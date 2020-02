Bruno Mars produrrà e interpreterà un film musicale Disney

Bruno Mars ha chiuso un accordo con Disney per produrre e interpretare un film musicale, ancora senza titolo.

Bruno Mars – foto tah-heetch.com

Il cantante vincitore di numerosi premi Grammy vestirà i panni di produttore e protagonista di un progetto di genere musicale per Disney.

Stando a quanto riportato da Deadline, tra l’altro, Bruno Mars dovrebbe scrivere e interpretare dei brani musicali originali per il progetto della Casa di Topolino.

Peter Gene Hernandez, alias Bruno Mars, non è nuovo al mondo del cinema, pensando alla sua esperienza da attore bambino in Honeymoon in Vegas del 1992 e al suo doppiaggio nel film d’animazione Rio 2 del 2014.

Per il momento non sono stati diffusi né trama né dettagli, ma sembra che l’artista e la major stiano vagliando una rosa di candidati per la regia e la sceneggiatura.

Secondo le prime indiscrezioni, però, sembra proprio che la data di uscita nelle sale del nuovo progetto sia stata fissata a ottobre 2021.

L’unica certezza è che Disney intende puntare su questo tipo di progetti, considerando l’operazione da 75 milioni di dollari per lo sfruttamento del musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda.