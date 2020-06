Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) è una serie andata in onda in Italia dal 1993 al 1997 e replicata diverse volte.

Cast Willy, il principe di Bel-Air- foto da5vi.com

La sitcom racconta la storia di Willy, un ragazzo cresciuto in un quartiere pericoloso di Filadelfia che si trasferisce a Bel Air dai ricchi zii materni.

All’inizio Willy viene accolto in modo diffidente, ma in breve tempo riesce a conquistare la famiglia Banks e a migliorare la vita di tutti.

Sono bastate 6 stagioni e l’interpretazione travolgente di Will Smith e gli altri interpreti per rendere Willy, il principe di Bel-Air uno show di successo.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom creata da Benny Medina? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto di attori Willy, il principe di Bel-Air: ieri e oggi!

Will Smith

Will Smith- foto urbangyal.com

Will Smith è William “Willy” Smith, il protagonista della sitcom. È un ragazzo simpatico, sfacciato e ribelle che ama divertirsi e stare in compagnia delle belle ragazze.

La madre lo manda a vivere dalla sorella Vivian a Bel Air da per evitare le brutte compagnie. Una volta trasferito, Willy riesce a superare la diffidenza della famiglia e a conquistare tutti.

Dopo Willy, il principe di Bel-Air, l’attore ha costruito una carriera di successo dividendosi tra televisione e cinema, esplorando il mondo dell’interpretazione e quello della produzione.

Per la televisione ricordiamo i progetti Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child, All of Us e One Strange Rock.

Al cinema, invece, lo ritroviamo in film come Men in Black, Nemico pubblico, Wild Wild West, La leggenda di Bagger Vance, Alì, Men in Black II, Bad Boys II, Io, Robot, Jersey Girl, Hitch – Lui sì che capisce le donne e La ricerca della felicità.

E ancora Io sono leggenda, Sette anime, Men in Black 3, After Earth, Anchorman 2 – Fotti la notizia, Storia d’inverno, Focus – Niente è come sembra, Zona d’ombra, Suicide Squad, Collateral Beauty, Bright, Aladdin, Gemini Man e Bad Boys for Life.

Will Smith si è dilettato egregiamente anche nel ruolo di produttore, sceneggiatore, regista e doppiatore di moltissimi episodi di serie tv e film.

James Avery

James Avery- foto popcrush.com

James Avery è Philip Banks, zio di Willy e padre di Hilary, Carlton, Ashley e Nicky. È un avvocato intransigente e un padre severo, ma sa essere generoso e capace di grandi slanci.

Philip non sopporta di buon grado la presenza di Willy, ma impara a conoscere il nipote e a volergli bene come un figlio.

Dopo lo show, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Going Places, You Lucky Dog, The Advanced Guard, In the House, In tribunale con Lynn, Tris di cuori, King’s Pawn, Mr. Chapel, Intimate Portrait, Due ragazzi e una ragazza, CSI: Scena del crimine, One World, La leggenda di Tarzan, Epoch, Squadra Med – Il coraggio delle donne, The Jamie Foxx Show, Nancy Drew, Giudice Amy, Philly, Dharma & Greg, Pet Star, All About the Andersons, Crossing Jordan, Reba, Soul Food, The Division, Raven, Girlfriends, NYPD – New York Police Department e Streghe.

E ancora con That ’70s Show, All of Us, The Closer, The New American Sportsman, A History of Black Achievement in America, A casa di Fran, Star Trek: Enterprise, Tutto in famiglia, A Christmas Wish, Nobody’s Watching, Take 3, The Singing Bee, Eli Stone, Antonia Pantoja ¡Presente!, Live with It, His Good Will, Catch 21, Sherri, The Brian McKnight Show, Not Your Time, Things We Do for Love, Harry’s Law, Grey’s Anatomy e Febbre d’amore.

L’attore è apparso anche al cinema con Spirit Lost, 12 Bucks, Out in Fifty, After Romeo, Dancing in September, Il dottor Dolittle 2, Honeybee, Chasing Sunsets, The Guerrero Project, Hair Show, Nata per vincere, Wheelmen, Il desiderio più grande, Lethal Eviction, Danika, Think Tank, Restraining Order, Divine Intervention, Who’s Your Caddy?, Steppin: The Movie, The Grind, Per amore o per interesse, Valediction, Directors on Directing 2: The Story of the Storytellers e Wish I Was Here.

Purtroppo James Avery è morto a 68 anni nel 2014 in seguito a complicazioni legate a un’operazione chirurgica al cuore.

Janet Hubert-Whitten

Janet Hubert-Whitten- foto naijalog.com

Janet Hubert-Whitten è Vivian Banks, zia materna di Willy e madre di Hilary, Carlton, Ashley e Nicky. È più amorevole nei confronti del nipote, anche se non condivide il suo comportamento.

