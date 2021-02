15/Love è una serie televisiva canadese trasmessa in Italia dal 2005 al 2007 per soltanto 54 episodi distribuiti in 3 stagioni.

Attori 15/Love- foto mojtv.hr

Lo show racconta i sogni, gli amori e le sfide di un gruppo di ragazzi che frequenta la prestigiosa scuola di tennis Cascadia.

Purtroppo il network YTV, visto gli ascolti poco promettenti del dramma adolescenziale, ha deciso di terminare l’esperienza con la terza stagione.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? A quali progetti si sono dedicati? Scopriamolo insieme con la carrellata di foto di attori 15/Love: ieri e oggi!

Laurence Leboeuf

Laurence Leboeuf- foto tvserial.it

Laurence Leboeuf è Cody Myers, figlia dello psicologo di Cascadia. La ragazza non gioca a tennis e per questo fatica ad accettare l’idea di vivere nella scuola, salvo poi ricredersi.

Cody si adatta alla vita della Cascadia e fa amicizia con Adena, Meghan, Sebastien e Squib, nonostante all’inizio pensi che i tennisti suoi coetanei siano tutti ricchi e viziati.

La ragazza vive una relazione prima con Squib e dopo con Nate(figlio del preside Beats), ma capisce di essere innamorata di Squib e tornerà da lui.

Dopo lo show, l’attrice canadese è apparsa in altri progetti televisivi come Human Trafficking, The Secret – Si j’étais toi, Le secret de ma mère, Ma fille, mon ange, Durham County, Les Lavigueur, la vraie histoire e Being Erica.

Al cinema ritroviamo Laurence Leboeuf in film come Turbo Kid di François Simard e Madre! di Darren Aronofsk.

Meaghan Rath

Meaghan Rath- foto tvserial.it

Meaghan Rath è Adena Stiles, una delle tenniste più brave della Cascadia. È superficiale e molto sicura di sé e per questo non viene apprezzata da tutti. Per fortuna al suo fianco c’è la sua migliore amica di Meghan.

Dopo la morte di Meghan, però, si chiude a riccio e non riesce a creare rapporti con nessuno della scuola. A farla tornare alla vita ci penserà l’arrivo di Tanis McTaggart, la sua nuova compagna di stanza.

Adena si ritrova a dover superare anche l’addio di Tanis alla Cascadia, ma riuscirà a superare il momento grazie all’arrivo di Cassidy.

La ragazza matura l’idea di lasciare il tennis, ma il suo amico Jessy si mostra contrario a tale scelta. Dopo litigi e momenti critici, i due si fidanzeranno.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con 10.5: Apocalypse, Heartland, My Daughter’s Secret, Un matrimonio molto particolare, The Assistants, Aaron Stone, 18 to Life, Cyberbully – Pettegolezzi online, Being Human, Flashpoint, Kingdom, Banshee – La città del male , Motive, Secrets and Lies, New Girl, Come sopravvivere alla vita dopo la laurea, Hawaii Five-0, Supergirl e Magnum P.I..

Non si è dedicata molto al cinema. Tra le sue apparizioni più apprezzate ricordiamo quella nel film Prom Wars: Love Is a Battlefield di Phil Price.

Sarah-Jeanne Labrosse

Sarah-Jeanne Labrosse- foto tvserial.it

Sarah-Jeanne Labrosse è Sunny Capaduca, una ragazzina moldava con un talento innato per il tennis. Anche se è la più giovane alla Cascadia, gode di vari privilegi e ha un agente e molteplici sponsor.

Sunny si comporta in modo insopportabile nella scuola, ma sa anche lasciarsi andare ad alcuni slanci inaspettati verso gli altri studenti.

Dopo 15/Love, l’attrice si è divisa tra televisione e cinema. Tra i progetti a cui ha lavorato ci sono Aurore, Human Trafficking – Le schiave del sesso, Bon Cop, Bad Cop, La promessa dell’assassino, Piché: Entre Ciel et Terre, Starbuck – 533 figli e… non saperlo! e Madre!.

