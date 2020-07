Noah Centineo entra nel cast di Black Adam

Dwayne “The Rock” Johnson vestirà i panni di Black Adam e al suo fianco ci sarà Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.

Noah Centineo- foto jezebel.com

Noah Centineo è entrato a far parte del cast dello spin-off di Shazam con protagonista The Rock: da He-Man diventerà Atom Smasher.

Nei fumetti Atom Smasher (Albert Rothstein) fa parte della Justice Society of America e diventa prima avversario e poi amico di Black Adam.

Atom Smasher può controllare la propria struttura molecolare e per questo riesce a manipolare forza, resistenza e dimensioni del proprio corpo.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, il personaggio di Atom Smasher lo ritroviamo con il volto di Adam Copeland in un episodio di The Flash.

Non abbiamo ancora informazioni riguardanti la trama ma sappiamo che la pellicola sarà al centro di un panel all’evento DC FanDome.

Le riprese sono slittate a causa del COVID-19 e per questo al momento non si conosce la data di inizio produzione della pellicola, anche se c’è chi scommette sarà a inizio 2021.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e attendere di sapere come si svilupperà Black Adam nel DC Universe.