L’attrice abbandona la sitcom alla fine della terza stagione a causa di alcune difficoltà incontrare sul set con Will Smith. Successivamente il suo personaggio fu affidato a Daphne Reid.

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato ad apparire in molti film e serie tv: Dave’s World, White Man’s Burden, The Faculty, The Jamie Foxx Show, Goode Behavior, NYPD Blue, All My Children, 30 Years to Life, The Job, The Weakest Link, Una mamma per amica, Friends, Neurotica, The Bernie Mac Show, Proud, Christmas at Water’s Edge, One Life to Live, Tyler Perry’s House of Payne, Life Twirls On, No Letting Go, Ward of the State, Not Another Black Movie, Marcus Garvey Biopic e General Hospital.

Daphne Reid

Daphne Reid- foto parade.com

Daphne Reid è Vivian Banks dalla terza alla sesta stagione. L’attrice subentra a Janet Hubert-Whitten per interpretare la zia materna di Willy e madre di Hilary, Carlton, Ashley e Nicky.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa principalmente in televisione con Sister, Sister, In the House, Linc’s, Crossing Jordan, Slavery and the Making of America, Eve e Let’s Stay Together.

Karyn Parsons

Karyn Parsons- foto taringa.net

Karyn Parsons è Hilary Banks, cugina di Willy e primogenita dei Banks. È una ragazza viziata e superficiale, l’incarnazione dello stereotipo di Bel Air.

La presenza di Willy aiuta Hilary a maturare, trovando lavoro come annunciatrice meteo e successivamente come conduttrice di un talk show.

Dopo Willy, il principe di Bel-Air, l’attrice ha lavorato in televisione con Blossom, Out All Night, The John Larroquette Show, I viaggi di Gulliver, Lush Life, Melrose Place , Linc’s, The Job e Static Shock.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo nei film Mixing Nia, The Ladies Man e 13 Moons.

Alfonso Ribeiro

Alfonso Ribeiro- foto guff.com

Alfonso Ribeiro è Carlton Banks, il cugino di Willy e unico figlio maschio dei coniugi Banks (almeno fino alla nascita di Nicky). Ha la stessa età di Willy, ma è molto diverso da lui: serio, studioso, inflessibile e ruffiano.

Carlton cresce molto grazie a Willy e impara a superare la sua timidezza e la sua ingenuità, soprattutto con le ragazze.

L’attore, dopo lo show, ha continuato a lavorare in televisione con One on One e Big Time Rush e al cinema con Summertime – Sole, cuore… amore.

Alfonso Ribeiro ha partecipato a vari reality show e talk show e nel 2014 ha vinto la 19esima edizione di Dancing With The Stars USA.

Tatyana Ali

Tatyana Ali- foto lapatilla.com

Tatyana Ali è Ashley Banks, cuginetta di Willy e sorella minore di Hilary e Carlton. È una ragazzina sensibile e matura che si affeziona subito al cugino.

Dopo la sitcom, la giovane attrice è apparsa in televisione con Kidz in the Wood, Fall Into Darkness, Febbre d’amore, Un misterioso Babbo Natale, Wrapped Up In Christmas, Christmas Everlasting, Jingle Belle e Christmas Hotel.

Al cinema la ritroviamo in Fakin’ Da Funk, Il Collezionista, The Clown at Midnight, Brother, The Brothers, Dorm Daze – Un college di svitati, Nora’s Hair Salon, Domino One, Back in the Day, Glory Road – Vincere cambia tutto, The List, Nora’s Hair Salon II, Hotel California, Privileged e Home Again.

Ross Bagley

Ross Bagley- foto bolsamania.com

Ross Bagley è Nicholas “Nicky” Andrew Michael Shawn Nathan Wanya Banks, l’ultimo arrivato in casa Banks.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione con Intuizioni mortali, La famiglia della giungla, Providence e Giudice Amy e al cinema con La prossima vittima e Independence Day.

Joseph Marcell

Joseph Marcell- foto elmundo.es

Joseph Marcell è Geoffrey Butler, il maggiordomo della famiglia Banks. È un uomo sarcastico che non si lascia sfuggire l’occasione di fare battute taglianti in ogni situazione.

Geoffrey è parte integrante della famiglia e infatti viene scelto come padrino di Nicky. Nell’ultima stagione scoprirà di avere un figlio.

Dopo la sitcom, Joseph Marcell è apparso in televisione con EastEnders, Living Single, Metropolitan Police, Beautiful, Holby City, Jack Frost e Delitti in Paradiso.

