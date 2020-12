Un medico in famiglia è una serie televisiva italiana andata in onda dal 1998 al 2016 per ben 10 stagioni e 286 episodi.

Cast Un medico in famiglia- foto twitter.com

La serie ispirata al format spagnolo Médico de familia racconta le vicende della famiglia Martini, composta da un medico vedovo con tre figli e da suo padre.

Stagione dopo stagione, però, lo show ha visto crescere e cambiare i suoi protagonisti, diventando sempre più dinamico.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie italiana? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto degli attori Un medico in famiglia: ieri e oggi!

Lino Banfi

Lino Banfi- foto tvserial.it

Lino Banfi è Nonno Libero Martini, padre di Lele e Nilde. È un ferroviere in pensione vedovo e originario della Puglia che vive con figlio e nipoti.

Il suo personaggio non appare soltanto nella settima stagione perché si trova con il fratello Spartaco in Texas.

Dopo Un medico in famiglia e una carriera di tutto rispetto, l’attore pugliese ha preso parte al film Quo Vado?.

Giulio Scarpati

Giulio Scarpati- foto tvserial.it

Giulio Scarpati è Lele Martini, figlio di Libero e della defunta Elvira e fratello di Nilde. È un medico brillante che si divide tra il lavoro nella ASL sperimentare di Roma e i suoi figli.

Il personaggio è centralissimo nelle prime due stagioni, salvo poi tornare nella sesta, nell’ottava e nella decima stagione.

L’attore, dopo Un Medico in famiglia, ha continuato la sua carriera dividendosi tra teatro, televisione e cinema.

In televisione lo ritroviamo in Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia e Il fulgore di Dony mentre al cinema appare in L’età d’oro, Il padre di mia figlia e Notti magiche.

Lunetta Savino

Lunetta Savino- foto tvserial.it

Lunetta Savino è Concetta “Cettina” Gargiulo, la finta ragazza polacca che la famiglia Martini stava cercando come ragazza alla pari. Nonostante l’inganno, il personaggio resta fino alla quinta stagione.

Dopo la serie, l’attrice si è dedicata alla televisione con L’amore non basta (quasi mai…), Il candidato – Zucca presidente, Pietro Mennea – La freccia del Sud, Fuoriclasse – capitolo terzo, È arrivata la felicità, Felicia Impastato e Il fulgore di Dony.

La ritroviamo al cinema in Oggi sposi, Mine vaganti, Bar Sport, Tutto tutto niente niente, Fiabeschi torna a casa, Scusate se esisto!, Io, Arlecchino, Amici come prima, Croce e delizia e Rosa.

Milena Vukotic

Milena Vukotic- foto tvserial.it

Milena Vukotic è Enrica Morelli Soldani, la madre di Alice e della defunta Elena. È una donna molto attaccata alla classe di appartenenza e al bon ton e per questo vive degli screzi con Libero e Lele.

Enrica si accompagna alle sue amiche Livia e Maria Pia dalla prima alla settima stagione mentre riallaccia i rapporti con la sua vecchia amica Agnese nella nona stagione.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in televisione come concorrente a Ballando con le stelle mentre ha lavorato a film come La macchinazione, Orecchie, La voce di Fantozzi, Natale da chef, Respiri e Ride.

Margot Sikabonyi

Margot Sikabonyi- foto nonsolo.tv

Margot Sikabonyi è Maria Martini, la primogenita di Lele Martini e della defunta Elena. Il suo personaggio vive un’evoluzione all’interno della serie (almeno fino alla nona stagione), pur mantenendo la sua dolcezza.

Dopo la serie, la giovane attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, collezionando diverse esperienze.

Tra le sue partecipazioni ricordiamo Cock e Costellazioni al teatro e Taipei Factory II – Alla scoperta di Taipei al cinema.

Michael Cadeddu

Michael Cadeddu- foto tvserial.it

Michael Cadeddu è Francesco “Ciccio” Martini, il secondogenito di Lele Martini e della defunta Elena. Da piccolo scalmanato diventa un giovane uomo responsabile.

Dopo lo show, il giovane attore è apparso soltanto al cinema ne La montagna silenziosa e nella web serie One Month. Si è dedicato alla sua carriera di fantino.

Eleonora Cadeddu

Eleonora Cadeddu- foto it.bfn.today

Eleonora Cadeddu è Anna “Annuccia” Martini, la terzogenita di Lele e della defunta Elena. È stata per tanto tempo la piccola della famiglia Martini e di nonno Libero.

Dopo Un Medico in famiglia, la giovanissima attrice ha recitato nel cortometraggio Cristallo e ha preso parte a Don Matteo 12.

Ugo Dighero

Ugo Dighero- foto tvserial.it

Ugo Dighero è Giulio Pittaluga, migliore amico e cognato di Lele fin dagli anni della scuola. Il suo personaggio è presente nella prima, nella seconda, nella sesta, nella settima e nell’ottava stagione.

Durante e dopo la serie, oltre al teatro, l’attore è apparso in altri progetti televisivi come Brancaccio, Sarò il tuo Giudice, Padri, Assolo, Rosafuria, Casa famiglia 2, Grandi domani, R.I.S. – Delitti imperfetti, La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo, Camera Café, A voce alta, Intelligence – Servizi & segreti, Rossella, Il tredicesimo apostolo – La rivelazione, Grand Hotel e Liberi tutti.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Ugo Dighero nel film Amo la tempesta di Maurizio Losi.

Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi- foto donna.fanpage.it

Claudia Pandolfi è Alice Solari, la seconda moglie di Lele e madre di Libero e Elena. Il suo personaggio si trasferisce in Australia, Brasile e Parigi.

Lele segue Alice nei suoi viaggi, ma i due divorziano e l’uomo decide di tornare in Italia portando con sé i due figli.

Dopo Un medico in famiglia, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Come quando fuori piove, Piccolo mondo antico, Il sequestro Soffiantini, Distretto di Polizia, Nassiriya – Per non dimenticare, Quo vadis, baby?, Donne assassine, I liceali, Il tredicesimo apostolo, È arrivata la felicità, Romanzo siciliano e Baby.

Si è dedicata molto anche al cinema con Fate un bel sorriso, Sogni di gloria – La rivincita di Raf, Lavorare con lentezza – Radio Alice 100.6 MHz, L’aria, Amore, bugie e calcetto, Solo un padre, Due partite, Cosmonauta, La prima cosa bella, Figli delle stelle, Quando la notte, Sulla strada di casa, I più grandi di tutti, Meglio se stai zitta, Uno anzi due, La profezia dell’armadillo, Se son rose…, Ma cosa ci dice il cervello ed È per il tuo bene.

Paolo Sassanelli

Paolo Sassanelli- foto vittoriadaily.net

Paolo Sassanelli è Oscar Nobili, un amico e collega di Lele. Il personaggio è presente in tutte le stagioni della serie televisiva.

L’attore, dopo la partecipazione a Un medico in famiglia, ha lavorato in televisione con Master of None, Sotto copertura – La cattura di Zagaria, Tatort, Buonasera Presidente – Giovanni Leone, Imma Tataranni – Sostituto procuratore, Passeggeri notturni, Bella da morire e The First Team – BBC.

Al cinema lo ritroviamo in L’equilibrio, It’s Fine, Anyway, Due piccoli italiani, Youtopia, Notti magiche, L’eroe, Nevermind, Tutta un’altra vita e Tuttapposto.