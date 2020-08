The Big Bang Theory è una sitcom statunitense creata da Chuck Lorre e Bill Prady tra le più amate degli ultimi anni.

Cast The Big Bang Theory- foto chicklit.nl

Dal 2007 al 2019 e per ben 12 stagioni, infatti, lo show ci ha mostrato ironicamente le vicende di un gruppo di giovani scienziati e il modo con cui la loro condizione di nerd entra in contrasto con il mondo.

Il successo di The Big Bang Theory è stato talmente dirompente da vincere 10 Emmy Award, creare un fanbase e dare vita a uno spin-off di altrettanto successo intitolato Young Sheldon.

M come saranno cambiati i protagonisti? Scopriamone l’evoluzione nella nostra carrellata di foto di attori The Big Bang Theory: ieri e oggi!

Johnny Galecki

Johnny Galecki- foto trumplean.com

Johnny Galecki è Leonard Hofstadter, un giovane fisico sperimentale dall’elevato QI e appassionato di fumetti e film di fantascienza.

Leonard condivide l’appartamento col collega Sheldon, ma mostra spesso una certa sofferenza per le manie del coinquilino.

Tutto cambia quando conosce la bella vicina Penny, di cui si è innamorato a prima vista. Così decide di provare a emanciparsi dalla sua condizione di timido e goffo nerd per far colpo sulla ragazza.

Durante The Big Bang Theory, l’attore è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo, ma questo non gli ha impedito di dedicarsi ad altri progetti come Entourage per la televisione e Table for Three, In Time, CBGB, The Cleanse, The Ring 3 e Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre per il cinema.

Jim Parsons

Jim Parsons- foto pinterest.com

Jim Parsons è Sheldon Cooper, un giovane fisico teorico dall’altissimo QI. È amico e coinquilino di Leonard.

Sheldon usa giri di parole quasi incomprensibili agli altri per esprimere concetti semplici, sa essere pungente ed è molto geloso delle proprie cose. Nel corso della sitcom si innamora di Amy Farrah Fowler.

The Big Bang Theory ha consacrato Jim Parsons a livello internazionale, aprendogli la strada a un Golden Globe e quattro Emmy.

Durante lo show, l’attore si è diviso tra televisione e cinema. Tra le sue apparizioni ricordiamo iCarly, The Normal Heart e Hollywood per la televisione e On the Road with Judas, Gardener of Eden – Il giustiziere senza legge, Un anno da leoni, I Muppet, Dallas Buyers Club, Wish I Was Here, Visions, Il diritto di contare, A Kid Like Jake, Ted Bundy – Fascino criminale e The Boys in the Band per il cinema.

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco- foto pinterest.cl

Kaley Cuoco è Penny (cognome sconosciuto), l’attraente vicina di casa di Leonard e Sheldon e interesse amoroso del fisico teorico.

Penny fa la cameriera alla Fabbrica del Cheesecake, ma sogna di diventare un’attrice di successo (anche se non particolarmente dotata di talento recitativo).

La ragazza passa molto tempo con i suoi vicini, pur essendo spigliata e trendy. È l’unica a destabilizzare le certezze di Sheldon. Nel corso della sitcom intraprende una relazione con Leonard.

Durante la sitcom, Kaley Cuoco è diventata una degli attori delle serie tv più pagati di sempre (insieme a Johnny Galecki e Jim Parsons).

Parallelamente allo show, l’attrice si è dedicata ad altri progetti: Prison Break, The Philanthropist, Mercy e Drew Peterson: l’amore fa impazzire per la televisione e Cougar Club, Killer Movie, The Penthouse, Hop, The Last Ride, Authors Anonymous, The Wedding Ringer – Un testimone in affitto e Handsome per il cinema.

Simon Helberg

Simon Helberg- foto tvguru.cz

Simon Helberg è Howard Wolowitz, un ingegnere aerospaziale. È l’unico del gruppo a non aver conseguito un dottorato ma, ciononostante, può vantare l’ideazione di congegni usati dalla Nasa e un’avventura nello spazio.

Howard vive con sua madre (una donna invadente e insopportabile), sfoggia un look anni ’60 e coltiva la sua passione per la magia.

È convinto di poter avere successo con le donne, ma viene smontato puntualmente da rifiuti e due di picche. Alla fine della quanta stagione si sposa con Bernadette Rostenkowski e mette su famiglia.

L’ingegnere ha un’amicizia stretta a tratti simbiotica con l’astrofisico Rajesh Koothrappali (addirittura qualcuno crede siano fatti l’uno per l’altro).

Durante lo show, l’attore ha lavorato in Drunk History per la televisione e in Mama’s Boy, Walk Hard – La storia di Dewey Cox, Careless, A Serious Man e Florence per il cinema.

