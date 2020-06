“Sono stato io a fare questo???”. Se questa espressione non vi è nuova allora ricorderete la serie tv anni ’90 Otto sotto un tetto (Family Matters).

Cast Otto sotto un tetto- foto wallpapercave.com

La serie uno spin-off di Balki e Larry – Due perfetti americani andata in onda dal 1989 al 1998 ci catapultava nella routine della famiglia Winslow e di Steve Urkel.

Tutto ruota intorno a Carl Winslow (poliziotto di Chicago) e la sua numerosa famiglia (la moglie Harriet, i figli Edward, Laura e Judith, la madre Estelle, la cognata Rachel e il nipote Richard).

La famiglia Winslow accoglie un ospite spesso indesiderato, il vicino di casa Steve Urkel. È un ragazzo maldestro, pasticcione e innamorato (non corrisposto) di Laura.

Ma come saranno diventati i protagonisti dello show? scopriamo nella nostra carrellata di foto degli attori Otto sotto un tetto: ieri e oggi.

Jaleel White

Jaleel White- foto pinterest.com

Jaleel White è Steven “Steve” Quincy Urkel, il vicino di casa della famiglia Winslow. Il personaggio doveva essere secondario, ma il look, la camminata e la voce stridula lo hanno reso il vero protagonista dello show.

Steve lega con ogni membro della famiglia Winslow e alla fine si trasferisce nella loro casa quando i genitori partono per la Russia.

Il ragazzo è innamorato di Laura e cerca di farsi notare da lei, ma i suoi sforzi si trasformano sempre in un completo disastro. Nell’ultima stagione riuscirà a farla innamorare e a sposarsi con Laura.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato in televisione con Half & Half, Boston Legal, Psych, Dr. House – Medical Division, NCIS – Unità anticrimine, CSI – Scena del crimine, Castle, Bones, Staging Christmas e Lo show di Big Show.

Lo ritroviamo al cinema in Big Fat Liar, Dreamgirls, Miracle Dogs Too, Vivere alla grande, Who Made the Potatoe Salad?, Kissing Cousins, Una nuova occasione, Il richiamo della foresta 3D, Road to the Altar, Mega Shark Versus Crocosaurus, Judy Moody And The Not Bummer Summer, Rhymes with Banana, Il dubbio della verità, Dumbbells, The Santa Con, Mommy, I Didn’t Do It, The Preacher’s Son e Ore 15:17 – Attacco al treno.

Reginald VelJohnson

Reginald VelJohnson- foto pinterest.com

Reginald VelJohnson è Carl Winslow, capofamiglia della famiglia Winslow e poliziotto che ama il proprio lavoro. Da sergente diventa ben presto tenente e dopo capitano.

È un uomo burbero e severo che mal sopporta la presenza di Steve anche se gli vuole bene, ma si rivela un padre comprensivo e paziente.

Dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con Casa Hughley, Il fuggitivo, CSI: Scena del crimine, Crossing Jordan, Will & Grace, Strepitose Parkers, Raven, Ghost Whisperer – Presenze, Eve, Detective Monk, Bones, Chuck, Beautiful, Mike & Molly, Hart of Dixie, Un volo a Natale, Brooklyn Nine-Nine, Mom e Station 19.

Al cinema ritroviamo Reginald VelJohnson in film come Il sogno di Calvin di John Schultz e Ancora tu! di Andy Fickman.

Jo Marie Payton

Jo Marie Payton- foto ebaumsworld.com

Jo Marie Payton è Harriet Winslow, moglie di Carl e mamma di Edward, Laura e Judith. È una donna dal carattere forte che si occupa della casa e della gestione dei figli.

Durante la nona stagione della serie, però, l’attrice abbandona lo show e viene rimpiazzata dall’attrice Judyann Elder.

Dopo Otto sotto un Tetto, l’attrice si è dedicata al doppiaggio di progetti come The Proud Family della Disney e non si è fatta mancare altre prove d’attrice in tv tra le quali ricordiamo Will & Grace, Settimo Cielo, City of Angels e Desperate Housewives.

Darius McCrary

Darius McCrary- foto oldtv.co.il

Darius McCrary è Edward “Eddie” James Arthur Winslow, primogenito dei Winslow e migliore amico di Steve.

All’inizio è un ragazzo immaturo e svogliato che pensa soltanto alle ragazze, ma poi maturerà e deciderà di diventare poliziotto come il padre.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con City of Angels, Something to Sing About, Freedom, Kingpin, Girlfriends, Dr. Vegas, Committed, Eve, The Life and Times of Marcus Felony Brown, Cold Case, The Young and the Restless, Anger Management, The Leftovers, Minority Report, Love Under New Management: The Miki Howard Story, Star, Monogamy e American Soul.

Al cinema è apparso in film come The Breaks, Kingdom Come, 15 Minutes, Vampires: Los Muertos, Hostage, The Maintenance Man, Da Jammies, Transformers, A Good Man Is Hard to Find, Hood Hostages, Next Day Air, Busted, Saw VI, 35 and Ticking, The Marriage Lover e In-Laws From Hell.

Kellie Shanygne Williams

Kellie Shanygne Williams- foto twitter.com

Kellie Shanygne Williams è Laura Lee Winslow, secondo genita dei Winslow e interesse amoroso di Steve. È una ragazza bella, intelligente, studiosa e molto popolare.

