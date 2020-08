Gael García Bernal nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan

L’attore messicano Gael García Bernal sarà il protagonista del nuovo film, ancora senza nome, firmato dal regista M. Night Shyamalan.

Gael García Bernal- foto yucatan.com.mx

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, Gael García Bernal è entrato a far parte del nuovo progetto del regista de Il Sesto senso e Unbreakable – Il predestinato.

Saúl Armendáriz sarà affiancato da Eliza Scanlen, Vicky Krieps, Abbey Lee, Thomasin McKenzie, Nikki Amuka-Bird, Aaron Pierre, Alex Wolff e Ken Leung.

Il regista scriverà e produrrà la pellicola mentre Steven Schneider verrà coinvolto nel ruolo di produttore esecutivo.

Le riprese della pellicola inizieranno a novembre, salvo rimandi dovuti al COVID-19, ma nonostante ciò non si conosce ancora la trama.

Quello che sappiamo è che il nuovo progetto di M. Night Shyamalan verrà distribuito dalla Universal Pictures International, la quale si occuperà anche del prossimo lavoro del filmmaker.

Molti hanno visto questa collaborazione come un indiscrezione sul prossimo progetto cinematografico del regista, sostenendo che i due film saranno collegati. In realtà tutto è ancora avvolto nel mistero.

A noi non resta che attendere nuove news a riguardo e sperare che l’uscita prevista per luglio 2021 non venga posticipata.