Amanda Crew

Amanda Crew- foto tvserial.it

Amanda Crew è Tannis McTaggart, la nuova arrivata che diventa compagna di stanza di Adena dopo la morte di Meghan.

Tannis fa fatica a stringere amicizia con Adena (troppo addolorata per la morte di Meghan), ma ben presto riesce a diventare una sua grande amica.

È una ragazza irascibile e a tratti isterica, ma sa essere anche molto simpatica. Per questo riuscirà a conquistare Cameron White.

Più volte Tannis sostiene di provenire da una famiglia facoltosa per nascondere la verità: non è figlia di un magnate dell’industria e non è così ricca.

Dopo la serie, Amanda Crew è apparsa in vari show per la televisione: Smallville, Meltdown – Trappola nucleare, Whistler, Monster Ark – La profezia, Suits, Untitled Adam Sztykiel/ABC Project, Math Bites, Motive e Silicon Valley.

Non ha trascurato neanche il cinema con Final Destination 3, She’s the Man, Il mio ragazzo è un bastardo, That One Night, Sex Movie in 4D, Il messaggero – The Haunting in Connecticut, The Break-Up Artist, Segui il tuo cuore, Repeaters, Sisters & Brothers, Charlie Zone, Knife Fight, Jobs, Miss Dial, Ferocious, Crazy Kind of Love, The Identical, Bad City, Adaline – L’eterna giovinezza, Weepah Way for Now, Race – Il colore della vittoria, Poor Boy, Tavolo n.19, Freaks, Isabelle – L’ultima evocazione e Trappola infernale.

Jemima West

Jemima West- foto tvserial.it

Jemima West è Cassidy Payne, la nuova compagna di stanza di Adena che arriva dalla Brendtow Tennis School.

Cassidy è gentile, sensibile, ironica e un po’ sulle righe e per certi versi è molto simile a Rick, del quale si innamorerà. Per questo, dopo aver lasciato Jessy senza motivazioni, i due si fidanzeranno.

Dopo lo show, l’attrice canadese ha continuato ad apparire in televisione con R.I.S. Police scientifique, Grand Star, Ben et Thomas, Éternelle, Joséphine, ange gardien, Camping paradis, Domani mi sposo, Maison close – La casa del piacere, I Borgia, Paradis criminel, Indian Summers ed Endeavour.

Al cinema la ritroviamo in film come King Guillaume, La morte amoureuse, J-C comme Jésus-Christ Linhas de Wellington, Shadowhunters – Città di ossa, Des éclats de verre, La grande passione e Il caso Freddy Heineken.

Jaclyn Linetsky

Jaclyn Linetsky- foto en.wikipedia.org

Jaclyn Linetsky è Megan O’Connor, una tennista della scuola che muore in un incidente aereo insieme al suo Sebastian (scelta obbligata a causa dell’incidente stradale che ha spezzato le vite dei due protagonisti).

Megan è una ragazza sensibile e insicura che lavora sui suoi punti deboli per diventare una persona migliore e una brava tennista.

È la migliore amica da Adena sin dall’infanzia, nonostante le due abbiano caratteri completamenti opposti. La sua morte alla fine della prima stagione getterà l’amica in uno stato di sconforto.

Max Walker

Max Walker- foto tvserial.it

Max Walker è Gary “Squid” Furlong, un tennista della scuola. È un tennista di talento, ma si comporta da sbruffone e bullo.

Squid non è riuscito a superare la morte di suo fratello, un tennista promettente morto a causa di un infarto provocato da stupefacenti e sostanze dopanti. In molte occasioni cerca di somigliargli.

Si lega a Cody, con la quale avrà una lunga storia d’amore terminata a causa di incomprensioni reciproche. Tuttavia i due capiscono di amarsi e tornano insieme.

All’inizio si mostra geloso di Sebastien, ma ben presto diventerà un suo grande amico. È per questo che, quando l’amico morirà, si sentirà cadere nel vuoto. Ad aiutarlo sarà l’arrivo di Cameron White.

