Tre cuori in affitto è una sitcom americana nata come remake dello show britannico Un uomo in casa e andata in onda in Italia dal 1984 al 1989 per ben otto stagioni.

Cast Tre cuori in affitto- foto vice.com

La sitcom racconta la storia di convivenza di Janet, Chrissy e Jack. Il proprietario del palazzo, però, è contrario alla convivenza tra ragazzi e ragazzi e quindi Janet finge che il ragazzo sia omosessuale.

Il successo di Tre cuori in affitto ha portato alla realizzazione di due spin-off, I Roper e Tre per tre, e alla messa in onda della sitcom per anni.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? Scopriamo nella nostra carrellata di foto di attori Tre cuori in affitto: ieri e oggi.

John Ritter

John Ritter- foto fishki.net

John Ritter è Jack Tripper, uno dei protagonisti della sitcom. È stato trovato nella vasca da bagno da Chrissy e Janet dopo la festa di addio della loro coinquilina e diventa il loro coinquilino.

Jack è un ragazzo affabile, spiritoso e altruista, ma deve fingere di essere omosessuale per superare il divieto del proprietario del palazzo.

Il ragazzo studia per diventare chef e sogna di aprire un ristorante. La sua vita privata è un po’ un disastro, fino a quando non conosce Vicky Bradford.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Tre per tre, Terapia di gruppo, Living Seas, Una storia dal Vietnam, A Smoky Mountain Christmas, L’ultima avventura, Prigione per minori, Hooperman, Mickey’s 60th Birthday, Tricks of the Trade, Have Faith, La moglie di mio fratello, It, Il sognatore di Oz, I Robinson, L’estate del mio bambino, Anything But Love, Fish Police, Hearts Afire, Un nuovo amore, Divorzio di sangue, The Larry Sanders Show, Dave’s World e Gramps – Secreto di famiglia.

E ancora con Prigionieri di un incubo, NewsRadio, Legami violenti, Wings, For Hope, Il tocco di un angelo, Un giorno con il presidente, Dead Man’s Gun, Over the Top, Buffy l’ammazzavampiri, Tutti i colori della menzogna, Matrimonio d’occasione, Ally McBeal, Dead Husbands, L’atelier di Veronica, L’uomo dei miracoli, Piovuto dal cielo, Sottile come la morte, Chicago Hope, In tribunale con Lynn, Felicity, The Ellen Show, Law & Order – Unità vittime speciali, Breaking News, Scrubs – Medici ai primi ferri e 8 semplici regole.

Al cinema lo ritroviamo in Real Men – Noi uomini durim Skin Deep – Il piacere è tutto mio, Piccola peste, Piccola peste torna a far danni, Rumori fuori scena, Frequenze pericolose, Genitori cercasi, Lama tagliente, Missione punitiva, Ecstasy Generation, A Gun, a Car, a Blonde, Hacks, Montana, L’ombra del dubbio, La sposa di Chucky, Panic, Ostaggi della follia, Lost in the Pershing Point Hotel, Terror Tract, Tadpole – Un giovane seduttore a New York, Man of the Year, Manhood e Babbo bastardo.

Purtroppo l’attore è scomparso nel 2003 in seguito a un arresto cardiaco mentre si trovava sul set di 8 semplici regole.

Joyce DeWitt

Joyce DeWitt- foto pinterest.ch

Joyce DeWitt è Janet Wood, una delle due protagoniste dello show. È lei che convince il proprietario dello stabile a lasciare vivere Jack nell’appartamento.

È una donna dal sangue freddo che diventa irrazionale davanti alle situazioni pericolose. Nell’ultima stagione incontra Philip Dawson e corona il suo sogno d’amore nell’ultimo episodio.

Dopo Tre cuori in affitto, l’attrice è apparsa in molte serie tv e film per la televisione, tra i quali ricordiamo Detective per amore, Cybill, Hope Island, Failing Better No, Il richiamo della Foresta, The Great Fight, Tutti i cani dei miei ex, Rock Story, The Savant e Snapshot.

Suzanne Somers

Suzanne Somers- foto pinterest.it

Suzanne Somers è Chrissy Snow, l’altra protagonista della sitcom. È una ragazza un po’ svampita e ingenua che non è sempre sul pezzo.

