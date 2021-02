Casa Vianello è una sit-com made in Italy andata in onda sui canali Mediaset dal 1988 al 2007 per ben16 stagioni e 338 episodi in totale.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello- foto pinterest.it

La vita privata e professionale di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello diventa l’ispirazione perfetta per realizzare un appartamento fittizio in cui i due coniugi danno il meglio di loro.

Ogni episodio è incentrato su un evento bizzarro che causa equivoci e battibecchi tra Sandra e Raimondo e che termina con una sequenza dal gusto tragicomico.

La conclusione di ogni puntata è diventata una scena iconica: Sandra lamenta una vita piatta e noiosa, dice buonanotte e scalcia sotto le coperte mentre Raimondo dice qualche parola e legge il suo giornale.

Ma cosa avranno fatto i protagonisti dopo la sit-com italiana? Scopriamolo insieme con la nostra carrellata di foto di attori Casa Vianello: ieri e oggi!

Raimondo Vianello

Raimondo Vianello- foto tvserial.it

Raimondo Vianello è Raimondo Vianello, il protagonista della sit-com. È un signore distinto e piuttosto irritabile che cerca l’occasione per tradire la moglie, ma fallisce sempre.

Raimondo spende parole durissime per tutti, salvo che per le donne belle, giovani e attraenti con le quali vorrebbe un’avventura. È sempre duro con la moglie e la prende in giro.

L’altra grande passione di Raimondo è il calcio: non perde mai una partita e gioca nella squadra di cui è presidente.

Casa Vianello è uno dei successi di Raimondo Vianello, tra i quali ricordiamo A noi piace freddo…!, Il mantenuto, Cacciatori di dote, Amore all’italiana, Sette volte sette e Sbirulino. Purtroppo l’attore è scomparso in seguito a un blocco renale nel 2010.

Sandra Mondaini

Sandra Mondaini- tvserial.it

Sandra Mondaini è Sandra Mondaini, la protagonista femminile dello show. È una donna intelligente e piena di interessi che vorrebbe vivere una vita al massimo. Purtroppo deve scontrarsi con il carattere del marito.

Ama giocare a carte con le amiche, chiacchiera con tutti e si dedica a interessi bizzarri (che però durano pochissimo).

Sandra Mondaini ha collezionato un successo dietro l’altro tra film e spettacoli teatrali. In televisione, oltre a Casa Vianello, la ricordiamo per Cascina Vianello, Caro maestro, I misteri di Cascina Vianello e Crociera Vianello.

Purtroppo anche l’attrice si è spenta nel 2010, qualche mese dopo la dipartita del marito Raimondo.

Giorgia Trasselli

Giorgia Trasselli- tvserial.it

Giorgia Trasselli è la tata, la domestica al servizio dei coniugi Vianello da tantissimi anni. È una confidente e complice di Sandra e anche lei finisce nel mirino di Raimondo.

La tata spia e si impiccia dei piani di Raimondo quando è solo in casa e per questo fa fallire i suoi tentativi fedifraghi, cosa che rende l’uomo ancora più ostile nei suoi confronti.

Dopo Casa Vianello, l’attrice è apparsa ancora in televisione con Quelli che… il calcio, R.I.S. – Delitti imperfetti e Super Italian Family.

Giorgia Trasselli si è dedicata anche al cinema con film come Stray Hearts, Buona giornata e Miami Beach. Non ha trascurato neanche il teatro.

Barbara Snellenburg

Barbara-Snellenburg – foto cutewallpaper.org

Barbara Snellenburg è Kate, la bella e giovane olandese vicina di casa di Sandra e Raimondo che entra in scena nella settima stagione.

Kate è al centro delle attenzioni di Raimondo (che prova a sedurla senza successo) ma, pur continuando a essere gentile con lui, prende le distanze dai suoi tentativi.

All’inizio Kate non riesce a entrare nelle grazie di Sandra, ma presto riesce a diventare sua confidente e amica.

Dopo la sit-com, la Principessa Sofia di Piccolo grande amore è apparsa in alcune puntate di Don Matteo, salvo poi decidere di concentrarsi sulla famiglia.

Barbara Snellenburg, dopo l’addio alla televisione si è dedicata alla fotografia e ha deciso di coltivare la sua passione per teatro.

Pino Pellegrino

Pino Pellegrino- foto tvserial.it

Pino Pellegrino è Pino Palumbo, il portiere del condominio dalla seconda alla sesta stagione (sostituisce Gregorio Palma della prima e viene rimpiazzato da Antonio Cornacchione nella settima e Raffaele Fallica dall’ottava all’ultima stagione).

È un uomo pettegolo che dispensa consigli a Raimondo per aiutarlo nei suoi tentativi di tradimento a fronte di una mancia generosa.

