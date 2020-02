Guardiani della Galassia Vol.3 sarà ambientato dopo Avengers: Endgame

James Gunn scioglie i dubbi sulla questione temporale di Guardiani della Galassia Vol.3: il film sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Guardiani della Galassia- foto in.com

Il regista dei primi due film sui Guardiani della Galassia ha ripreso le redini del terzo capitolo della saga e ha dato qualche anticipazione sul progetto.

Nei giorni scorsi James Gunn ha reso commentabili le sue storie su Instagram invitando i followers a porgli quesiti su vari argomenti e progetti.

Parlando di Guardiani della Galassia Vol.3., quindi, è emerso che l’ambientazione sarà quella post Avengers: Endgame e che la sceneggiatura non ha subito modifiche dopo l’uscita della pellicola.

Le risposte sono state accolte con entusiasmo dai fan, soprattutto quelli preoccupati per i prossimi progetti Marvel come Black Widow ambientato dopo Captain America: Civil War e prima di Avengers: Endgame.

Per quanto riguarda la data di uscita di Guardiani della Galassia Vol.3, invece, si è intuito che non farà parte della Fase 4 della Marvel. Tutto è spostato in un futuro non ancora precisato.

Insomma non ci resta che aspettare qualche altra news e sperare che James Gunn soddisfi le attese dei fan della saga Marvel.