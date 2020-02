Johnny Depp produrrà un documentario su Shane MacGowan

Johnny Depp vestirà i panni di produttore di Shane, un lungometraggio dedicato al musicista Shane MacGowan firmato da Julien Temple.

Johnny Depp e Shane MacGowan- foto thesun.ie

La star hollywoodiana e il regista firmeranno un documentario che esplorerà l’uomo e la musica dell’icona del punk folk irlandese e frontman dei Pogues.

Il documentario sfrutterà l’animazione e racchiuderà filmati inediti di Julien Temple, contributi di altri artisti, collaboratori e membri della famiglia del musicista.

L’obiettivo è catturare appieno la natura punk e poetica di Shane MacGowan culminando nei festeggiamenti del giorno del suo 60 esimo compleanno.

A proposito del progetto Johnny Depp ha dichiarato: “Conoscendo Shane da trent’anni, sono onorato di produrre il film definitivo, sia sul mio amico che su uno dei più importanti e amati artisti e poeti del ventesimo secolo.

Julien Temple ha aggiunto: “Non è la cosa più semplice da fare, un film su Shane MacGowan. La cosa più vicina a cui riesco a pensare è uno di quei film di David Attenborough. Metti le trappole. Aspetti e aspetti, nella speranza che un giorno il leopardo delle nevi le attiverà. Quando catturi davvero la forza unica della personalità di Shane, anche per un solo momento sullo schermo, ti rendi conto che ne è valsa la pena”.

HanWay Films ha acquisito i diritti di vendita, Altitude Films distribuirà il film in Irlanda e Regno Unito mentre BBC Four lo trasmetterà in seconda battuta.

La Managing Director di HanWay Films, Gabrielle Stewart, ha dichiarato: “Shane ha avuto il sogno di portare la musica irlandese nella prossima generazione e nel mondo. In ciò ha avuto davvero successo, raggiungendo pienamente lo scopo. Julien Temple riesce a dare vita ai testi di Shane connettendoti all’uomo che ha incapsulato l’anima degli irlandesi in tutto il mondo”.