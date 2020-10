Raffaella Di Caprio dopo Furore 2 e I Bastardi di Pizzo Falcone è nel cast di Raguel – Sotto le ali della giustizia. Periodo davvero florido e molto interessante per la bellissima e seguitissima attrice campana che è stata scelta anche per il nuovo film del celebre regista horror, Dario Argento.

Alcune settimane fa l’abbiamo vista in televisione da Massimo Giletti a Non è l’Arena dove ha difeso a spada tratta il produttore televisivo Alberto Tarallo e ha affossato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in merito all’Aresgate. Ora Raffaella Di Caprio è stata confermata per il nuovo film Raguel – Sotto le ali della giustizia, scritto e diretto da Gabriel Cash. Un film di genere che parla di angeli, ma al tempo stesso affronterà delle tematiche sociali molto delicate, che finora nel cinema non erano mai state abbinate insieme: la mafia, il femminicidio e la disabilità.

Raguel potrebbe essere il capostipite di un nuovo filone di film di intrattenimento di stampo internazionale e prodotti in Italia sotto la supervisione esecutiva di Gabriel Cash, del manager e titolare di Fatti per il Successo Miky Falcicchio e del talent scout cinematografico Rosario Porzio.

Miky Falcicchio – Foto: Checco De Tullio

Il fondatore e titolare di Fatti per il Successo Miky Falcicchio ha raccontato di recente: “La collaborazione con Gabriel Cash, regista toscano di nascita ma adottato dalla città eterna, parte nel 2010 con il fanmovie di Lupin III, progetto indipendente che arrivò ad essere elogiato perfino dagli autori giapponesi. Ci siamo ritrovati dopo il lockdown per concretizzare le nostre reciproche esperienze e proprio sull’onda del successo internazionale della prima collaborazione, realizzeremo in autunno due nuovi progetti cinematografici distribuiti su piattaforme Vod (video on demand)”. Uno di questi è proprio Raguel – Sotto le ali della giustizia.