DJ Jazzy Jeff

DJ Jazzy Jeff- foto thefw.com

DJ Jazzy Jeff è Jazz, miglior amico di Willy che vive a Compton. Il ragazzo è innamorato di Hilary ma, non essendo ricambiato, sposerà con un’ex carcerata.

Dopo l’esperienza nello show, il membro del duo DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince (insieme a Will Smith) ha continuato a lavorare come disc jockey e beatmaker in produzioni hip hop/R&B.

Nia Talita Long

Nia Talita Long- foto acidcow.com

Nia Talita Long è Lisa Wilkes, la ragazza di Willy nella quinta stagione che stava per diventare sua moglie. Alla fine, però, il matrimonio salta.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato in televisione con Live Shot, E.R. – Medici in prima linea, Moesha, Black Jaq, Women, Giudice Amy, Oscure presenze, Squadra emergenza, Everwood, Boston Legal’, Big Shots, Sit Down with the Stars, The Divid, Uncle Buck, Beaches, Empire, Dear White People e NCIS: Los Angeles.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Ci vediamo venerdì, Soul Food – I sapori della vita, Butter, The Best Man, Uno spostato sotto tiro, Stigmate, 1 km da Wall Street, Big Mama, Alfie, Io, lei e i suoi bambini, FBI: Operazione tata, Premonition, Finalmente a casa, The Best Man Holiday, Il club delle madri single, Keanu, 47 Meters Down: Uncaged e The Banker.

Tyra Banks

Tyra Banks- foto pinterest.com

Tyra Banks è Jackie Ames, un’amica d’infanzia di Willy che incontra quando va al college.

Dopo lo show, la modella e attrice è apparsa in televisione New York Undercover, The Hughleys, La mia amica speciale, MADtv, The Apartment Complex, Felicity, Soul Food, All of Us, American Dreams, Gossip Girl, A tutto ritmo, Glee, Black-ish e Life-Size 2.

Ha lavorato in progetti cinematografici come A Woman Like That, Love Stinks, Love & Basketball, Le ragazze del Coyote Ugly, Halloween – La resurrezione, Larceny, Mr. Woodcock e Hannah Montana: The Movie.

Don Cheadle

Don Cheadle- foto twitter.com

Don Cheadle è Ice Tray, miglior amico di Willy a Philadelphia. Il ragazzo avrà una breve storia d’amore con Hilary.

Subito dopo lo show, l’attore è apparso in televisione con Cuori al Golden Palace, Mr. Cooper, Più in alto di tutti, Rat Pack – Da Hollywood a Washington, House of Lies e Black Monday.

È stato molto impegnato con il cinema: Il diavolo in blu, Cosa fare a Denver quando sei morto, Boogie Nights – L’altra Hollywood, Vulcano – Los Angeles 1997, Out of Sight, Bulworth – Il senatore, The Family Man, Traffic, Mission to Mars, Rush Hour 2: Colpo grosso al Drago Rosso, Codice: Swordfish, Il delitto Fitzgerald, The Assassination, After the Sunset, Ocean’s Twelve, Crash – Contatto fisico, Hotel Rwanda e The Dog Problem.

E ancora Ocean’s Thirteen, Darfur Now, Parla con me, Reign Over Me, Traitor – Sospetto tradimento, Hotel Bau, Brooklyn’s Finest, Iron Man 2, Un poliziotto da happy hour, Flight, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Miles Ahead, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Sherman Hemsley

Sherman Hemsley- foto rtve.es

Sherman Hemsley è Carl Robertson, un giudice del tribunale. L’uomo è stato il mentore di Philip, ma è diventato un politico corrotto. Muore per un attacco di cuore.

Dopo la sitcom, l’attore è apparso in tv con Papà, non so volare! e al cinema con Sprung, Casper – Un fantasmagorico inizio, Effetti collaterali, Mafia!, Screwed, For the Love of a Dog e American Pie presenta: Il manuale del sesso.

Vernee Watson – Johnson

Vernee Watson – Johnson- foto guioteca.com

Vernee Watson – Johnson è Viola Smith, madre di Willy e sorella maggiore di Vivian. È lei a mandare Willy dalla sorella nella speranza di allontanarlo dai guai.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato in televisione con Sister, Sister, The Young and the Restless, The West Wing, The X-Files, Two and a Half Men, Dexter, Desperate Housewives, Days of Our Lives, The Big Bang Theory, Criminal Minds, House, Melissa & Joey, Good Luck Charlie, Castle, Mr. Box Office, Jessie, Due uomini e mezzo, School of Rock, NCIS, Mike & Molly, General Hospital, Young Sheldon, The Resident e Bob Hearts Abishola.