Kunal Nayyar

Kunal Nayyar- foto cleverst.com

Kunal Nayyar è Rajesh “Raj” Koothrappali, un giovane fisico che lavora nel campo dell’astrofisica. È originario di Nuova Delhi, ma si è adattato perfettamente a Pasadena.

Raj soffre di una specie di mutismo selettivo che ostacola le sue relazioni sociali con le donne, salvo che non beva qualcosa di alcolico. Dopo varie storie e tentativi inizia a frequentare Emily.

Il ragazzo dipende dai suoi genitori, ma non per questo è disposto a seguire le regole della famiglia e i dettami della religione induista. È il migliore amico di Howard.

L’attore, durante lo show, si è dedicato ad altri progetti come Sullivan & Son e The Mindy Projec per la televisione e The Scribbler, Dr. Cabbie e Consumed per il cinema.

Mayim Bialik

Mayim Bialik- foto popkore.com

Mayim Bialik è Amy Farrah Fowler, una neuro scienziata che diventa l’interesse amoroso di Sheldon nonché sua futura moglie.

Amy entra a far parte del gruppo dopo che Howard e Raj si sono finti Sheldon in un sito di incontri e hanno organizzato un appuntamento. Tra i due nasce prima un rapporto intellettuale e dopo una storia d’amore.

La ragazza conosce meglio anche le ragazze e inizia a considerare Penny la sua migliore amica (senza una vera e propria ragione).

The Big Bang Theory ha portato fortuna l’attrice che, nel frattempo, ha lavorato in The Dog Who Saved Halloween per la televisione e Kalamazoo?, The Chicago 8 e Un volo a Natale per il cinema.

Melissa Rauch

Melissa Rauch- foto tombalina.cz

Melissa Rauch è Bernadette Rostenkowski, una ragazza che lavora alla Fabbrica del Cheesecake per mantenersi agli studi in microbiologia.

Bernadette conosce Howard grazie alla collega Penny e tra i due nasce una storia d’amore altalenante dal lieto fine.

È una ragazza tranquilla e gentile, ma sa essere molto determinata, calcolatrice e vendicativa se perde la pazienza per qualcosa o qualcuno.

Durante la sitcom, l’attrice ha avuto modo di lavorare ad altri progetti: The Office, True Blood, ,Wright vs. Wrong e Black Monday in televisione e I Love You, Man, Are You Here, The Bronze – Sono la numero 1 e Panama Papers al cinema.

Kevin Sussman

Kevin Sussman- foto tvseria.it

Kevin Sussman è Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti frequentato dai protagonisti della serie. È l’unico ad avere un’involuzione da ragazzo normale con la passione per i fumetti a nerd.

Stuart vive un periodo infelice tra il business in negativo, le ristrettezze economiche e l’incapacità di avere una relazione.

Quando il Comic Center va a fuoco si propone come infermiere della signora Wolowitz per trovare un lavoro e un posto dove stare. I due andranno particolarmente d’accordo, creando disagio in Howard.

Dopo la morte della donna, Stuart continua a vivere nella sua casa, che dividerà con Howard e Bernadette. Il loro rapporto sarà un po’ come quello tra genitori e figlio e, dopo un periodo di assenza, Stuart tornerà a stare con loro e farà da babysitter ai figli della coppia.

L’attore ha continuato a lavorare in televisione durante e dopo la sitcom: The Mentalist, La strana coppia, Childrens Hospital, Weeds, Dark Minions e Wet Hot American Summer: First Day of Camp.

Al cinema ritroviamo Kevin Sussman in progetti come Motel Woodstock, Killers e Freeloaders.

Sara Gilbert

Sara Gilbert- foto cloudygirls.com

Sara Gilbert è Leslie Winkle, una collega di lavoro che lavora nel campo della fisica. Leonard e Howard avranno una relazione con lei in tempi diversi mentre Sheldon la tiene a distanza perché intelligente.

Leslie mette in imbarazzo gli scienziati ogni volta che si dimostra promiscua e fa battute a doppio senso. Inoltre non ha timore di mostrarsi arrivista.

Il personaggio è ricorrente nella prima e nella seconda stagione e appare saltuariamente durante la terza e la nona stagione.

Durante e dopo lo show, l’attrice appare in diversi progetti televisivi come Private Practice, Law & Order – Unita vittime speciali, Grey’s Anatomy, The Millers, Madam Secretary, Supergirl, Jane the Virgin, The Conners, Weird City e Atypical.

Laura Spencer

Laura Spencer- foto nur.kz

Laura Spencer è Emily Sweeney, una ragazza che Raj ha conosciuto in Internet. I due cominciano a uscire dopo qualche imprevisto dovuto alla timidezza dell’astrofisico.

La ragazza stringe amicizia con Amy, ma non sopporta Penny, colpevole di aver trascorso una “notte” con Raj.

L’attrice appare tra la settima e la decima stagione ma, durante e dopo lo show, ha lavorato in televisione con Bones e Get Shorty.