Riverdale 4: trama, anticipazioni e uscita

La quarta stagione della serie Riverdale arriverà in Italia probabilmente nella primavera 2020, ma le anticipazioni sui prossimi episodi non fanno altro che accrescere l’attesa.

Cast Riverdale – foto buscarfoto.com

Il canale The CW ha confermato la quarta stagione di Riverdale, nonostante l’assenza del compianto Luke Perry nei panni di Fred Andrews, padre di Archie.

Avremo modo di scoprire qualcosa in più delle vite dei protagonisti, primi tra tutti Jughead Jones (Cole Sprouse), Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Cheryl Blossom (Madelaine Petsch).

Ma cosa dovremo aspettarci da Riverdale 4? Molto probabilmente ogni episodio ruoterà intorno a un mistero centrale e svilupperà le storie d’amore tra i personaggi.

Da quello che sappiamo, però, il primo episodio della quarta stagione intitolano In memoriam sarà dedicato proprio a Luke Perry. È un omaggio e tributo al personaggio e all’uomo che lo interpretava.

Un altro personaggio che non vedremo nella nuova stagione della serie tv è Josie McCoy (Ashleigh Murray) in quanto c’è stato il passaggio da Riverdale allo spinoff ambientato nel futuro.

Un’altra novità di Riverdale 4 stagione è la presenza di un episodio musicale. A confermarlo è il produttore Roberto Aguirre-Sacasa.

La nuova stagione vedrà l’ingresso di un nuovo personaggio, quello del signor Chipping interpretato da Sam Witwer. È l’insegnante di scrittura creativa della scuola privata che Jughead frequenta grazie alla borsa di studio.

In arrivo anche l’attore Juan Riedinger nei panni di Dodger, la nemesi di Archie nei nuovi episodi di Riverdale.

Si aggiunge al cast anche Mishel Prada nel ruolo di Hermosa, un’investigatrice privata di Miami che arriva in città come una femme fatale. In realtà è la sorella maggiore di Veronica.

È in arrivo anche il personaggio di Frank Andrews (Ryan Robbins), vale a dire il fratello di Fred e zio di Archie.

In cast si arricchisce ulteriormente con il personaggio di Forsythe Pendleton Jones I (Timothy Webber), nonno di Jughead Jones e padre di FP Jones.

Non ci resta che attendere qualche altra novità e aspettare di vedere Riverdale 4 su Premium Stories e poi su Infinity.