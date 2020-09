Hotel Transylvania 4 avrà Selena Gomez come protagonista e produttrice

L’attrice e cantante Selena Gomez sarà impegnata nel duplice ruolo di protagonista e produttrice di Hotel Transylvania 4, il quarto capitolo della storia saga.

Selena Gomez riprenderà il ruolo della giovane Mavis, la figlia di Dracula, nelle serie animata di successo Hotel Transylvania.

Adam Sandler presterà la voce al Conte Dracula, qui ritratto come il proprietario di un hotel spettrale che fa da rifugio sicuro per tutti quei mostri che non possono vivere tra gli umani.

La regia del quarto capitolo è stata affidata a Derek Drymon e Jennifer Kluska mentre il creatore della serie Genndy Tartakovsky si occuperà dello script e della produzione esecutiva insieme a Michelle Murdocca.

La presenza di Tartakovsky assicurerà un filo conduttore tra Hotel Transylvania 4 e i suoi precedenti capitoli da lui diretti: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Hotel Transylvania 2 e Hotel Transylvania.

Il franchise di Hotel Transylvania ha collezionato un successo dietro l’altro, arrivando a guadagnare oltre 1.3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e dando vita a una serie spin-off.

Attualmente non si hanno altre informazioni, ma sembra quasi sicuro che il progetto debutterò nei cinema americani il 6 agosto 2021.

Non ci resta che attendere nuove informazioni sul progetto e scoprire quando Hotel Transylvania 4 arriverà in Italia.