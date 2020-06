The Batman: Warner Bros. pensa a un film su Bane?

I fan aspettano con ansia l’uscita di The Batman, ma la Warner Bros. starebbe già pensando al futuro con un sequel incentrato su un villain d’eccezione: Bane.

Bane- foto trhaberler.com

Continua a crescere la curiosità intorno al nuovo standalone su Batman interpretato da Robert Pattinson (in uscita a ottobre 2021). Eppure la major sarebbe già andata oltre.

Secondo il sito Heroic Hollywood, infatti, gli Studios avrebbero messo in cantiere un sequel o un film su Bane, un personaggio che si è scontrato più volte con l’Uomo Pipistrello sia nei fumetti che nei film.

Per quanto riguarda il cinema, ricordiamo l’ultima apparizione di Bane con il volto di Tom Hardy in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno del 2012.

“Dopo il successo sorprendente del Joker di Joaquin Phoenix, e l’apprezzamento da parte dell’Academy, si stava lavorando a un pitch da proporre agli executive DC per uno standalone su Bane – scrive Heroic Hollywood – In modo simile a come aveva fatto il Joker di Todd Phillips, la pellicola avrebbe potuto offrire al regista l’opportunità di esplorare la psiche del villain per mezzo di uno studio del personaggio, sebbene, si spera, con un po’ più d’azione”.

E ancora: “La trama avrebbe visto l’introduzione di Bane nel DC Universe rivelando le sue tragiche origini prima ancora della sua nascita. E siccome Batman ha un ruolo chiave nella sua motivazione in quel particolare arco narrativo, l’esistenza dell’Uomo Pipistrello nel film poteva affrontata in un qualche modo, anche se magari solo come una figura in lontananza sui grattacieli di Gotham”.

Al momento non c’è stata alcuna conferma da parte della major, ma c’è già chi spera di vedere presto all’azione il personaggio creato da Chuck Dixon e Graham Nolan nel 1993.