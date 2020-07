Atomica Bionda 2: Charlize Theron conferma il sequel targato Netflix

Charlize Theron tornerà a vestire i panni della protagonista di Atomica Bionda 2, il sequel del film di David Leitch del 2017.

Charlize Theron in Atomica Bionda- foto pinterest.com

Atomica Bionda non ha ricevuto il plauso dalla critica e non ha riscosso molti consensi al botteghino, eppure resta uno dei film più apprezzati del regista.

Qualche tempo fa si era vociferato di un ritorno della spia dell’MI6 Lorraine Broughton in un nuovo film, ma da allora non era trapelato più nulla.

Soltanto ora Charlize Theron è tornata ha svelato un’intervista a Total Film alcuni dettagli di Atomica Bionda 2: sarà un sequel targato Netflix.

“Abbiamo portato Atomica Bionda 2 a loro e Scott Stuber e interessava molto – ha detto l’attrice – Ne abbiamo parlato a lungo e stiamo per scriverlo proprio ora. Quel personaggio è stato creato in un modo per il quale non ha rivelato molto di se stessa. Quindi, credo che ci siano molte potenzialità. L’asticella è piuttosto alta, ma ne siamo entusiasti”.

Quello che non è ancora chiaro è se David Leitch siederà nuovamente dietro la macchina da presa, considerando i suoi numerosi progetto (es. The Division e Bullet Train).

Insomma non avremo l’opportunità di vedere Charlize Theron nei panni di Lorraine Broughton sul grande schermo, ma quantomeno sappiamo che il personaggio rivivrà su Netflix.