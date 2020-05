Supercar è una serie televisiva americana creata da Glen A. Larson e prodotta tra il 1982 e il 1986 per ben quattro stagioni.

Cast Supercar- foto sporcle.com

La serie inizia con la decisione di Michael Arthur di cambiare vita dopo essere stato salvato dalle industrie Knight.

L’uomo viene sottoposto a plastica facciale e diventa Michael Knight per combattere i criminali viaggiando in lungo e in largo per gli Stati Uniti.

Il co-protagonista di David Hasselhoff è KITT, un’auto ipertecnologica, indistruttibile e controllata da un’intelligenza artificiale.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Supercar: ieri e oggi!

David Hasselhoff

David Hasselhoff- foto pinterest.com

David Hasselhoff è Michael Knight, il protagonista della serie tv. Il suo vero nome è Michael Arthur Long ed è un ex poliziotto scampato all’agguato di certi criminali grazie ad alcuni membri della Fondazione Knight.

Michael cambia volto e identità e si affilia alla Fondazione per combattere i criminali e fare giustizia per i più deboli. Ad aiutarlo ci sarà KITT, un’auto dotata di intelligenza artificiale.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare in televisione tra serie tv e film: Perry Mason: La donna del lago, Il fuoco dopo la pioggia, Baywatch, Supercar 2000 – Indagine ad alta velocità, I moschettieri del 2000, The Bulkin Trail, Inferno bianco, Baywatch Nights e Gridlock – La città in pericolo.

E ancora Nick Fury, Una famiglia del terzo tipo, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Il vero amore di Dana, Shaka Zulu: The Citadel, Jekyll & Hyde: The Musical, Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Still Standing, Fast N’ Loud, Anaconda 3 – La nuova stirpe, Sons of Anarchy e Hoff the Record.

L’attore non ha trascurato neanche il cinema con La casa 4, Squadra antidroga, Scontro finale, Baywatch – Agguato tra i ghiacci, Legacy, Layover – Torbide ossessioni, Palle al balzo – Dodgeball, SpongeBob – Il film, Fugitives Run, Cambia la tua vita con un click, Dancing Ninja, To Live and Dine in L.A., Hop, Piranha 3DD, Stretch – Guida o muori, Ted 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Guardiani della Galassia Vol. 2, Baywatch e Killing Hasselhoff.

Edward Mulhare

Edward Mulhare- foto pinterest.it

Edward Mulhare è Devon Miles, uno dei più importanti dirigenti della Fondazione Knight. È lui che collabora a stretto contatto con Michael Knight.

Il suo personaggio simpatico e gentile morirà nello spin-off della serie, Supercar 2000 – Indagine ad alta velocità.

Dopo lo show, l’attore è apparso in La signora in giallo, Supercar 2000 – Indagine ad alta velocità e Gli impenitenti. Purtroppo è scomparso nel 1997.

Patricia McPherson

Patricia McPherson- foto fity.club

Patricia McPherson è Bonnie Barstow, il tecnico cibernetico che si occupa della manutenzione e delle tecnologie in dotazione di KITT. È molto protettiva nei confronti della compagna di avventure di Michael.

L’attrice, dopo la serie tv, ha continuato a lavorare in televisione con Starman, Macgyver, Hunter, Star Trek: The Next Generation, Dynasty, La signora in giallo, Maltlock e Warehouse 13.

Rebecca Holden

Rebecca Holden- foto andrewadela.com

Rebecca Holden è April Curtis, il tecnico informatico che sostituisce Bonnie durante la seconda stagione (assente per seguire un corso di aggiornamento).

Il suo personaggio è antitetico rispetto a quello di Bonnie. Si dimostra allegra, divertente e affabile con Michael. Anche lei, però, è protettiva nei confronti di KITT.

Dopo la serie, l’attrice è apparsa in molti show e pellicole, tra i quali ricordiamo General Hospital, CBS Summer Playhouse Dirty Hero, The Sisterhood, Loverboy, Twenty Dollar Star, The Hollywood Beach Murders, Foolish, Lycanthrope, Outlaw Prophet, From Venus, The Hollywouldn’ts, Baskets e All Wrong.

Peter Parros

Peter Parros- foto alchetron.com

Peter Parros è RC3 – Reginald Cornelius III, un giustiziere che Michael incontra nella prima puntata e ritrova di nuovo nell’ultima stagione.

RC3 e i suoi amici offrono il loro aiuto per ricostruite KITT dopo una missione, dotandola di nuovi dispositivi e funzionalità (Super-Velocità, Emergency Brake System e Sistema cabrio).

L’uomo viene ingaggiato dalla Fondazione come autista della base mobile e poi mandato sul campo in molte missioni.

Dopo Supercar, l’attore ha continuato a lavorare principalmente in televisione con Charles in Charge, The Young and the Restless, Ladykillers, 1st & Ten, Star Trek: The Next Generation, 227, Adam-12, The Family Man, The Court-Martial of Jackie Robinson, Seinfeld, Santa Barbara e Hangin’ with Mr. Cooper.

E ancora Step by Step, One Life to Live, New York Undercover, As the World Turns, CSI: Miami, Bones, Law & Order – I due volti della giustizia, Sherri, Royal Pains, Castle e The Haves and the Have Nots.

Catherine Hickland

Catherine Hickland- foto tvserial.it

Catherine Hickland è Stephanie Mason, la donna amata da Michael. Il protagonista medita di lasciare la Fondazione per lei, ma abbandonerà l’idea quando la donna perderà vita il giorno del matrimonio.

Dopo la serie tv, l’attrice ha lavorato in televisione con Capitol e Beautiful e al cinema con Robowar – Robot da guerra, La casa 4, Miliardi e Sweet Justice.

William Daniels

William Daniels- foto pinterest.ca

William Daniels è la voce di KITT (Knight Industries Two Thousand). È un’auto dalla scocca indistruttibile e dall’intelligenza artificiale.

Nella serie non compare mai, ma possiamo ritrovare l’attore in televisione con La piccola fiammiferaia, A cuore aperto, Crescere, che fatica!, Scrubs, Il re delle regine, The Closer, Grey’s Anatomy e Girl Meets World.

Per quanto riguarda il cinema, invece, l’attore appare in Appuntamento al buio, Alibi seducente e Lame della gloria.