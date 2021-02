Jason Momoa: biografia, carriera, vita privata e curiosità

Jason Momoa è uno degli attori più apprezzati degli ultimi decenni per via delle sue doti interpretative. Ma quanto ne sappiamo dell’attore?

Jason Momoa- foto codelist.biz

Abbiamo amato Jason Momoa nei panni di Ronon Dex in Stargate Atlantism, di Khal Drogo nella serie Il Trono di Spade e di Aquaman nell’omonimo film del 2018.

Tuttavia non tutti possono dire di conoscere la biografia, la vita privata e gli inizi della carriera di Jason Momoa. Scopriamone di più sull’attore e modello statunitense.

Biografia

Jason Momoa è nato a Honolulu nelle Hawaii nel 1979, ma da bambino ha lasciato la terra natia e il padre Joseph (pittore statunitense di origini hawaiiane) per trasferirsi a Norwalk nell’Iowa, dove viene allevato da sua madre Coni (fotografa statunitense di origini irlandesi, tedesche e native americane).

Dopo aver frequentato la High School, inizia a frequentare un college nell’Iowa per diventare biologo marino, salvo poi cambiare corso e laurearsi in Biologia della fauna selvatica all’Università del Colorado.

Cinema e televisione

La carriera di Jason Momoa ha inizio quando il suo lavoro di fotomodello per il designer Takedo lo porta a vincere il titolo di modello dell’anno e miglior bellezza maschile delle Hawaii nel 1999.

I produttori di Baywatch notano Jason Momoa e lo scritturano per interpretare Jason Ioane nelle ultime stagioni della serie televisiva tra il 1999 e il 2001.

Da quel momento in poi, la carriera di Jason Momoa sarà in discesa. Tra le altre apparizioni televisive ricordiamo Baywatch – Matrimonio alle Hawaii, Ritorno a Kauai, North Shore, Stargate Atlantis, The Game, Il Trono di Spade, The Red Road, Drunk History, Frontiera e See.

L’attore ha partecipato ad alcuni importanti progetti cinematografici: Arrivano i Johnson, Pipeline, Conan the Barbarian, Jimmy Bobo – Bullet to the Head, Road to Paloma, Debug, Wolves, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Bad Batch, Sugar Mountain, Once Upon a Time in Venice, Justice League, Braven – Il coraggioso, Aquaman, Zack Snyder’s Justice League e Dune.

Aquaman

Il nome di Jason Momoa viene spesso associato al personaggio di Aquaman della DC Comics nell’omonimo film della Warner Bros. diretto da James Wan nel 2018.

Quello che non si sa è che l’attore non credeva di essere scelto per interpretare il metà Atlantideo e metà umano Arthur Curry / Aquaman.

In passato Jason Momoa ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dal fatto che i produttori e il regista avessero deciso di sceglierlo infrangendo le caratteristiche del personaggio dei fumetti: caucasico e biondo.

Produttore e doppiatore

Non solo attore. Jason Momoa ha ricoperto il ruolo di produttore per i cinque episodi della serie Frontiera (in cui recita) nel 2018.

Per quanto riguarda il doppiaggio, invece, ricordiamo il film The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura di Mike Mitchell.

Vita privata

Jason Momoa è legato all’attrice Lisa Bonet dal 2005 e i due si sono sposati nel 2017 con una cerimonia privata tenutasi nella loro casa di Topanga. Dal loro amore sono nati due figli: Lola Iolani Momoa nel 2007 e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa nel 2008.

Dopo il matrimonio, Jason Momoa è diventato ufficialmente il patrigno di Zoë Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz.

Jason Momoa: Instagram

Jason Momoa ha un profilo Instagram che vanta milioni di followers nel quale ama condividere i progetti nei quali è coinvolto e le foto dei suoi momenti di svago.

Danza Aka

Pochi sanno che Jason Momoa, nonostante il fisico statuario, sa eseguire l’Aka, la celebre danza del popolo Maori che esprime gioia. L’attore si è dilettato in questa danza durante la premiere di Aquaman.