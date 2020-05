Ugly Betty è una serie televisiva ispirata alla telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea e trasmessa in Italia dal 2007 al 2010.

Cast Ugly Betty- foto port.hu

La serie divisa in 4 stagioni racconta le avventure di Betty Suarez, una ragazza di origini messicane che vive nel Queens insieme a suo padre Ignacio, alla sorella Hilda e al nipote Justin.

Betty non rispetta i canoni femminili e non si sente attraente, ma riesce comunque a entrare a far parte del mondo della moda lavorando per il magazine MODE.

La ragazza viene scelta come assistente personale dell’editore capo di MODE proprio per le sue qualità estetiche: l’obiettivo è tenere Daniel concentrato sul lavoro.

A MODE Betty non avrà vita facile in quanto dovrà destreggiarsi tra gli intrighi e le dinamiche di un mondo che gira intorno all’apparenza.

Ma come saranno diventati America Ferrera, Vanessa L. Williams, Becki Newton, Eric Mabius e gli altri protagonisti della serie? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto degli attori Ugly Betty: ieri e oggi!

America Ferrera

America Ferrera- foto quora.com

America Ferrera è Betty Suarez, la protagonista della serie. È una ragazza intelligente e perspicace, ma viene assunta a MODE solo per evitare le attenzioni del capo della rivista, il donnaiolo Daniel Meade.

Betty ha un ottimo rapporto con il padre Ignacio, la sorella Hilda e il nipote Justin e ambisce a diventare una scrittrice e avere una rivista tutta sua.

All’inizio della sua esperienza a MODE, Betty viene osteggiata da Daniel, ma continua a lavorare per lui quando il ragazzo riconosce il suo valore.

Alla fine Betty non solo riesce a diventare amica di Daniel, ma riesce a farsi strada nel mondo della moda dirigendo una rivista a Londra.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con The Good Wife, Inside Amy Schumer e Superstore.

La ritroviamo al cinema con The Dry Land, Matrimonio in famiglia, It’s a Disaster, End of Watch – Tolleranza zero, Cesar Chavez, X/Y e Special Correspondents.

Eric Mabius

Eric Mabius- foto treat.tier3.xyz

Eric Mabius è Daniel Meade, il capo editore della rivista MODE. È bello, affascinante, donnaiolo e desiderato da tutte.

Daniel vive tre relazioni importanti durante la serie, la prima con Sofía Reyes (interessata solo al scrivere un articolo per la rivista), la seconda con Renee Slater (piromane e affetta da un disturbo mentale) e la terza con Molly (affetta da tumore maligno).

Il ragazzo scopre di avere un figlio nato da una notte di passione con una modella francese ormai morta e decide di tenerlo con sé, salvo poi scoprire che in realtà è figlio di suo fratello.

L’attore, dopo la serie, è apparso in televisione con Outcasts, Chase, Love Training – Lezioni d’amore, Scandal, Il mistero delle lettere perdute e Chicago Fire.

Vanessa Williams

Vanessa Williams- foto today.com

Vanessa Williams è Wilhelmina Slater, l’antagonista di Daniel e cattiva per eccellenza della serie. La donna vuole diventare redattrice capo ed escogita ogni macchinazione possibile per riuscirci.

Dopo la serie tv, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Desperate Housewives , 666 Park Avenue, The Mindy Project, The Good Wife, Royal Pains, Broad City, The Librarians, Difficult People, Daytime Divas e Modern Family.

Al cinema la ritroviamo in film come Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, È molto più famoso di te, The man from hearth: Holocene, Miss Virginia e Bad hair.

Michael Urie

Michael Urie- foto firstforwomen.com

Michael Urie è Marc St. James, l’assistente personale di Wilhelmina. È un ragazzo ambizioso che condivide superficialità e piani diabolici con il suo capo.

Dopo Ugly Betty, l’attore ha lavorato in vari film per la televisione ed è apparso come guest sta in qualche serie tv (Parteners, The Good Wife, Younger e Almost Royal).

L’attore si è dedicato anche al teatro con le opere Angels in America, Il giardino dei ciliegi e How to Succeed in Business Without Really Trying.

Becki Newton

Becki Newton- foto tvserial.it

Becki Newton è Amanda Tanen, la receptionist di MODE. È molto egoista e sgarbata con tutti, fatta eccezione per Marc con il quale va particolarmente d’accordo specie quando prendono in giro Betty.

Amanda scopre di essere la figlia naturale di Fey Sommers e decide ci indagare sulle sue origini cercando suo padre.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato in televisione con Love Bites, How I Met Your Mother, The Goodwin Games e Divorce.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ricordiamo la sua partecipazione al film La vita dopo i figli di Cindy Chupack.

Tony Plana

Tony Plana- foto latina.com

Tony Plana è Ignacio Suarez, il padre di Betty e Hilda e nonno di Justin. L’uomo è entrato irregolarmente negli Stati Uniti e non perde occasione per ricordarlo alla sua famiglia. È un padre e un nonno affettuoso e premuroso.

L’attore, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Royal Pains, Body of Proof, Desperate Housewives, Pain & Gain – Muscoli e denaro, The Young Pope, The Fosters, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: War Within The Cartel, End of Justice – Nessuno è innocente, The Punisher, Mayans M.C., One day at the time, StartUp, Wasp Network e The Affair.

Ana Ortiz

Ana Ortiz- foto thetodaynews.com.pk

Ana Ortiz è Hilda Suarez, sorella maggiore di Betty e madre di Justin. Ha avuto Justin quando era ancora adolescente e da allora lo cresce insieme a sua sorella e suo padre.

