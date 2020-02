The Batman: le prime immagini di Robert Pattinson in costume

Cresce l’attesa per The Batman e finalmente i fan hanno potuto dare un’occhiata a Robert Pattinson in costume, quello del Cavaliere Oscuro.

Robert Pattinson in The Batman- foto vimeo.com

Dopo mesi e mesi di silenzio, il regista Matt Reeves ha pubblicato online il video del camera test di The Batman in cui si vede Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Le immagini del look del nuovo Bruce Wayne rivelano che il nuovo Batman avrà un’armatura corazzata piuttosto rudimentale e una maschera a forma di pipistrello.

La musica in sottofondo e la luce soffusa rossa, invece, creano un’ambientazione cupa che aumenta le aspettative sulla pellicola.

In questa clip non abbiamo avuto modo di vedere Robert Pattinson interagire con gli altri personaggi, primi tra tutti Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Andy Serkis nel ruolo di Alfred, Jeffrey Wright nelle vesti del Commissario Gordon e John Turturro che darà vita a Carmine Falcone.

Ovviamente il video non rappresenta il trailer ufficiale del film di Matt Reeves, giacché si tratta di un test realizzato per testare il look e le prime inquadrature sul protagonista.

Nel frattempo le riprese di The Batman proseguono nella città di Londra e la data di uscita della pellicola resta fissata per il 21 giugno 2021.