Laura non si cura dell’interesse di Steve, ma ben presto si abituerà alla sua presenza a tal punto da diventarne gelosa. Alla fine si innamorerà di lui e lo sposerà.

Dopo la serie tv, l’attrice si è dedicata sua alla televisione che al cinema e ha condotto un programma tutto suo intitolato Clean House.

Jaimee Foxworth

Jaimee Foxworth- foto pornsink.com

Jaimee Foxworth è Judith “Judy” Winslow, la terza figlia dei Winslow. In realtà il personaggio appare poco nella serie e quando lo fa è spesso in compagnia del cugino Richie. Dopo la quarta stagione sparisce.

Nella serie la scomparsa di Judy non viene giustificata e lo show continua ad andare avanti come se i Winslow non avessero una terza figlia. Secondo i rumors pare che la madre dell’attrice pretendesse un compenso più alto per la figlia e una maggiore visibilità.

Dopo l’abbandono della serie, purtroppo, l’attrice ha combattuto con problemi di depressione, alcol e droga e si è dedicata brevemente al cinema hard.

Telma Hopkins

Telma Hopkins- foto sublimly.com

Telma Hopkins è Rachel Baines-Crawford, sorella di Hariette e madre di Richie. La donna vive con la famiglia Winslow in seguito alla morte del marito, diventandone un membro a tutti gli effetti.

Zia Rachel è una donna molto attiva: prima cerca il successo come scrittrice e poi gestirà una tavola calda con l’aiuto dei suoi parenti.

Purtroppo il suo personaggio si perde un po’ nel corso delle stagioni a causa degli impegni dell’attrice in altri progetti.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in molti progetti televisivi: La Tata, ER, The Hughleys, Suddenly, Any Day Now, For Your Love, Half & Half, Psych, Are We There Yet?, Getting On, Partners, Lab Rats, K.C. Undercover, 2 Broke Girls, Dead to Me e Family Reunion.

Bryton James

Bryton James- foto lipstickalley.com

Bryton James è Richard “Richie” Crawford, figlio di Rachel e nipote dei Winslow. È il primo a cui Steve piace dall’inizio.

Il giovane attore è cresciuto molto durante lo show, passando da essere un bambino di sei anni ad adolescente.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione (Un genio in famiglia, The Kids from Room 402, Hero Factory, Zevo-3, Febbre d’amore e The Vampire Diaries) e al cinema (The Intruders).

Tra gli impegni che l’attore porta avanti con costanza c’è la gestione di un’associazione che si occupa della sensibilizzazione contro la guida in stato d’ebrezza.

Rosetta LeNoire

Rosetta LeNoire- foto imdb.com

Rosetta LeNoire è Estelle Winslow-Thomas, madre di Carl e nonna di Edward, Laura e Judith. È una nonna sempre pronta a dare consigli e affettuosa con tutti, Steve compreso.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e in particolare al teatro, sua prima grande passione.

Rosetta LeNoire ha fondato una scuola di arte teatrale ed è stata omaggiata con un premio teatrale che porta il suo nome (Rosie Award). Purtroppo l’attrice è scomparsa all’età di novant’anni nel 2002.

Shawn Harrison

Shawn Harrison- foto urbanjoker.com

Shawn Harrison è Waldo Geraldo Faldo, il miglior amico di Eddie.È un ragazzo sempliciotto e non troppo intelligenteRosetta LeNoire e per questo finisce spesso nei guai, coinvolgendo anche Eddie.

All’inizio, Waldo era amico di un prepotente che maltrattava Steve, ma poi si allontana da lui. Nelle ultime due stagioni, però, scompare dallo show perché si trasferisce per frequentare una scuola di cucina.

Dopo Otto sotto un tetto, però, l’attore non ha lavorato molto in televisione o al cinema. Lo ricordiamo ha nella sitcom Girlfriends.

Michelle Thomas

Michelle Thomas- foto twitter.com

Michelle Thomas è Myra Monkhouse, una ragazza che stravede per Steve. È bella, vivace e brillante ma, pur sapendo dell’interesse amoroso di Steve per Laura, cerca di conquistarlo.

Myra riesce ad attirare sé Steve e i due si frequentano per qualche anno, ma il ragazzo decide di lasciarla per vivere la relazione con Laura. Myra cercherà di ostacolarli in ogni modo.

Dopo Otto sotto un tetto, l’attrice è apparsa in quattro episodi di Febbre d’Amore e ha partecipato al progetto cinematografico Unbowed.

Orlando Brown

Orlando Brown- foto tvserial.it

Orlando Brown è 3J (Jerry Jamal Jameson), il migliore amico di Richie. È un bambino che cresce in una famiglia instabile e conosce i Winslow quando Steve gli fa da fratello maggiore.

Nelle ultime stagioni 3J verrà adottato da Carl e Harriette ed entrerà a far parte della famiglia Winslow, diventando anche molto amico del piccolo Richie.

Dopo lo show, l’attore è apparso in molte serie tv come The Jamie Foxx Show, Nash Bridges, Due gemelle e una tata, Malcolm & Eddie, Safe Harbor, Moesha, Lizzie McGuire, One on One, Phil of the Future, Raven e The End.

Si è dedicato anche al cinema con Max Keeble alla riscossa, Suits on the Loose, We the Party, Christmas in Compton, American Bad Boy, Straight Outta Compton, Smoke Filled Lungs e Bloody Hands.