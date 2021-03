Jumanji 4 si farà: Hiram Garcia conferma la fase di sviluppo del film

I fan della saga Jumanji possono tirare un sospiro di sollievo: Jumanji 4 sarebbe già in fase di sviluppo. Parola del produttore Hiram Garcia!

Jumanji- foto instagram.com

Il produttore Hiram Garcia ha confermato che sta lavorando a qualche idea per il terzo capitolo di Jumanji con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

Il franchise Jumanji è stato lanciato dal film del 1995 con il compianto Robin William che torna a rivivere da adulto l’esperienza pazzesca del gioco da tavola avventuroso.

Negli anni successivi, Jumanji è riuscito a conquistarsi un posto tra i cult di genere ed è sopravvissuto alla scomparsa di Williams nel 2014 grazie a The Rock.

Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level hanno saputo proseguire la storia del film originale in modo intelligente, conquistando pubblico e critica.

La notizia dello sviluppo di un quarto capitolo di Jumanji (ancora nelle prime fasi) è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del franchise avventuroso.

A lanciare la notizia è stato il presidente di produzione di Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, durante un’intervista con ComicBook.

“Ne abbiamo sempre parlato, questa è una famiglia. È difficile immaginare o ricordare una volta in cui sono stato su un set con un cast e una troupe così uniti. Abbiamo discusso di una nuova grande idea, adesso le conversazioni proseguono. Non posso dirti nulla, ma abbiamo grandi progetti e questo è uno dei nostri progetti preferiti su cui lavorare”.

La “nuova grande idea” di cui parla Hiram Garcia resta avvolta nel mistero ma qualcuno, considerando l’arrivo degli animali del gioco nel mondo reale alla fine di Jumanji – The Next Level, ipotizza uno sviluppo in questa direzione.

Un altro nodo da sciogliere sarà la presunta assenza di Jack Black da Jumanji 4, visto che l’attore e comico statunitense ha ammesso di pensare all’addio dalle scene.

Non ci resta che attendere altre informazioni a riguardo e sperare che il nuovo capitolo di Jumanji sia all’altezza dei precedenti.