Pino si ritrova ad aiutare molto spesso Sandra in modo disinteressato, esponendo le locandine delle sue trovate in portineria.

Pino Pellegrino, dopo lo show, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo curando il cast di alcuni film per la televisione: Angelo nero, Ladri si diventa, Un bacio nel buio, Tre stelle, Il morso del serpente, Villa Ada, Occhi verde veleno, La banda, Il bello delle donne, Il bello delle donne 2, Il bello delle donne 3, E poi c’è Filippo, Crimini, Noi due, Un caso di coscienza 3, Fuga con Marlene, Era mio fratello, Rebecca, la prima moglie, Capri 2, Terapia d’urgenza, Don Zeno, David Copperfield, Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, Sposami, Una pallottola nel cuore e Catturandi – Nel nome del padre.

Per quanto riguarda il grande schermo, invece, ha curato il cast di molti capolavori: Le fate ignoranti, Malefemmene, Un amore perfetto, La finestra di fronte, Miracolo a Palermo!, A luci spente, Concorso di colpa, Vieni via con me, Contronatura, Cuore sacro, Saturno contro, Un giorno perfetto, La siciliana ribelle, Il seme della discordia, La bella gente, Mine vaganti, La kryptonite nella borsa, Il volto di un’altra, Ci vediamo a casa, Magnifica presenza, Gli equilibristi, Allacciate le cinture, I nostri ragazzi, La vita possibile, Al posto tuo, Napoli velata, Drive Me Home, Villetta con ospiti e La Dea Fortuna.

Raffaele Fallica

Raffaele Fallica- foto facebook.com

Raffaele Fallica è il portiere che subentra a Pino Palumbo dall’ottava all’ultima stagione di Casa Vianello. È meno efficiente del portiere precedente e molto più pettegolo.

Raimondo tiene alla larga il nuovo portiere per evitare che riporti a Sandra tutti i suoi tentativi di tradimento e i suoi sotterfugi.

Proprio come l’altro portiere, però, collabora con Sandra e la tata nelle loro iniziative e nei piani per smascherare Raimondo.

L’attore, dopo Casa Vianello, è apparso ancora in televisione con Camera Cafè e La dolce Rita e al cinema con La spettatrice e Volevo solo dormirle addosso.

Roberto Marelli

Roberto Marelli- foto youtube.com

Roberto Marelli è Arturo, il migliore amico di Raimondo. L’attore subentra a Enzo Guarini dopo la prima stagione.

Arturo è un celibe incorreggibile che aiuta Raimondo nei suoi piani fedifraghi e cerca di coinvolgerlo nelle sue avventure da single.

Dopo lo show, l’attore ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche come Cantem Insemma.

Si è dedicato molto alla scrittura: Bel paese è Lombardia, La sapienza di noster vècc, Teatro Dialettale Milanese, Al temp che Berta filava, La Milan del Missée Romeo, Taccoin per l’ann, Porta Ticinese, oh cara, La Riva, il Borgo e la Baia del Re, Al temp che Berta filava e Quanta sapienza i noster vècc.

Nicola De Buono

Nicola De Buono- foto tvserial.it

Nicola De Buono è Nicola Pernove, il vicino di casa di Sandra e Raimondo. All’inizio è solo un politico ma, dopo l’uscita di scena di Arturo, diventa il confidente di Raimondo.

È separato e non ama la solitudine; per questo decide di aiutare Raimondo nei suoi tentativi di tradimento. Nonostante ciò viene spesso maltrattato dall’amico.

Dopo la sit-com, l’attore è apparso in televisione con Io e la mamma, Due per tre, Vivere, L’uomo dell’argine, Papa Achille Ratti e Sacri vasi.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Nicola De Buono nel film Piccola storia di un grande amore di Massimiliano Zanin. Ha preferito dedicarsi molto al teatro.

Anna Falchi

Anna Falchi- foto tvserial.it

Anna Falchi è Anna Marini, la moglie del vicino di casa dei Vianello. La donna sospetta il tradimento del marito con un altro uomo.

Dopo aver recitato in 5 episodi della quarta stagione, l’attrice ha proseguito la sua carriera in televisione con Desideria e l’anello del drago, Gli eredi, La principessa e il povero, Caraibi, La casa delle beffe, Gli occhi dell’amore, Piper e Piper- La serie.

Al cinema ritroviamo Anna Falchi in S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, Miracolo italiano, C’è Kim Novak al telefono, Dellamorte Dellamore, L’affaire, Palla di neve, Celluloide, Giovani e belli, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, Operazione Rosmarino, Nessun messaggio in segreteria, Bambini, L’allenatore nel pallone 2, Un’estate al mare, Ce n’è per tutti, L’uomo nero, Box Office 3D – Il film dei film, I corvi, Milionari, Silent Night e The Tracker.