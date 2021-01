Attori Un Medico tra gli Orsi: ieri e oggi

Un Medico tra gli Orsi (Northern Exposure) è una serie televisiva statunitense in 6 stagioni andata in onda in Italia dal 1995 al 1996 prima su Rai 2 e poi su Canale 5 e Rete 4.

Lo show creato da Joshua Brand e John Falsey racconta le avventure di Joel Fleischman, un giovane medico newyorkese costretto a prestare servizio in una cittadina dell’Alaska per saldare un prestito universitario.

Il giovane dottore si ritrova ad affrontare la vita nella cittadina di Cicely, decisamente diversa da quella che viveva a New York: poche persone e natura a perdita d’occhio.

Il punto di forza di Un Medico tra gli Orsi è l’intreccio di sequenze di fantasia che rappresentano l’inconscio dei personaggi ed elementi satirici.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie?

Rob Morrow

Rob Morrow è Joel Fleischman è il protagonista della serie televisiva. È un giovane dottore costretto ad accettare l’incarico nella cittadina di Cicely per saldare la borsa di studio erogata dallo Stato dell’Alaska.

Joel si ritrova a doversi adattare alla nuova vita, ma cerca di mantenere intatta la propria natura di ebreo newyorkese.

La lotta tra vecchio e nuovo si esprime attraverso il rapporto del protagonista con Maggie O’Connell, una outsider perfettamente inserita nel contesto.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Mamma torno a casa, Only Love, The Day Lincoln Was Shot, Inganni del cuore, Nearly Yours, Crisi d’identità, Labor Pains, The Thin Blue Lie, Hudson’s Law, Jenifer, Street Time, Custody, Numb3rs, Entourage, The Whole Truth, CSI: NY, Mister Miracle, Law & Order – Unità vittime speciali, Inside Amy Schumer, Sex&Drugs&Rock&Roll, Texas Rising, American Crime Story, Billions, The Fosters, Designated Survivor, Milo Murphy’s Law e Chicago P.D..

Al cinema lo ritroviamo in Difesa ad oltranza – Last Dance, Maze, Sam the Man, Il club degli imperatori, Il guru, Going Shopping, Non è mai troppo tardi, The Good Doctor, Tutto può cambiare, Atlas Shrugged: Part III, Little Loopers, Rehearsal e The Kill Team.

Barry Corbin

Barry Corbin è Maurice J. Minnifield, un milionario che investe la sua fortuna nel profondo nord e in particolare nel golfo d’Alaska. È lui il reale benefattore del protagonista.

Maurice è stato un astronauta nel programma Mercury e pilota militare nella guerra di Corea ed è molto sicuro di se, fatta eccezione quando si confronta con Alan Shepard, il primo ad andare in orbita.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri show televisivi di successo: One Tree Hill, Modern Family, Anger Management , The Ranch, Young Sheldon, 9-1-1: Lone Star e Better Call Saul.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ha partecipato a film come Nessuno può sentirti, Avventura nello spazio, Hazzard, Non è un paese per vecchi, Nella valle di Elah, Ben 10: Alien Swarm e The Homesman.

Janine Turner

Janine Turner è Maggie O’Connell, l’outsider ambientata perfettamente nella piccola cittadina di Cicely. Proviene da una ricca famiglia del Michigan e si è trasferita in Alaska con il suo compagno Dave.

Maggie svolge servizio di aereo-taxi fra Cicely e gli altri centri abitati dell’Alaska e lavora anche come agente immobiliare.

La donna diventa la padrona di casa di Joel e il suo “tuttofare” e per questo trascorre molto tempo col nuovo arrivato. I due vivono un amore di amore e odio.

Maggie ha un triste destino: tutti i suoi partner sono morti in incidenti strani e bizzarri o si sono allontanati da lei (compreso Joel).

Dopo Un Medico tra gli Orsi, l’attrice è apparsa in televisione con altri progetti, tra i quali ricordiamo La scelta di Anna, Circolo d’inganni, Beauty, Fatal Error, Innamorarsi a Venezia, Squadra Med – Il coraggio delle donne, Walker, Texas Ranger: Processo infuocato, Il passato di uno sconosciuto, Law & Order: Special Victims Unit e Friday Night Lights.

Si è dedicata anche al cinema con Ci pensa Beaver Una rapina tira l’altra, Il dottor T e le donne, No Regrets, Trip in a Summer Dress, Birdie & Bogey, The Night of the White Pants, I cani dei miracoli 2, Maggie’s Passage e Premonitions.

John Corbett

John Corbett è Christopher “Chris” Stevens, un fotografo con poca esperienza con le parole. È un uomo molto affascinante che ha condotto sempre una vita irregolare.

Chris arriva in Alaska e viene assunto come speaker del programma Chris del mattino della stazione radiofonica locale fondata da Maurice.

