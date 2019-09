Il paradiso delle signore 4: Neva Leoni non ci sarà

La nuova stagione de Il paradiso delle signore farà il suo debutto il 14 ottobre 2019 di nuovo in formato daily pomeridiano, ma sembra che Tina Amato non ci sarà.

Manca poco meno di un mese all’inizio de Il paradiso delle signore e finalmente comincia a circolare qualche rumors.

Se da un lato si sa che ci sarà l’ingresso di nuovi attori come Magdalena Grochowska e Pietro Genuardi dall’altro lao, invece, sembra che la serie tv abbia detto addio al personaggio interpretato da Neva Leoni.

Le prime anticipazioni della prossima stagione, infatti, non svelano alcun dettaglio sulla protagonista della storia d’amore con il discografico Sandro Recalcati (interpretato da Luca Capuano).

A chiarire la situazione è stata proprio Neva Leoni in una story su Instagram: “Continuate giustamente a chiedermi de Il Paradiso delle Signore e non voglio che sembri che non me ne frega niente del Paradiso o che non mi interessa di voi che me lo state chiedendo continuamente o che vi sto ignorando perché non è così”.

“Per il momento e per il prossimo futuro io non farò parte della serie e chi aveva già letto le anticipazioni della serie prossima l’aveva un po’ capito. Detto questo, la serie hanno già iniziato a girarla, i miei amici stanno lavorando come pazzi e sicuramente sarà una serie… pazzesca, veramente. E ce la godremo insieme”, ha concluso l’attrice.

In realtà nelle anticipazioni continua a essere menzionata “la famiglia Amato” con Agnese e Salvatore e questo potrebbe lasciare aperto uno spiraglio per il futuro, soprattutto considerando che la serie è stata rinnovata per altri due anni.

Myriam