Chrissy lascia l’appartamento per tornare a casa, ma torna in alcuni episodi fino all’arrivo dell’inquilina che la sostituisce, Terri.

L’attrice, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con Hollywood Wives, Totally Minnie, I segreti di Suzanne, Una bionda per papà e La cantina degli orrori.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in progetti come La signora ammazzatutti, Rusty cane coraggioso e Dimmi che non è vero.

Audra Lindley

Audra Lindley- foto guioteca.com

Audra Lindley è Helen Roper, la moglie del proprietario dell’edificio. La donna entra in sintonia con i ragazzi e mantiene il segreto col marito quando scopre che Jack non è omosessuale

Helen abbandona la serie alla fine della terza stagione per diventare protagonista dello spin-off I Roper, ma fa un’apparizione durante la quinta stagione.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in varie serie tv come I Roper, I racconti della cripta, La signora in giallo e Friends.

Al cinema la ritroviamo in Cannery Row, Amici come prima, Cuori nel deserto, In campeggio a Beverly Hills, New Age – Nuove tendenze, A rischio della vita e Relic – L’evoluzione del terrore.

Purtroppo l’attrice è venuta a mancare nel 1997 a causa della leucemia.

Norman Fell

Norman Fell- foto taringa.net

Norman Fell è Stanley Roper, il proprietario di Hacienda Palms. L’uomo è contrario alla convivenza tra ragazzi e ragazze, ma accetta l’arrivo di Jack soltanto perché Janet e Chrissy gli dicono che è omosessuale.

Stanley vive tra piccoli lavoretti e ristrutturazioni e per questo non presta attenzione alla moglie, che nel frattempo stringe amicizia con i ragazzi.

Tre cuori in affitto è soltanto uno degli show di successo ai quali ha partecipato l’attore. Lo ritroviamo anche in Paternity, Una notte in Transilvania, Giorni di gloria… giorni d’amore, Bella, pazza e pericolosa, Pezzi duri… e mosci, The Destiny of Marty Fine e Beach House. Purtroppo ci ha lasciati nel 1998.

Richard Kline

Richard Kline- foto closerweekly.com

Richard Kline è Larry Dallas, il vicino di casa dei tre protagonisti. Il ragazzo è il migliore amico di Jack e spesso usa l’identità dell’amico, ma finisce nei guai.

Larry non è sincero neanche riguardo la sua vita professionale, diventando di volta in volta medico, militare e altro ancora. Alla fine si innamorerà di Terri, ma non sarà ricambiato.

L’attore, dopo lo show, ha recitato in altre serie di successo, tra le quali ricordiamo Compare in Chips, La famiglia Bradford, Fantasilandia, Love Boat, La signora in giallo, Il mio amico Ricky, Provaci ancora Harry, Colombo, Avvocati a Los Angeles, 8 sotto un tetto, Una bionda per papà, La tata, The Americans e Blue Bloods.

Don Knotts

Don Knotts- foto tvserial.it

Don Knotts è Ralph Furley, l’amministratore dello stabile in cui vivono i ragazzi. L’uomo amministra il condominio per conto di suo fratello Bart e anche lui all’inizio è convinto dell’omosessualità di Jack.

Ralph è un uomo molto eccentrico e si atteggia a macho, anche se non ha molta esperienza con il gentil sesso. Ha diverse competenze, ma in realtà non sa svolgere lavori manuali.

Dopo lo show, l’attore è apparso in molti progetti di spicco: L’ispettore Gadget, Return to Mayberry, What a Country, She’s the Sheriff, Bravo Dick, Timmy’s Gift: A Precious Moments Christmas, Fish Police, Matlock, Una bionda per papà, La legge di Burke, Jingle Bells, Quints, 8 semplici regole, Hermie: A Common Caterpillar, Odd Job Jack, Hermie and Friends, Fatherhood e That ’70s Show.

Si è dedicato al cinema con La corsa più pazza d’America n. 2, Il grande bullo e Pleasantville. Purtroppo è scomparso nel 2006 in seguito a complicazioni dovute al cancro.

Jenilee Harrison

Jenilee Harrison- foto pinterest.ca

Jenilee Harrison è Cindy Show, la cugina di Chrissy che vive con Jack e Janet quando la ragazza torna a casa per curare la madre malata.

