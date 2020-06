Ridley Scott vorrebbe lavorare a un altro prequel di Alien

Il regista Ridley Scott torna a parlare del franchise Alien, rivelando di avere nuove idee per la realizzazione di un film prequel.

Alien: Covenant- foto prosieben.de

A distanza di decenni dai prequel Prometheus e Alien: Covenant sembra proprio che la storia delle creature xenomorfe sia destinata a stupire ancora.

Ora, durante un’intervista al Los Angeles Times, il filmmaker britannico avrebbe rivelato di pensare ancora di realizzare un’altra pellicola del franchise Alien o meglio un prequel del cult del 1979.

“Ho sempre pensato, mentre stavo girando il primo episodio, perché una creatura come questa era stata creata e perché stava viaggiando in quella che vedevo come una nave da guerra, che trasportava un cargo di baccelli. Qual era il proposito del veicolo e quale quello delle uova? Questo è ciò che immagino ancora ci si chieda per un nuovo film: chi, perché e per quale motivo?”

Insomma, nonostante i prequel di Alien non abbiano ottenuto l’accoglienza sperata, il filmmaker è ancora convinto che ci sia spazio per il franchise.

Ben presto quindi i fan potrebbero avere risposta alle stesse domande che si è posto Scott, salvo che la Casa di Topolino gli consenta di dar vita alla sua idea.

In realtà il cineasta aveva presentato il suo progetto alla 20th Century Fox, ma tutto si è perso negli archivi dopo l’acquisizione della major da parte della Disney.