si innamora di Haley James, migliore amica di Lucas.

L’attore, dopo lo show, è apparso in tv con Crisis, Underground e The Haunting. Lo ritroviamo al cinema con Lost on Purpose, Oculus – Il riflesso del male, Waffle Street, Small Town Crime ed Everyone is Doing Great.

Hilarie Burton

Hilarie Burton è Peyton Elisabeth Sawyer, una cheerleader appassionata di musica e arte. È una ragazza atipica che cresce da sola rifugiandosi nell’arte: la madre adottiva è morta e il padre viaggia per lavoro.

All’inizio Payton è la ragazza di Nathan, ma i due non hanno un rapporto profondo e la ragazza inizia a interessarsi a Lucas.

La storia tra Lucas e Payton vive diversi problemi, dalla morte della madre naturale della ragazza all’arrivo di un maniaco che si presenta come il fratellastro fino alla rivalità con la migliore amica Brooke Davis.

Nonostante tutto i due si spostano durante la sesta e avranno una figlia, Sawyer Brooke Scott, e lasceranno la città.

Dopo One Tree Hill, l’attrice ha collezionato un successo dietro l’altro tanto in televisione quanto al cinema: White Collar, Castle, La lista di Babbo Natale, Grey’s Anatomy, Hostages, Christmas on the Bayou, Forever, Sorpresi dall’amore, Extant, Un amore di renna, Togetherness, Vacanza d’amore, Lethal Weapon, The Christmas Contract, Bloodworth – Provincie della notte, Black Eyed Dog, Good Ol’ Boy e Sorpresi dall’amore.

Sophia Bush

Sophia Bush è Brooke Penelope Davis, la migliore amica Peyton Sawyer. All’inizio appare una ragazza cool e spensierata, ma puntata dopo puntata matura e diventa un punto di riferimento per tutti.

Brooke, Peyton e Lucas danno vita al triangolo amoroso della serie, ma nelle stagioni successive la ragazza si concentra sulla sua carriera di designer di moda.

La storia d’amore con Julian Baker la farà maturare molto e la porterà a diventare madre di due gemelli, Davis e Jude.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in televisione in molti film e serie tv di successo: Partners, Hatfield & McCoys, Chicago Fire, Chicago P.D., Law & Order – Unità vittime speciali, Chicago Med, Chicago Justice, Alex, Inc., Jane the Virgin e This is Us.

Si è dedicata anche al cinema con film come Marcia per la libertà di Reginald Hudlin e Acts of Violence di Brett Donowho.

Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz è Haley Bob James Scott, migliore amica di Lucas e moglie di Nathan. È la tipica ragazza della porta accanto che finisce per innamorarsi del fratellastro del suo migliore amico.

Nathan inizia a uscire con Haley per vendetta, salvo poi innamorarsi davvero di lei. Si sposano alla fine della prima stagione e insieme costruiscono una famiglia (James Lucas Scott nato nella quarta stagione e Lydia Bob Scott nata nell’ottava stagione).

Dopo la serie l’attrice ha continuato a lavorare a vari progetti televisivi: Men at Work, Dexter, CSI – Scena del crimine, Seguendo una stella, Agents of S.H.I.E.L.D., American Gothic, Colony, Natale a Winters Inn, Grey’s Anatomy, Royal Matchmaker, Poinsettias for Christmas, Bottled with Love e Pearson.

Al cinema ritroviamo Bethany Joy Lenz in Extortion di Phil Volkem. L’attrice è anche una cantante e ha firmato molti brani che troviamo nella serie.

Paul Johansson

Paul Johansson è Daniel “Dan” Scott, padre di Lucas e Nathan. L’uomo era un promettente giocatore di basket al liceo e per questo scelse di lasciare Karen e Lucas, salvo poi ripetere la storia con Deb e Nathan.

Dan è un uomo molto arrogante che misura tutto con il successo, un comportamento che non gli ha permesso di conoscere Lucas e lo porta a sminuire Nathan.

Non riesce ad accettare che Nathan ripeta i suoi errori sposando Haley mentre nel frattempo ricatta Deb per diventare sindaco.

Quando Dan trova Deb a letto con suo fratello Keith, inizia una guerra che termina con l’assassinio del fratello (delitto che viene addossato a Jimmy Edwards). Lucas riuscirà a scoprire la verità.

Dan muore nella nona stagione salvando Nathan da un sequestro e verrà perdonato da Haley, Deb e i nipoti.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri progetti televisivi come Criminal Minds, CSI – Scena del crimine, Beauty and the Beast, L’incubo di mia figlia, Mad Men, C’era una volta e Van Helsing.

Ritroviamo Paul Johansson al cinema con The Winner 3D di Frank Dobrin e Frammenti di un inganno di Roma Roth.

Barry Corbin

Barry Corbin è Brian “Whitey” Durham, il coach dei Ravens (la squadra di basket dove prima ha militato Dan e dopo hanno giocato Lucas e Nathan). Il suo desiderio è vincere il campionato nazionale prima di ritirarsi.

Dopo la serie, l’attore è apparso in altre serie televisive come Modern Family, Ager Management e The Ranch. Al cinema lo ritroviamo in The Homesman.

Craig Sheffer

Craig Sheffer è Keith Scott, il fratello maggiore di Dan. È un uomo buono e generoso che ha sempre sostenuto Karen e Lucas.

Keith si innamora di Jules nella seconda stagione, ma in realtà la donna è stata ingaggiata da Dan per vendicarsi del fratello. Jules, però, prova dei sentimenti per l’uomo e chiede a Dan di non intromettersi.

Alla fine Karen scoprirà la verità Keith lascerà Tree Hill, salvo poi tornare e ricevere da lei la proposta di matrimonio. Purtroppo perderà la vita per mano del fratello.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Psych, Lies Between Friends, Criminal Mind, The Mentalist, CSI – Scena del crimine, Battledogs e Major Crimes.

Si è dedicato anche al cinema: Ashley’s Ashes, Bad Ass, Uomini di parola, The Mark, The Mark: Redemption, Code of Honor e Destruction: Los Angeles.

Moira Kelly

Moira Kelly è Karen Roe, madre di Lucas ed ex fidanzata di Dan. Ha cresciuto Lucas da sola perché Dan li ha abbandonati per non rinunciare al basket.

Gestisce un cafè a Tree Hill e diventa socia di Deb, ex moglie di Dan. Insieme a Peyton fonda il TRIC, un club musicale per tutte le età.

Karend capisce di amare Keith, ma i due non avranno la vita anto desiderata a causa della morte prematura dell’uomo per mano del fratello. Soltanto dopo scoprirà di essere incinta di Keith.

L’attrice, dopo la serie televisiva, è apparsa in televisione con Nascosti per sempre e The resident.

Barbara Alyn Woods

Barbara Alyn Woods è Deb Lee-Scott, moglie di Dan e madre di Nathan. Si è sposata al primo anno di college perché incinta, ma le cose non sono mai andate bene.

Deb vuole divorziare da Dan, ma è costretta ad aiutarlo a diventare sindaco per potersi liberare di lui. I due, però, si faranno del male a vicenda e la donna proverà anche a ucciderlo incendiando l’ufficio.

La donna vive un turbinio distruttivo fatto di alcolismo e psicofarmaci e prova a disintossicarsi più volte. Alla fine lascerà Tree Hill.

L’attrice è apparsa in quale serie tv e film per la televisione dopo lo show: The Goldbergs e Amiche nemiche. La ritroviamo al cinema con Taste It: A Comedy About the Recession e Remember Me.