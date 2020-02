Attori Beverly Hills 90210: ieri e oggi

Beverly Hills 90210 è una serie tv rivoluzionaria per certi versi perché ha raccontato molti temi caldi negli anni ’90, aprendo la porta alla realtà in televisione.

Cast Beverly Hills 90210- foto thedigitalwise.com

La serie cult prodotta a Aaron Spelling e Darren Star ci ha fatto affezionare a un gruppo di ragazzi adolescenti della high society di Beverly Hills e alle loro problematiche.

Brandon, Brenda, Kelly, Dylan, Donna, David, Steve e Andrea hanno portato sul piccolo schermo sogni, storie d’amore, sessualità, ribellione e abuso di sostanze.

I ragazzi di Beverly Hills 90210 ne hanno fatta di strada dall’arrivo dei gemelli Brandon e Brenda al West Beverly High School al college fino al mondo del lavoro, lasciando spazio a new entry e nuove storie.

Il successo della serie ha dato vita anche a diversi spin off quali Melrose Place, Models, Inc. e 90210 e il progetto BH90210.

Ma come saranno diventati i protagonisti? Cosa avranno combinato da allora? Scopriamolo nella nostra carrellata di foto Beverly Hills 90210: ieri e oggi.

Jason Priestley

Jason Priestley- foto ibilingua.com

Jason Priestley è Brandon Walsh, fratello gemello di Brenda. Diversamente dalla sorella, si rivela saggio, riflessivo, saggio e brillante negli studi.

Il suo personaggio apparirà in tutte le stagioni anche come guest star, creando un filo conduttore tra la sua passione per il giornalismo, la sua vita privata e le sue storie d’amore.

Brandon vive diverse relazioni, ma il suo grande amore è Kelly. I due arrivano quasi a sposarsi, salvo poi cambiare idea.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione dedicandosi alle prove di regia e alle interpretazioni in vari film e serie tv: Common Ground, Homicide: The Movie, Kiss Tomorrow Goodbye, Spin City, Grosse Pointe, Jeremiah, Tom Stone, Warning: Parental Advisory, The True Meaning of Christmas Special, 8 semplici regole, Le chiavi del cuore, Sleep Murder, Quintuplets, Tru Calling, Colditz, Assassinio al presidio, Le cose che amo di te, Un bianco Natale a Beverly Hills, Love Monkey e Hockeyville.

E ancora in Senza traccia, Above and Beyond, Shades of Black: The Conrad Black Story, Masters of Horror, Everest, Termination Point, Luna: Il grande spirito, Medium, Don’t Cry Now, Side Order of Life, Head Case, The Other Woman, My Name Is Earl, La figlia della sposa, Una vacanza d’amore, The Day of the Triffids, Scoundrels – Criminali in famiglia, Making a Scene, Call Me Fitz, Prayer Hour, Haven, Mucchio d’ossa, Psych, How I Met Your Mother, CSI – Scena del crimine, Hot in Cleveland, Package Deal, Private Eyes e BH90210.

Jason Priestley si è dedicato anche al cinema con progetti come Dill Scallion, Standing on Fishes, The Eye – Lo sguardo, Vite a mano armata, Zigs, Il quarto angelo, Cherish, Cover Story, Cuore di lupo, Fancy Dancing, Piccole bugie travestite, Darkness Falling, Vado, vedo, vengo – Un viaggio tutte curve, Chicks with Sticks, Domino, Hot Diamonds, Made in Brooklyn, L’isola della paura, The Last Rites of Ransom Pride ed Enter the Dangerous Mind.

Shannen Doherty

Shannen Doherty – foto pinterest.cl

Shannen Doherty è Brenda Walsh, la gemella di Brendon. La ragazza ha un carattere forte e impulsivo e a volte non condivide le scelte del fratello.

Brenda vive un’intensa storia d’amore con Dylan, ma la diversità caratteriale e l’interesse per Kelly incrinano il loro rapporto.

La sorella di Brendon decide di partire per studiare recitazione a Londra e decide di non guardarsi più indietro.

Dopo Beverly Hills 90210, l’attrice ha continuato a lavorare molto in televisione con Sesso bendato – In balia dell’assassino, Rebel Highway, L’amore travolgente di Margaret Mitchell, Sospettati di omicidio, L’amica del cuore, L’uomo sbagliato, Caccia disperata, Streghe, Scuola diabolica per ragazze, Another Day, La battaglia di Mary Kay, Qualcuno nella notte, North Shore, Love, Inc. e S.O.S. – La natura si scatena.

E ancora con Un Natale a sorpresa, The Delphi Effect, The Lost Treasure of the Grand Canyon, 90210, Incontro con il pericolo, Growing the Big One, The Webventures of Justin & Alden, Suite 7, Witchslayer Gretl, The New Normal, Blood Lake – L’attacco delle lamprede killer, Un desiderio per Natale, No One Would Tell, BH90210 e Riverdale.

