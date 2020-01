Frankenstein Junior diventa un musical live targato ABC

Il network ABC annuncia il suo nuovo progetto: Young Frankenstein Live!, un musical live ispirato a Frankenstein Junior, il film diretto da Mel Brooks.

Frankenstein Junior- foto exchange.prx.org

Frankenstein Junior darà vita al prossimo musical live per il piccolo schermo sul canale ABC, ma ancor oggi non stato svelato ancora alcun dettaglio riguardante il cast o la messa in onda.

La storia di Young Frankenstein Live! sarà la stessa raccontata nel film di Mel Brooks nel 1974, la re-interpretazione del classico di Mary Shelley e la stessa che ha ispirato un musical nell’ormai lontano 2007.

Il neurochirurgo e professore Federick Frankenstein è impegnato a sfuggire alla fama che grava su di lui a causa della sua discendenza dal dottor Victor von Frankenstein.

Nonostante ciò decide di ritrovare le sue radici nel castello ricevuto in eredità in Transilvania e ne rimane affascinato. L’uomo decide di seguire le orme del nonno, provando a dar vita a un cadavere.

Quello che è certo è che Young Frankenstein Live! vanterà Mel Brooks tra i suoi produttori e seguirà la falsa riga del musical messo in scena a teatro de La sirenetta in Little Mermaid Live!.

Non ci resta che attendere altre notizie e avere riscontri sulla nuova prova dello sceneggiatore e produttore 93 enne.