Cindy è figlia di un reverendo ed è cresciuta in una fattoria. All’inizio della sesta stagione lascia l’appartamento per frequentare l’università, ma torna a fare visita agli ex inquilini di tanto in tanto.

L’attrice, dopo la sitcom, è apparsa in altri show televisivi: Fantasilandia, L’uomo di Singapore, Mike Hammer, Dallas, Simon & Simon, Love Boat, Hotel, La signora in giallo e That’70s Show.

La ritroviamo anche al cinema con Tank, Curse III: Blood sacrifice, Illicit Behavior, Silent Fury, Fists of Iron e The Redemption.

Priscilla Barnes

Priscilla Barnes- foto pinterest.ie

Priscilla Barnes è Terri Alden, infermiera e inquilina che sostituirà Cindy quando la ragazza partirà per l’università.

All’inizio Terri non piace molto a Jack, ma i due impareranno a superare i conflitti e diventeranno buoni amici. Alla fine della serie si trasferisce alle Hawaii.

Dopo Tre cuori in affitto, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Hotel, La signora in giallo, Autostop per il cielo, I giustizieri della notte, La legge di Burke, Invisible Man, Da un giorno all’altro, Jane the Virgin e NCIS – Unità anticrimine.

Si è dedicata molto anche al cinema con progetti come Al di là della ragione, Traxx, 007 – Vendetta privata, Erotique, Tre giorni per la verità, Generazione X, Mumford, La casa del diavolo, The Visitation, Ed Gein: The Butcher of Plainfield, Un americano in Cina, Tom 51 e The A Plate.

Ann Wedgeworth

Ann Wedgeworth- foto tvserial.it

Ann Wedgeworth è Lana Shields, una vicina di casa dei ragazzi arrivata nello stabile durante la quarta stagione. La donna ha divorziato tre volte e si invaghisce di Jack.

Lana prova a sedurre Jack in più occasioni, ma il ragazzo riesce a sfuggirle. D’altronde ne va della sua “copertura” per restare nell’appartamento. La donna scompare nel corso della stagione.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a fare televisione con Bogie, Ore 17 – Quando suona la sirena, Elvis and the Beauty Queen, Chi ha ucciso Joy Morgan, Trapper John, Lo zio d’America, Right to Kill?, Sylvan in Paradise, Ai confini della realtà, A Stranger Waits, Un giustiziere a New York, Pappa e ciccia, Cooperstown, Harlan & Merleen, Evening Shade, A Burning Passion: The Margaret Mitchell Story e Il coraggio di Nancy.

Al cinema la ritroviamo in Soggy Bottom, U.S.A., Una cotta importante, Ritorno alla quarta dimensione, Sweet Dreams, Club di uomini, Tigre reale, Accadde in Paradiso, Far North, estremo Nord, Regina senza corona, Fiori d’acciaio, Green Card – Matrimonio di convenienza, Un marito di troppo, Love e una .45, Il mondo intero, The Hunter’s Moon e The Hawk Is Dying. Purtroppo è scomparsa nel 2017.

Brad Blaisdell

Brad Blaisdell- foto tvserial.it

Brad Blaisdell è Mike, il barista del pub del quartiere L’Arcobaleno in cui si riuniscono i tre ragazzi.

Dopo lo show, l’attore è apparso in altri programmi di successo, tra i quali ricordiamo Super Vicki, Un detective in corsia, 8 sotto un tetto, Wings, Star Trek: Deep Space Nine, Ally McBeal, L.A. Heat, Angel, Giudice Amy, The Guardian e E.R. – Medici in prima linea.

E ancora in Zack & Cody al Grand Hotel, Criminal Minds, CSI: New York, The Mentalist e Criminal Minds: Suspect Behavior.

Jordan Charney

Jordan Charney- foto tvserial.it

Jordan Charney è Jordan Charney, il capo di Jack. L’uomo cederà il ristorante al protagonista, realizzando il suo sogno di avere un bistro.

Dopo la sitcom, l’attore si è diviso tra televisione e cinema. Tra le sue apparizioni più note ricordiamo Law & Order: I due volti della giustizia, Law & order: Unità speciale, Il tocco di un angelo, False testimonianze, Avvocati a Los Angeles, Mancuso F.B.I., Dynasty, Ghostbusters, Witches’ Brew, Creator, My Little Girl, Queenie in Love, Mo e Anamorph.