Si è dedicata anche al cinema con Una pallottola spuntata 33? – L’insulto finale, Generazione X, Ectasy Generation, Scatti pericolosi, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!, The Rendering, Domino, Burning Palms, Bukowski, Undateable John e Back in the Day.

Jennie Garth

Jennie Garth – foto tvguru.cz

Jennie Garth è Kelly Marlene Taylor, ape regina della scuola, amica/nemica di Brenda e grande amore di Dylan e Brendon.

Il suo personaggio ha un’anima fragile e un vuoto affettivo che nasconde dietro un corpo magro e un aspetto curato.

Nel corso della serie Kelly si ritrova a fare i conti con una madre instabile, un tentato stupro, un incendio, una sparatoria e una serie di relazioni tossiche.

Dylan e Brendon sono gli unici punti di riferimento che la tengono in carreggiata, ma alla fine ammette a sé stessa di aver sempre amato Dylan.

Dopo la serie, l’attrice ha lavorato nel mondo della televisione, dalle prove come attrice alla regia fino alla produzione.

Tra i suoi lavori più conosciuti ricordiamo The $treet, Le cose che amo di te, Il mistero di Hamden, The Last Cowboy, Girl, Positive, 90210, Accidentally in Love, Un matrimonio sotto l’albero, Village People, The Eleventh Victim, Holidaze – Il Ringraziamento con i miei, Community, Mystery Girls, A Time to Dance, The Mick e BH90210.

Per quanto riguarda le produzioni cinematografiche, invece, la ritroviamo nei camei di L’uomo che sussurrava ai cavalli e Domino.

Luke Perry

Luke Perry – foto marca.com

Luke Perry è Dylan McKay, il bello e ribelle del gruppo. In realtà è un ragazzo pieno di problemi e profondamente solo.

Dylan è stato sempre diviso tra Brenda e Kelly, ma tutto cambia quando conosce Antonia “Toni” Marchette (figlia del mandante dell’omicidio del padre).

La morte della moglie lo spinge a raggiungere Brenda a Londra e a tornare dopo molto tempo per riconquistare il cuore di Kelly.

Dopo la serie tv, l’attore ha lavorato in televisione con Spin City, Riot, Invasione letale, Occhi indiscreti, Night Visions, Mistero alle Bermuda, Oz, La guerra di Johnson County, Jeremiah, Will & Grace, Le cose che amo di te, The Descent – Al centro della terra, Supernova, Windfall, John from Cincinnati, La promessa di un pistolero, Law & Order – Unità vittime speciali, Criminal Minds, La figlia della sposa, L’ultima conquista, The Storm – Catastrofe annunciata, Leverage – Consulenze illegali, FCU: Fact Checkers Unit, Goodnight for Justice, Battle Scars: The Bud Moore Story, Goodnight for Justice: Il valore di un uomo, Body of Proof, Goodnight for Justice: Regina di cuori, Aiutami Hope, Major Crimes, Hot in Cleveland, Welcome Home, Detective McLean, Jesse Stone – Delitti irrisolti, Love in Paradise e Riverdale.

L’attore si è dedicato anche al cinema lavorando a Il quinto elemento, Randagi, Lifebreath, Partita col destino, Uragano, Impatto letale, Attention Shoppers, The Enemy, Dirt, Fogbound, Down the Barrel, Dishdogz, Le avventure dei ragazzi vincenti, Alice una vita sottosopra, Äntligen midsommar!, Upstairs, Silent Venom, Sam Steele and the Junior Detective Agency, Good Intentions, The Final Storm, Redemption Road, Un’estate al ranch, Flat Chested, Red Wing, Scoot poliziotto a 4 zampe, A Fine Step, The Beat Beneath My Feet, Scoot poliziotto a 4 zampe 2, Black BeautyDragon Warriors, Race to Redemption, It’s a Gawd!e Once Upon a Time in… Hollywood.

Purtroppo Once Upon a Time in… Hollywood è stato il suo ultimo film. L’attore è scomparso il 4 marzo 2019 all’età di 52 anni in seguito a un ictus.

Tori Spelling

Tori Spelling- foto yahoo.com

Tori Spelling è Donna Martin, la ragazza più ingenua del gruppo. È la migliore amica di Brenda e Kelly e questo la mette sempre tra due fuochi.

Donna ha una madre autoritaria che le trasmette una rigida morale cattolica e le impedisce di fare un passo successivo nel suo rapporto con David.

Anche se si concede a David dopo la laurea, Donna avrà altre relazioni prima di tornare insieme all’uomo della sua vita.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa in vari film e serie tv: A Carol Christmas, The Help, Perfetti… ma non troppo, Marito in prestito, Hush, Mind Over Murder, So NoTORIous, The House Sitter, Smallville, Mother Goose Parade, 90210, Cantando sotto il vischio, Mystery Girls, The Last Sharknado: It’s About Time e BH90210.

Ha lavorato al cinema con Perpetrators of the Crime, Scary Movie 2, Sol Goode, Naked Movie, Evil Alien Conqueros, 50 Ways to Leave Your Lover, Cthulhu e Kiss the Bride.