L’uomo vive un rapporto teso col fratellastro Bernard Stevens in quanto figlio della seconda vita segreta del loro padre.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in molti altri progetti televisivi: 72 ore, Saranno Famosi, Numb3rs, CSI: New York, Law & Order: Unità Vittime Speciali, Sex and the City, Nora Roberts – Montana Sky, Miracolo a novembre, American Crime Story, Billions, Designated Survivor, United States of Tara, Parenthood, Ricochet – La maschera della vendetta, I-5 – Il killer dell’autostrada e NCIS: Los Angeles.

L’attore è apparso anche in vari film per il cinema, tra i quali ricordiamo Non guardare indietro, In fuga a Las Vegas, Vulcano – Los Angeles 1997, Dinner Rush, Serendipity – Quando l’amore è magia, Il mio grosso grasso matrimonio greco, Quando meno te lo aspetti, Se ti investo mi sposi?, Nata per vincere, Più grande del cielo, Un sogno troppo grande, The Messengers e La notte non aspetta.

E ancora The Burning Plain – Il confine della solitudine, Sesso, bugie e… difetti di fabbrica, 5 appuntamenti per farla innamorare, Sex and the City 2, Ramona e Beezus, Kiss Me, Il ragazzo della porta accanto, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, Tutte le volte che ho scritto ti amo, The Silence, 47 metri – Uncaged, P. S. Ti amo ancora e Tua per sempre.

Darren E. Burrows

Darren E. Burrows è Ed Chigliak, figlio di un nativo americano e una donna bianca. È stato abbandonato e da allora è stato allevato da una tribù indiana.

Ed è un ragazzo che non bada troppo alle convenzioni sociali e per questo diventa una specie di guida nel Grande Nord per Joel Fleischman.

Dopo aver portato a termine gli studi, quindi, Ed inizia a lavorare come tuttofare per Maurice e aiutante nell’emporio di Ruth Anne Miller.

È appassionato di cinema ed è un amico di penna di molti registi, da Martin Scorsese a Woody Allen. Sogna di diventare regista, anche se questo sogno gli appare irraggiabile per via della poca fiducia in se stesso.

Dopo la serie tv, l’attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con The Siege at Ruby Ridge, NYPD Blue, X-Files, The Lone Gunmen, Peacemakers e CSI – Scena del crimine.

E ancora Amistad, Naked in the Cold Sun, The Hi-Lo Country, Natural Selection, Sunset Strip, Lady in the Box, Morning, Never Get Outta the Boat, Forty Shades of Blue, The Shadow of the Night, Nonames, The Tell-Tale Heart, Love Is Strange, Turning Home e New Chilling Tales: The Anthology.

John Cullum

John Cullum è Holling Vincoeur, il proprietario dell’unico bar ristorante e centro sociale della città, il The Brick. È anche il sindaco di Cicely.

È un uomo di mezza età che ha deciso di non dedicarsi più alla caccia dopo che una donna indiana l’ha salvato dall’attacco di un orso. Da allora ha incubi sugli animali uccisi.

Holling convive con Shelley Marie Tambo, una ragazza appena ventenne sinceramente innamorata di lui che diventa la causa della rottura dell’amicizia tra lui e Maurice.

L’attore, dopo Un Medico tra gli Orsi, è apparso in altri progetti televisivi: Law & Order – I due volti della giustizia, E.R. – Medici in prima linea, Law & Order – Unità vittime speciali, Mad Men, The Middle, Damages, 30 Rock, Royal Pains, Nurse Jackie – Terapia d’urto, The Good Wife, Unbreakable Kimmy Schmidt, Madam Secretary e The Blacklist.

Si è dedicato anche al cinema con La scandalosa vita di Bettie Page, Una voce nella notte, Love & Secrets, The Conspirator, Adult World, Giovani ribelli – Kill Your Darlings, I toni dell’amore – Love Is Strange, Before We Go, Christine e Jungleland.

Cynthia Geary

Cynthia Geary è Shelly Marie Tambo, la compagna di Holling ed ex flirt di Maurice. È una ragazza originaria di Saskatoon che si comporta in modo troppo ingenuo nei confronti del mondo.

Shelly Marie arriva a Cicely in seguito all’infatuazione di Maurice avvenuta durante il concorso di bellezza Miss Passaggio a Nordovest.

Dopo aver divorziato da Wayne Jones e aver frequentato Maurice, infatti, la ragazza si innamora di Holling e i due vivono una profonda storia d’amore, nonostante la differenza di età.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in televisione con The Awakening, You’re The One, Oltre i Limiti, Love Boat: The Next Wave, Fantasy Island, Dead Man’s Gun e Bigfoot.

Al cinema ritroviamo Cynthia Geary in Smoke Signals, Break Up, The Business of Fancydancing, Expiration Date, Crimes of the Past, Switchmas, Nothing Against Life, Muffins, Signs Everywhere e Apotheosis.

