Craig Zobel sarà dietro la macchina da presa di un thriller sci-fi

Il ritorno dietro la macchina da presa di Craig Zobel avverrà con un thriller fantascientifico ancora senza titolo targato New Line.

Craig Zobel- foto twitter.com

Craig Zobel firmerà la regia di un thriller sci-fi, ancora senza titolo ufficiale, prodotto per la casa di produzione New Line.

Non ci sono tante informazioni intorno al progetto, ma sappiamo che la sceneggiatura originale sarà firmata dalla mente dietro Snake Eyes: G.I. Joe e Beauty & the Beast, Evan Spiliotopoulos.

La nuova versione della sceneggiatura del progetto invece è stata scritta da Andrea Berloff (Straight Outta Compton).

Al progetto parteciperà anche Beau Flynn di FlynnPictureCo, dopo la realizzazione di Red Notice targato Netflix con protagonisti Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot e il film Jungle Cruise.

Il produttore esecutivo sarà Scott Sheldon mentre Shelby Thomas supervisionerà il progetto per FlynnPictureCo.

Per capire come sarà questo nuoto progetto “segretissimo” possiamo guardare ai recenti episodi della serie Mare of Easttown prodotti da Craig Zobel e il thriller politico The Hunt targato Blumhouse e Universal.

Non ci resta che attendere nuove informazioni per conoscere la trama, il cast, l’inizio delle riprese e la data di uscita della nuova sfida di Craig Zobel.