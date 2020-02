Channing Tatum sarà impegnato con la commedia Bob the Musical

Channing Tatum lavorerà a un progetto Disney nei panni di produttore e interprete della commedia musicale Bob the Musical.

Channing Tatum – foto funart.pro

Bob the Musical potrà vedere finalmente la luce, dopo le vicissitudini che lo hanno coinvolto negli ultimi 16 anni.

Dal lato sceneggiatura sono stati chiamati Michael Chabon, Alan Loeb, Mike Bender, John August, Lowell Ganz e Babaloo Mandel mentre dal lato regia si sono avvicendati Mark Waters, Adam Shankman, Phil Lord, Chris Miller e Michel Hazanavicius.

Ora finalmente sembra che il progetto Disney potrebbe vedere la luce grazie anche all’attore e ballerino americano.

Channing Tatum collaborerà nella produzione del progetto con la sua Free Association, insieme ai partner Reid Carolin e Peter Kiernan.

Anche Tripp Vinson e Chris Bender parteciperanno alla produzione, con Jessica Virtue e Allison Erlikhman in supervisione per conto di Disney.

Bob the Musical porterà sul grande schermo la storia di un ragazzo che scopre di vivere in un musical (suo più grande incubo) dopo aver preso un colpo alla testa.

La commedia musicale non ha ancora un regista accreditato e per questo non è stata confermata alcuna data di uscita.