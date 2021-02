Disappointment Blvd: Joaquin Phoenix star del nuovo film di Ari Aster

Joaquin Phoenix vestirà i panni del protagonista di Disappointment Blvd, il prossimo progetto cinematografico scritto e diretto da Ari Aster e prodotto da A24.

Joaquin Phoenix- foto instagram.com

Stando a Deadline, dopo Hereditary – Le radici del male e Midsommar – Il villaggio dei dannati, Ari Aster sarebbe pronto a una nuova sfida in un film con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix.

Non si sa ancora se il nuovo progetto è l’evoluzione di Beau is Afraid con un titolo differente o un nuovo film del regista.

La trama di Disappointment Blvd resta un mistero ma, se si trattasse di Beau is Afraid di cui si è parlato a novembre, potrebbe ruotare intorno a un uomo ansioso che apprende la notizia della morte della madre in circostanze misteriose.

Quello che sappiamo è che Disappointment Blvd sancirà la terza collaborazione tra la A24 e il regista e sceneggiatore statunitense Ari Aster.

La capacità interpretativa di Joaquin Phoenix potrebbe dare un’impronta intensa a quello che viene definito come “un intimo ritratto decennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi”.

Al momento non sono state svelate né la data di inizio riprese né la data di rilascio del film, ma molto probabilmente il primo ciak sarà battuto dopo l’impegno dell’attore in Kitbag di Ridley Scott.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardanti il progetto e scoprire quando potremmo vedere Joaquin Phoenix in un ruolo che appare come una specie di prolungamento spirituale del suo Joker.