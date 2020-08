Francis Ford Coppola regala la sceneggiatura de La Conversazione

Francis Ford Coppola ha deciso di regalare una copia firmata della sceneggiatura originale del film La Conversazione ad una condizione.

Francis Ford Coppola- foto 30nama.pw

A quale condizione il regista donerà la copia autografata de La Conversazione? Semplicemente acquistare 800 dollari di vino della sua etichetta.

Il sito web del regista propone il pacchetto La Conversazione con 24 bottiglie di vino Director’s Cut e la sceneggiatura del suo film con protagonista Gene Hackman.

I fortunati che acquisteranno il pacchetto potranno avere l’occasione anche di conversare online o personalmente con Francis Ford Coppola entro la fine della bella stagione.

L’offerta comprende anche un codice della Lionsgate che permette di fare il download di film da Apple, Google, FandangoNow o Vudu.

Da un lato “Ogni bottiglia di Director’s Cut rende omaggio alla storia del cinema con la sua etichetta avvolgente disegnata come una striscia di Zoetrope, uno dei primi dispositivi per immagini in movimento. Queste strisce particolari sono repliche esatte dalla collezione personale di Francis”.

Dall’altro lato, invece, la sceneggiatura del film segna il ritorno di Francis Ford Coppola al cinema dopo Il Padrino.

La sceneggiatura su un esperto di sorveglianza (Gene Hackman) con un’ossessione per la privacy fu completata poco prima dello scandalo Watergate che ha coinvolto le apparecchiature usate nella pellicola.

La Conversazione è stato un film molto apprezzato. Ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes e ha ottenuto tre nomination all’Oscar.