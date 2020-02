Ron Howard dirigerà The Fixer per Paramount Pictures

Ron Howard tornerà dietro la macchina da presa con The Fixer, un film tratto dalla storia vera del mancato assassinio di Fidel Castro.

Ron Howard – foto twitter.com

Il regista è inarrestabile. Dopo aver chiuso il progetto Netflix Hillbilly Elegy con Amy Adams e Glenn Close, infatti, si dedicherà a The Fixer per Paramount Pictures .

The Fixer sarà ambientato durante la Guerra Fredda e racconterà di un agente dell’FBI caduto in sventura che viene ingaggiato dalla CIA per mettere in piedi una squadra di agenti e criminali di Chicago per uccidere Fidel Castro.

La sceneggiatura della pellicola è stata affidata a Tyler Hisel, autore della serie Treadstone e della pellicola crime The Corporation.

Alla produzione, invece, ci sarà la Imagine Entertainment (compagnia di Ron Howard e Brian Grazer), la Joint Effort (società di Bradley Cooper e Todd Phillips) e Andrew Panay.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli né sul cast né sulla data di uscita, ma la trama risulta davvero promettente per un film ricco di tensioni e colpi di scena.

Non ci resta che attendere qualche informazione in più su The Fixer da parte di Ron Howard o della Paramount Pictures.