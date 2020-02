Bosch: Amazon conferma la settima e ultima stagione

Amazon ha dato il via libera alla realizzazione della settima e ultima stagione di Bosch, concludendo così la serie longeva con protagonista Titus Welliver.

Titus Welliver in Bosh- foto bingepost.com

Bosch è una delle serie più apprezzate del catalogo Amazon e il colosso ha deciso di celebrarla mettendo in cantiere un’ultima ed entusiasmante stagione.

Dopo la sesta stagione che debutterà il 2020 su Amazon Prime Video, quindi, i fan potranno assistere a un’ultima indagine prima di salutare la serie basata sui best seller di Michael Connelly.

Lo scrittore di thriller si è detto entusiasta della decisione di Amazon Studios: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con Bosch e non vedo l’ora di completare la storia nella Stagione 7. È agrodolce, ma tutte le cose buone finiscono e sono felice che saremo in grado di farla finire nel modo in cui voglio”.

“Tutto è iniziato sette anni fa con lo showrunner Eric Overmyer e io che scrivevamo il pilot – ha aggiunto Connelly – Abbiamo in programma di scrivere anche l’ultimo episodio insieme. Ci lasceremo alle spalle lo show più lungo finora su Amazon e sarà lì, disponibile per nuovi telespettatori fino a quando utilizzeranno lo streaming. Questo è fantastico per me”.

“L’altra cosa è che non saremmo arrivati così avanti senza Titus Welliver. Non ci sarebbe potuto essere un attore migliore per interpretare questo ruolo o un giocatore di squadra migliore per costruire questo spettacolo. Sarà Harry Bosch per sempre”, ha concluso l’ideatore e produttore del progetto.

Dal canto suo, invece, il COO e Co-Head of Television di Amazon Studios Albert Cheng ha affermato: “Bosch è stato uno dei nostri primi originali Amazon, e ci ha aiutato a definirci come una casa per serie accattivanti e ben scritte. È stato un piacere lavorare con Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus e l’intero team Bosch. Siamo lieti di poter trascorrere un’altra stagione con Harry Bosch e concludere questa meravigliosa serie televisiva per i nostri clienti Prime Video”.

Anche Henrik Bastin, Partner e CEO di Fabrik Entertainment ha salutato il progetto: “Sono lieto che Bosch stia tornando per la sua settima e ultima stagione. Produrre Bosch è stato un viaggio fantastico, e la mia più profonda gratitudine va a Michael Connelly, Eric Overmyer e al produttore esecutivo Pieter Jan Brugge”.

“Sarebbe stato impossibile senza la loro visione creativa, talento e gentilezza – ha continuato – Sono orgoglioso di sapere che abbiamo dato tutto quello che potevamo nella serie e ai fan. Vorrei anche ringraziare Amazon per il loro costante supporto e impegno sin dall’inizio di questo progetto e per tutte e sette le stagioni. Jen, Vernon, Marc, Albert e Brian, grazie! È stato un vero spasso”.