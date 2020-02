Attori Paso Adelante: ieri e oggi

Paso Adelante è una serie televisiva spagnola che ci ha tenuti col fiato sospeso con le storie dei ragazzi della scuola di danza di Carmen Harranz.

Cast Paso Adelante- foto elespanol.com

Dal 2002 al 2005, infatti, le sei stagioni di Paso Adelante hanno mostrato il talento, le vite personali e le difficoltà dei suoi protagonisti.

Chi non ricorda il fascino di Silvia Jáuregui, gli occhi sognanti di Lola Fernández, la vivacità di Ingrid Muñoz, l’irrequietezza di Roberto Arenales e le difficoltà di Pedro Salvador?

Non ci resta che scoprire cosa fanno i protagonisti della serie tv e la nostra carrellata di foto degli attori di Paso Adelante: ieri e oggi!

Beatriz Luengo

Beatriz Luengo – foto twugi.com

Beatriz Luengo è Lola Fernandez, una ragazza timida e responsabile che diventa sicura e audace quando si esibisce.

Lola è innamorata segretamente di Pedro, ma prima di conquistare il cuore del ragazzo si fidanzerà prima con Jero e poi con Pavel.

Dopo Paso Adelante, però, l’attrice è apparsa nelle serie televisive La hora de José Mota e Paquita Salas.

Beatriz Luengo ha preferito dedicarsi alla musica, formando il gruppo UPA dance insieme ai coprotagonisti Silvia Marty e Miguel Angel Munoz e sviluppando progetti da solista e duetti (ft. Ziggy Marley e Pitbull).

Monica Cruz

Monica Cruz- foto waouh.com

Monica Cruz è Silvia Jauregui, la promettente ballerina di danza classica e nipote della vice preside Alicia.

All’inizio Silvia appare a tutti come una “raccomandata” e una “snob”, ma ben riuscirà a farsi apprezzare come amica e artista.

Durante lo show la ragazza vive diversi flirt e relazioni con Pedro, Roberto, Horacio, Pavel e Alvaro.

Dopo Paso Adelante, l’attrice ha lavorato in televisione (L’inchiesta, Águila roja e Velvet Collection) e al cinema (Liolà, Caminando, Asterix alle Olimpiadi, Sussurros, All inclusive, Last hour, Jerry Cotton, 9 meses, Iron cross e Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare).

Silvia Marty

Silvia Marty- foto sensacine.com

Silvia Marty è Ingrid Muños, un’allieva dell’accademia con il talento per la recitazione e carattere da vendere.

Ingrid vive una relazione travagliata con il professore di musica Juan, rinunciando anche a un’opportunità di lavoro.

Il suo essere “eternamente seconda” sparirà quando verrà scelta per una produzione hollywoodiana al posto di Lola.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in molte serie televisive come Camps de maduixes, Cuenta atrás, Hospital Central, Los Serrano, Lex , Amar en tiempos revueltos e Niños robados.

Silvia Marty è apparsa al cinema nei film El hombre de arena, Oviedo Express, Retornos e La memoria del agua.

Dafne Fernandez

Dafne Fernandez- foto serieously.com

Dafne Fernandez è Marta Ramòs, una promettente studentessa di danza classica nonché sorella minore di Adela (insegnante di danza classica).

Marta è un anno più piccola dei protagonisti, ma interagisce con loro per via delle attività scolastiche e delle relazioni che intreccia prima con Pedro e poi con Roberto.

Nelle ultimi stagioni le viene diagnosticato un problema cardiaco che potrebbe portarla a non danzare mai più, ma si opera grazie e soprattutto alla vicinanza di Roberto.

Dopo lo show, l’attrice è stata impegnata in tv con Hospital Central, Los Serrano, U.C.O., Sexo en Chueca.com, Tierra de Lobos – L’amore e il coraggio, Terapia, Inquilinos e Chiringuito de Pepe.

Ha lavorato anche in progetti cinematografici, tra i quali spiccano Malamuerte, Entrelobos, Solo para dos, Viral e Real Playing Game.

Miguel Angel Muñoz

Miguel Angel Muñoz- foto lecturas.com

Miguel Angel Muñoz è Roberto Arenales, un aspirante attore che entra a far parte della scuola di Carmen Harranz.

Roberto proviene da una famiglia agiata che però non è stata capace di dargli amore e supporto. È per questo che è arrogante e irrequieto. A far crollare la facciata da bulletto sarà prima Silvia e dopo Marta.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Mis adorables vecinos, Aída, El Síndrome de Ulises, Intrusos en Manasés, Cazadores de hombres, Amare per sempre, La piel azul, Ben-Hur, Gavilanes, Vida loca, Infames, Capadocia, Al final todos mueren, Senza identità, El Ministerio del Tiempo e Presunto culpable.

Al cinema lo ritroviamo in film come Los Borgia, Ekipo Ja, Trío de ases: el secreto de la Atlántida, Sex – Una commedia sentimentalmente scorretta, Lopé, No controles, Viral, The ABCs of Death 2, Hablar, El crack cero e What About Love.

Oltre ad aver preso parte al progetto UPA dance, poi, Miguel Angel Muñoz si è dedicato anche al doppiaggio, al teatro e ai reality.

Pablo Puyol

Pablo Puyol- foto blog-news.it

Pablo Puyol è Pedro Salvador, un ballerino di umili origini che sogna di avere successo e diventare famoso.