Dopo due anni, Squib lascia la Cascadia per diventare professionista ma, a causa di un infortunio, si ritrova a tornare a scuola per fare riabilitazione.

Dopo la serie, l’attore canadese ha continuato a lavorare in altri progetti come I’m Not There, A vos marques… Party! 2, Mirador, Funkytown, Brooklyn e in 19-2.

Nwamiko Madden

Nwamiko Madden- foto tvserial.it

Nwamiko Madden è Cameron White, il nuovo compagno di stanza di Squid dopo la scomparsa di Sebastien. I due riescono a legare e diventano amici.

Cameron si integra con il gruppo e si innamora di Tanis, ma rischia di dover lasciare la scuola dopo la decisione del padre di tagliargli i fondi. Per rimanere, quindi, decide di lavorare come vice allenatore.

Dopo 15/Love, l’attore è apparso in alcuni film e show televisivi, tra i quali ricordiamo The Five Stone Secret e My Story, My Song.

Christian Schrapff

Christian Schrapff- foto tvserial.it

Christian Schrapff è Jesse Siegel, un ragazzo della Cascadia. Pur essendo simpatico ed estroverso, non si prende subito con Squid. Per fortuna il loro rapporto migliora puntata dopo puntata.

Jesse si innamora di Adena e i due vivranno una bellissima storia d’amore, nonostante le divergenze di opinioni e i momenti critici.

Dopo 15/Love, l’attore è apparso in Blade: la casa di Chthon, I cavalieri di Bloodsteel e Don Lomey in Revolution.

Kyle Switzer

Kyle Switzer- foto tvserial.it

Kyle Switzer è Rick Geddes, un tennista della prestigiosa scuola. Non è molto bravo, ma si impegna molto. Conosce il regolamento della Cascadia e spesso assume ruoli di responsabilità all’interno.

Rick è innamorato di Cody, ma deve rassegnarsi a lasciarla andare quando la ragazza si fidanza con Squib. Successivamente avrà una storia intensa con Cassidy.

L’attore, dopo 15/Love, è apparso in altri progetti come Io non sono qui, Reaper, Spiderwick, Giochi mortali, Vincere insieme, La versione di Barney, 18 to Life, The Good Lie, Exploding Sun, Being Human, The Fixer, Mohawk Girls, Fatal Vows e Bad Santa 2.

Vadim Schneider

Vadim Schneider- foto kino.mail.ru

Vadim Schneider è Sebastien Dube, un tennista francese che frequenta la scuola. Purtroppo uscirà di scena a causa di un incidente aereo nella prima stagione (scelta legata all’incidente stradale di cui è rimasto vittima).

Sebastien finge di essere il figlio di un uomo influente per nascondere le sue origini modeste e per riuscire a integrarsi tra ragazzi che crede presuntuosi.

Non è sincero neanche a Meghan, per la quale prova un sentimento che non verrà mai vissuto appieno. L’unica a sapere la verità è Cody (essendo figlia dello psicologo della scuola).

Il ragazzo non riesce a legare subito con Squib, ma dopo qualche scontro diventeranno compagni di stanza e amici.

Tyler Hynes

Tyler Hynes- foto heavy.com

Tyler Hynes è Nate Bates, figlio del preside Harold Bates. Arriva alla Cascadia nella seconda stagione e sin da subito si lega a Cody (soprattutto perché entrambi non giocano a tennis).

Nate non sopporta Squib e lo sfida in una partita, sorprendendo tutti: in realtà era il miglior giocatore alla Brendtow, ma smise di giocare dopo essere stato cacciato a causa del suo atteggiamento ribelle.

Il ragazzo decide di abbandonare la scuola di tennis per inseguire il suo sogno, quello di diventare un regista.

Dopo 15/Love, l’attore è apparso in altri progetti, tra i quali ricordiamo Citizen Duane, Camille, Sophie, Flashpoint, Valemont, Warehouse 13, Flatliners – Linea mortale e Un appartamento per due.