Elaine Miles

Elaine Miles è Marilyn Whirlwind, una nativa americana Tlingit e importante membro della comunità indiana locale.

Marilyn si è nominata assistente del dottor Joel Fleischman al suo arrivo, ma si dimostra totalmente diversa da lui: calma, taciturna e indecifrabile.

Oltre a lavorare come assistente, però, la donna coltiva molte passioni, dalla danza tradizionale alla scrittura fino ai lavori a maglia.

Dopo Un Medico tra gli Orsi, l’attrice ha proseguito la sua carriera con Mad Love, The Rez, Pandora’s Clock, Scattering Daf, Smoke Signals, The Business of Fancydancing, Skins, Images of Indians: How Hollywood Stereotyped the Native American, Tortilla Heaven, Fry Bread Babes, Wyvern, Universal VIP, By the Salish Sea, Four Quarters, Fishing Naked e Juanita.

Peg Phillips

Peg Phillips è Ruth-Anne Miller, la proprietaria dell’Emporio di Cicely. È una donna tutta d’un pezzo arrivata in Alaska dopo la morte di suo marito Bill, dal quale ha avuto il broker Matthew e il camionista Rudy.

La donna gestisce l’unico emporio della cittadina che, però, funge anche da libreria, ufficio postale, archivio storico e videoteca.

Ruth-Anne ha avuto una storia con un pilota inglese durante gli anni della Guerra e, se l’uomo non fosse morto, avrebbe divorziato dal marito.

Negli ultimi episodi della serie intreccia una relazione con Walt Kupfer, un cicelyano trapper che un tempo lavorava come broker a Manhattan.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in altri progetti televisivi come Suddenly Susan, Boston Vommon, Il Tocco Di Un Angelo, Settimo Cielo e E.R. – Medici in Prima Linea. Purtroppo è scomparsa nel 2002.

Adam Arkin

Adam Arkin è Adam, un cuoco eccentrico e ostile che vive in una baracca nel bosco da eremita. A scoprirlo e a convincerlo a vivere a Cicely è Joel.

L’uomo ama andare in giro scalzo e, il fatto di avere piedi particolarmente grandi, gli è valso l’appellativo di bigfoot dei boschi.

Adam incontra la sua compagna, Eve, alla presentazione di un libro, quando la donna lavorava come pubblicitaria per la casa editrice Knopf.

L’attore, dopo la serie televisiva, ha continuato a lavorare in televisione con Law & Order – I due volti della giustizia, Chicago Hope, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Detective Monk, Life, Sons of Anarchy, The Closer e Law & Order – Unità vittime speciali.

Si è dedicato anche al cinema con film come Halloween – 20 anni dopo, Lake Placid, Avviso di chiamata, Hitch – Lui sì che capisce le donne, A Serious Man e The Sessions – Gli incontri.

Valerie Mahaffey

Valerie Mahaffey è Eve, la moglie di Adam. È un’ereditiera con la sindrome di Munchausen, una condizione psichiatrica che la spinge a inventare malattie e situazioni per attirare l’attenzione.

Eve e Adam non potrebbero essere più diversi: lui è un bugiardo cronico ed egocentrico mentre lei è ipocondriaca. Eppure i due si amano profondamente.

Dopo la serie televisiva, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo con Avvocati a Los Angeles, Witch Hunt – Caccia alle streghe, Women of the House, La scuola più pazza del mondo, Wings, Il cliente, Caroline in the City, Da giungla a giungla, George & Leo, Dinner at Fred’s, E.R. – Medici in prima linea, Love & Money, Ally McBeal, That’s My Bush!, Night Visions e After Amy.

E ancora Giudice Amy, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Law & Order – Unità vittime speciali, Par 6, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Frasier, My First Wedding, Senza traccia, A Previous Engagement, Out of Practice – Medici senza speranza, Crumbs, CSI: Crime Scene Investigation, Desperate Housewives, Raines, Private Practice, Boston Legal, Jack e Jill, Glee, Hannah Montana, If I Were You, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Sully, Young Sheldon, Dead to Me e French Exit.

Diane Delano

Diane Delano è Barbara Semanski, un sergente ligio al dovere che non sopporta chi infrange la legge. Nonostante ciò, si innamora di Maurice, ma tende a lasciarlo ogni volta che lui non rispetta le regole.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in altri show televisivi: Eddie, il cane parlante, Popular, E.R. – Medici in prima linea, A Painted House, Detective Monk, Zoey 101, Desperate Housewives, Due uomini e mezzo, La vita secondo Jim, I maghi di Waverly, 2 Broke Girls e K.C. Agente Segreto.

Al cinema ritroviamo Diane Delano in film come A Mighty Wind – Amici per la musica, Jeepers Creepers 2 – Il canto del diavolo 2, Ladykillers e Il prescelto.