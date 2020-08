Luca è il nuovo film tutto italiano targato Pixar

La Pixar mette in cantiere un nuovo film di animazione tutto italiano. Si chiama Luca ed è ambientato in Italia e diretto da Enrico Casarosa.

Luca- foto psn.si

Il regista italiano Enrico Casarosa, già autore del corto La luna, siederà dietro la macchina da presa di Luca, il film d’animazione targato Pixar, previsto per la prossima estate.

Luca racconterà la storia di un ragazzo che vive una tipica estate italiana insieme al suo nuovo migliore amico. In realtà l’amico nasconde un segreto: è un mostro marino di un altro mondo.

“È una storia profondamente personale per me non solo perché è ambientata sulla Riviera Italiana dove sono cresciuto, ma perché il nucleo del film è una storia d’amicizia”, ha detto il regista.

“Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca – ha proseguito Casarosa – Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Non ci resta che attendere nuove new per sapere se e quando il film prodotto da Andrea Warren arriverà nelle sale italiane.