Tori Spelling si è dedicata anche alla scrittura pubblicando i libri autobiografici sTori Telling, Mammywood e Uncharted terriTori.

Brian Austin Green

Brian Austin Green- foto twitter.com

Brian Austin Green è David Silver, il dj del liceo e simpatico combina guai. È il fidanzato storico di Donna, ma la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Valerie.

Il suo personaggio è sempre avvolto da una carica positiva, ma ciononostante vive dei momenti bui a causa della droga e dei problemi in ambito musicali.

Dopo alti e bassi e una serie di relazioni andate male, però, David riesce a sposare Donna.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato in televisione tra film e show televisivi: Resurrection Blvd, Stacey Stone, Trailer Park Boys, The Twilight Zone, 134 modi per innamorarsi, CSI – Scena del crimine, Las Vegas, Hope & Faith, Freddie, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, CSI: Miami, Smallville, The Wild Girl, Desperate Housewives, Mobsters, Suite 7, Happy Endings, Wedding Band, Anger Management e BH90210.

Al cinema possiamo ritrovarlo in Monster Heroes, Urgency, Turning Japanese, Cross, Chromeskull: Laid to Rest 2, Non chiudere gli occhi e Cross Wars.

Ian Ziering

Ian Ziering- foto actorz.ru

Ian Ziering è Steve Sanders, il classico adolescente viziato e arrogante di Beverly Hills che si rivela un ragazzo profondo e un amico leale.

Steve è figlio di Samantha Sanders, famosa attrice di sitcom e spot pubblicitari, e questo lo destabilizzerà durante la crescita facendolo passare dai pasticci alle idee imprenditoriali più stravaganti.

Dopo lo show, l’attore ha lavorato in televisione a Twice in a Lifetime, JAG – Avvocati in divisa, Son of the Beach, Le cose che amo di te, Side Order of Life, Lava Storm, Un regalo speciale, CSI: New York, Happily Divorced , Sharknado, Sharknado 2 – A volte ripiovono, Christmas in Palm Springs, Defiance, Sharknado 3, Lavalantula, I Muppet, Sharknado 4, Sharknado 5, L’Ultimo Sharknado e BH90210.

Al cinema è apparso in Domino, Stripped Down, Tyrannosaurus Azteca, 48 ore di terrore, 301 – La leggenda di Maximus il fichissimo, Indovina perché ti odio, Lottare per un sogno e Snake and Mongoose.

Gabrielle Carteris

Gabrielle Carteris – foto twitter.com

Gabrielle Carteris è Andrea Zuckerman, studentessa modello che tenta di riscattarsi dalla sua condizione sociale diventando la migliore del corso e la direttrice del giornale della scuola.

Il suo personaggio prova qualcosa per Brandon, ma capisce ben presto che possono essere soltanto amic. La sua vita cambia quando incontra Jesse: resterà incinta di Hannah e abbandonerà tutto per dedicarsi alla famiglia.

Dopo Beverly Hills 90210, salvo qualche altra comparsata nello show, l’attrice si è dedicata a vari film e serie tv: Seduced and Betrayed, Mixed Blessings, I segreti del cuore, Il tocco di un angelo, Love Boat – The Next Wave, Squadra Med – Il coraggio delle donne, JAG – Avvocati in divisa, La valanga della paura, NYPD Blue, For the People, The Agency, Nip/Tuck, Combustión, Palmetto Pointe, Tradimento e vendetta, Crossing Jordan, Il mio vicino è Babbo Natale, Drake & Josh, Le mogli di Gabriel, Dan’s Detour of Life, My Alibi, Criminal Minds, The Event, Make It or Break It – Giovani campionesse, I 12 desideri di Natale, The Middle, Longmire, Code Black, NCIS e BH90210.

Gabrielle Carteris ha lavorato anche al cinema in Meet Wally Sparks, Full Circle, Malpractice, Domino, Plot 7, Dimples e Print.

Tiffani-Amber Thiessen

Tiffani-Amber Thiessen- foto yahoo.com

Tiffani-Amber Thiessenè Valerie Malone, la cugina di Brandon e Brenda che arriva nella quinta stagione e dà una svolta allo show.

Valerie è bella e spregiudicata e attira a sé le attenzioni degli uomini e le inimicizie delle donne. In realtà nasconde un dramma: ha subito abusi da parte del padre e l’ha ucciso da bambina con un colpo di pistola.

La ragazza riesce a fare i conti con il passato, diventando un personaggio positivo e un’amica della quale fidarsi.

L’attrice, dopo la serie, è apparsa in vari film e qualche serie tv: Due ragazzi e una ragazza, Just Shoot Me!, Fastlane, Good Morning Miami, Pandemic – Il virus della marea, A proposito di Brian, White Collar, Polo nord la Magica città del Natale e Alexa & Katie.

Possiamo trovarla sul grande schermo con Ivansxtc, The Ladies Man, Shriek – Hai impegni per venerdì 17?, Hollywood Ending e Cyborg Soldier.