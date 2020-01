FX rinnova American Horror Story per altre tre stagioni

L’emittente televisiva via cavo FX ha rinnovato la pluripremiata serie antologica American Horror Story creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck per altre tre stagioni.

American Horror Story – foto pinterest.com

La serie ispirata alle atmosfere e alle storie di film cult come Halloween e Venerdì 19 avrà altre tre stagioni per spaventare i fan del genere horror.

Ad annunciare il rinnovo dello show è stato il presidente di FX Networks e FX Productions, John Landgraf, durante la presentazione della rete alla Television Critics Association.

“Ryan e Brad sono i maestri indiscussi della TV dell’orrore, avendo creato la serie antologica con American Horror Story e sostenendo il suo successo per quasi un decennio come la serie più quotata di FX. Siamo grati a loro, a Dana Walden e ai nostri partner dello studio per esserci impegnati per altri tre anni”.

“American Horror Story ha mostrato molti attori pluripremiati fin dal primo giorno e apprezziamo il contributo di tutti, tra qui quello di Ryan e Brad, dei produttori esecutivi Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, degli sceneggiatori, dei registi, del cast e della crew per ogni nuovo e indimenticabile capitolo di American Horror Story”, ha concluso Landgraf.

Al momento, però, non sono stati ancora diffusi dettagli riguardanti atmosfere, trame e protagonisti, anche se ogni ciclo di American Horror Story è riuscito a stupire i telespettatori.

Il successo di American Horror Story è stato confermato dalla vittoria di 16 Emmy Award su ben 95 nomination.