Hilda è completamente diversa da Betty ma, nonostante ciò, colleziona diversi insuccessi amorosi e professionali.

La donna si riconcilia con il padre di Justin (ma si ritrova ad affrontare la morte prematura dell’uomo), poi si innamora del coach Tony Diaz (che lascia per concedergli una seconda chance con la moglie), vive una relazione con il consigliere Archie Rodríguez (lo lascia quando rimane incinta di Bobby Talercio). Anche se Hilda perde il bambino, lei e Bobby restano insieme.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a occuparsi di televisione con Hung – Ragazzo squillo, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Revenge, Le regole del delitto perfetto, Black-ish, Covert Affairs, Royal Pains, Whiskey Cavalier e Love, Victor.

Ritroviamo Ana Ortiz anche al cinema con film come Big Mama – Tale padre, tale figlio e Love Is All You Need?.

Mark Indelicato

Mark Indelicato- foto toofab.com

Mark Indelicato è Justin Suarez, figlio di Hilda e nipote di Betty e Ignacio. È un ragazzo sensibile ed eccentrico che nutre un interesse esagerato per la moda.

Dopo Ugly Betty, il giovanissimo attore è apparso in vari film e serie per la televisione, tra i quali ricordiamo Hot in Cleveland, Oishi High School Battle, Madison High, White Bird, Dead of Summer e Mélange.

Judith Light

Judith Light- foto treat.tier3.xyz

Judith Light è Claire Meade, madre di Daniel e Alexis ed ex moglie di Bradford Meade. Nel corso della serie diventa una vera e propria protagonista.

Accusata dell’omicidio di Fey Sommers, la donna finisce in prigione, ma riesce a evadere per un lungo periodo. Il nuovo processo l’assolve e Claire torna alla Meade Publications per dare vita a Hot Flash insieme ad alcune ex detenute.

Dopo lo show, l’attrice ha lavorato in televisione con Dallas, Aiutami Hope!, Transparent, L’arte del dubbio, The Good Fight, American Crime Story, The Politician e Manhunt: Unabomber.

La ritroviamo al cinema con film come Rhymes with Banana, Scrooge & Marley, Last Wekkend e Un tranquillo weekend di mistero.

Alan Dale

Alan Dale- foto vaagustar.me

Alan Dale è Bradford Meade, padre di Daniel e Alexis ed ex marito di Claire. L’uomo viene ingannato da Wilhelmina e i due si fidanzano, poco prima della sua morte. Successivamente Wilhelmina recupera il suo sperma in modo poter dare alla luce un erede e vantare pretese sulla rivista.

Dopo la fine dello show, l’attore ha continuato a lavorare molto il televisione: Sea Patrol, Lost, Torchwood, Entourage, Law & Order – Unità vittime speciali, Undercovers, The Killing, C’era una volta, Person of Interest, House of Lies ,Dominion, CSI: Cyber, Secret City e Dynasty.

L’attore si è dedicato anche al cinema con film come Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Priest, Non avere paura del buio, 21-12-2012 La profezia dei Maya, Il mio angolo di paradiso, Millennium – Uomini che odiano le donne, Captain America: The Winter Soldier ed Entourage.

Ashley Jensen

Ashley Jensen- foto tvserial.it

Ashley Jensen è Christina McKinney, stilista di MODE e amica di Betty. La donna ha lasciato la Scozia per diventare stilista, ma si ritrova a essere ben presto una pedina delle macchinazioni di Wilhelmina.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione con Incinta per caso, Accidental Farmer, The Reckoning, Agatha Raisin e After Life.

Per quanto riguarda le sue apparizioni cinematografiche, invece, ricordiamo Sunshine, Hysteria, The Lobster e La bottega degli errori.

Christopher Gorham

Christopher Gorham- foto eonline.com

Christopher Gorham è Henry Grubstick, contabile al terzo piano di Meade Publications e fidanzato di Betty. I due sembrano perfetti insieme, ma le cose non andranno per il verso giusto.

La gravidanza della sua ex fidanzata Charlie non gli permette di vivere appieno la relazione con Betty e per questo i due si lasceranno.

Dopo la serie tv, l’attore ha lavorato molto in televisione con Covert Affairs, Love Bites, Hot in Cleveland, C’era una volta, See Dad Run, Heartbeat, 2 Broke Girls, The Magicians, Insatiable e Modern Family.

Lo ritroviamo anche al cinema in film come Il fidanzato della mia ragazza, Punto d’impatto, Somebody’s Hero, Answer This!, Yellow Face, The Stream e Po.

Rebecca Romijn

Rebecca Romijn- foto tvseria.it

Rebecca Romijn è Alexis Meade, nata Alexander Spencer Meade. È la sorella transgender di Daniel Meade che aveva finto di morire in un incidente per diventare donna.

Alexis entra a lavorare con Daniel in MODE ma, quando sua madre viene scagionata dall’accusa di omicidio, collabora alla creazione di Hot Flash.

Anche lei diventa una pedina di Wilhelmina e per questo avrà anche un crollo nervoso che la spingerà a far cadere Christina dalle scale, rea di essere l’utero in affitto della donna. Alexis si costituisce, ma viene liberata grazie a un accordo tra sua madre e Wilhelmina.

L’attrice, dopo la serie tv, ha lavorato a Eastwick, Il mio nome è Piper Rose, Chuck, NTSF:SD:SUV, King & Maxwell, The Librarians, Un’ultima occasione d’amore e Star Trek: Discovery.

Tra le sue apparizioni cinematografiche, invece, ricordiamo L’artista della truffa, X-Men – L’inizio e Good Deeds.