Il suo personaggio si barcamena tra lavori umili e lezioni estenuanti per raggiungere il suo obiettivo, ma si lascerà distrarre anche dalle sue relazioni amorose con Silvia, Adela, Marta e Lola.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione con altre serie e qualche film: Casi perfectos, Tirando a dar, Los Serrano, Generación DF, Las chicas de oro, La pecera de Eva, Vida loca, Stamos okupa2, Arrayán, Esposados, La que se avecina, Sábado sensacional, Ciega a citas, Gym Tony e Qué fue de Jorge Sanz? 5 años después.

È apparso anche al cinema con 20 centìmetros, Chuecatown, Clandestinos, La conjura de El Escorial, Prime Time, The Anguish e Gallino, the Chicken System.

Pablo Puyol si è dedicato anche alla carriera musicale prima con gli UPA dance e dopo con l’album da solista Dejame.

Lola Herrera

Lola Herrera- foto serieously.com

Lola Herrera è Carmen Arranz, la direttrice e fondatrice della scuola. È molto comprensiva, ma sa essere intransigente quando si tratta di mantenere alto il buon nome della scuola.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in televisione con Fuera de lugar, Las chicas de oro e La española inglesa e al cinema con Por qué se frotan las patitas?.

Fanny Guatier

Fanny Guatier- foto homenal.com

Fanny Guatier è Alicia Jauregui, la maggiore finanziatrice della scuola, vice preside e zia della promettente Silvia. È una ballerina di successo e vive da sempre una profonda competizione con Adela.

Dopo Paso Adelante, l’attrice è apparsa in tv con 7 vidas, Sin hogar, Al filo de la ley, Fuera de control, Génesis, en la mente del asesino, 90-60-90. Diario secreto de una adolescente, La pecera de Eva, B&b, de boca en boca, Vive cantando ed El Ministerio del Tiempo.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ha lavorato in Intramontabile effervescenza, La torre de Suso e Barcelona, nit d’hivern.

Natalia Millàn

Natalia Millàn – foto allocine.fr

Natalia Millàn è Adela Ramos, insegnante di danza classica e sorella maggiore di Marta. È severa, ma molto amata dagli allievi della scuola.

Adela deve fare i conti con un passato difficile che la porta a cadere nuovamente nel baratro dell’alcolismo e a intrecciare una relazione clandestina con Pedro.

Un brutto incidente le ha impedito di diventare una grande ballerina, ma avrà l’opportunità di diventare prima ballerina alla dine della quarta stagione.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Salvaje, Spettro, Mi último verano con Marián, El internado, Los Quién, Amar en tiempos revueltos, Velvet, Dreamland, Yo quisiera ed El Ministerio del Tiempo.

Al cinema, invece, Natalia Millàn è apparsa nel film Sangre de mayo di José Luis Garci.

Beatriz Rico

Beatriz Rico- foto ciakgeneration.it

Beatriz Rico è Diana de Miguel, l’insegnante di danza moderna. È la fidanzata storica di Juan ed è da lui che avrà un bambino, anche se si sposerà con Cristobal.

Dopo lo show ritroviamo l’attrice in altre produzioni televisive come Ellas y el sexo débil, Manolo & Benito Corporeision, Sanatorium Psiquiatricum, La que se avecina e Humans: Conciencia colectiva.

Si è dedicata molto anche al cinema, comparendo in film come Por dinero negro, Cenizas del cielo, Radio Love, Abrázame, El clan, Amor verdadero, Las hijas de Danao e Fuera de foco.

Victor Mosqueira

Victor Mosqueira – foto pinterest.dk

Victor Mosqueira è Cristobal Soto, l’insegnante di recitazione della scuola. La sua passione lo spinge a cercare metodi alternativi per coinvolgere i ragazzi.

Il suo personaggio è molto amico di Diana e le resta vicino durante la gravidanza della donna, sostituendo Juan nel ruolo di padre. Alla fine lui e Diana si sposeranno.

Dopo la serie televisiva, ritroviamo l’attore in molti progetti come A Vida por diante, Pataghorobí, Hai que botalos, Galatasaray-Dépor, Para que no me olvides, Hospital Central, Mia Sarah, A Biblioteca da iguana, Padre Casares e Fariña.

Alfonso Lara

Alfonso Lara- foto pinterest.cl

Alfonso Lara è Juan Taberner, l’insegnante di musica della scuola. Ha l’animo del musicista e soffre le regole della scuola.

Il suo personaggio vive una relazione lunga e travagliata con Ingrid a causa dell’ingerenza della sua ex Diana, dalla quale avrà un bambino. Alla fine troverà l’amore con JoJo, professoressa di attività speciali.

L’attore, dopo Paso Adelante, ha lavorato in vari show televisivi spagnoli, tra cui ricordiamo Periodistas, Policías, en el corazón de la calle, El grupo, Paraíso e La casa de los líos.

Fabian Mazzei

Fabian Mazzei- foto tvserial.it

Fabian Mazzei è Horacio Alonso, un’insegnante di recitazione che arriva durante la quarta stagione della serie.

Le sue storie d’amore prima con Alicia e poi con Silvia sono destinate a fallire a causa del suo animo avido.

Terminato Paso Adelante, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Alma pirata, Don Juan y su bella dama, Terra ribelle, Tiempo de pensar, Una famiglia quasi perfetta, La celebración, Fronteras e Ultimátum.

Al cinema, invece, Fabian Mazzei è apparso in Rojo Intenso di Javier Elorrieta e Fronteras di Sabrina Farji.