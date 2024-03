Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story: il documentario con Paul Mescal

Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story è il documentario narrato dall’attore e testimonial Paul Mescal, che è già disponibile su MUBI. Un documentario diretto da Ariel Schulman e Henry Joost, che offre uno sguardo inedito sulla creazione dello show Gucci Ancora, la sfilata di debutto del nuovo Direttore Creativo della Maison Sabato De Sarno. Il cortometraggio di 20 minuti offre un viaggio inedito nel mondo di Gucci.

Addentrandosi nel regno visionario della collezione inaugurale del Direttore Creativo Sabato De Sarno per la Maison, Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story svela filmati mai visti prima, tessendo una narrazione intima che trascende i confini della passerella. Sottolineando il lavoro di squadra come valore fondamentale, il film mostra gli sforzi di collaborazione di Sabato De Sarno e del suo team, evidenziando la passione e la dedizione collettiva dietro il processo creativo.

Il film cattura l’essenza del fascino del mondo della moda, invitando il pubblico a esplorare la magia che si cela dietro le quinte e a conoscere il nuovo Direttore Creativo di Gucci che condivide la sua esperienza personale, rivelando le sue passioni e la sua visione del marchio iconico. Dall’inizio del processo creativo alla meticolosa esecuzione dietro le quinte, il film presenta una prospettiva unica sulle storie non raccontate che hanno plasmato Gucci Ancora.

In seguito all’anteprima su MUBI e in concomitanza con l’arrivo della collezione nei negozi, Gucci ospiterà proiezioni nelle principali città del mondo, consentendo al pubblico di sperimentare Gucci Ancora sul grande schermo. Per la prima volta nel settore della moda e del lusso, sarà disponibile una versione arricchita di Apple Vision Pro, che consentirà agli spettatori di immergersi nella bellezza e nella maestria di Gucci Ancora. Inoltre, in collaborazione con Air France, la Maison renderà disponibile Who is Sabato de Sarno? – A Gucci Story, disponibile su tutti i voli per tutto il mese di aprile.

