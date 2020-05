Percy Jackson diventerà nuova serie per Disney+

La Disney non si lascia fermare dall’emergenza sanitaria e mette in cantiere una serie televisiva in live-action ispirata a Percy Jackson, la saga fantasy creata da Rick Riordan.

Percy Jackson- foto elozetes.hu

I fan hanno chiesto per anni una versione cinematografica di Percy Jackson e ora finalmente il sogno diventerà realtà: la storia sarà trasformata in una serie televisiva prodotta per Disney+.

Ad annunciare l’arrivo della serie tv è stato direttamente l’autore della saga fantasy con un video pubblicato su Twitter in cui parla seduto vicino alla moglie Becky.

“Hey fan di Percy Jackson! Nell’ultimo decennio, ce l’avete messa tutta per richiedere un adattamento fedele del mondo di Percy Jackson. Qualcuno ha anche suggerito che l’idea migliore potesse essere una serie di Disney+ – ha detto lo scrittore – Noi non potremmo essere più d’accordo!.

“Non possiamo dire ancora granché al riguardo, ma siamo davvero entusiasti all’idea di una serie live-action della più alta qualità, che possa seguire la storyline raccontata nei 5 libri della serie originale di Percy Jackson, a cominciare da Il Ladro di Fulmini nella prima stagione. Vi assicuriamo che io e Becky saremo coinvolti in prima persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno tante altre novità in futuro, ma per ora, abbiamo un sacco di lavoro da fare! Allacciate le cinture, semidei. Sarà un viaggio davvero fantastico”.

La saga letteraria di Rick Riordan racconta la storia di Percy Jackson, un dodicenne che scopre di essere il figlio della divinità greca Poseidone.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma il progetto Disney dovrà reggere il confronto con la realizzazione di Percy Jackson e Il Ladro di Fulmini di Chris Columbus del 2010 e Percy Jackson e Il Mare dei Mostri di Thor Freudenthal del 2013.