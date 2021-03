90210 è una serie televisiva statunitense nata come continuazione ideale della serie cult Beverly Hills 90210 e andata in onda in Italia dal 2009 al 20013.

Cast 90210- foto twitter.com

Lo show ideato da Rob Thomas e sviluppato da Gabe Sachs e Jeff Judah ruota intorno alla famiglia Wilson e il loro trasferimento a Beverly Hills.

Harry, Debbie, Annie e Dixon si trasferiscono a Beverly Hills per stare più vicini alla nonna paterna, l’ex star del piccolo schermo Tabitha Wilson (ormai alcolista).

Le vicende ruotano intorno all’adattamento di Annie e Dixon nel liceo West Beverly High e i problemi dei coniugi Wilson.

Nella prima parte dello show appaiono anche alcuni protagonisti della serie originale: Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling e Joe E. Tata.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? A quali altri progetti avranno partecipato? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori 90210: ieri e oggi!

Shenae Grimes-Beech

Shenae Grimes-Beech- foto eonline.com

Shenae Grimes-Beech è Annie Wilson, figlia di Harry e Debbie e sorella di Dixon. Dopo le prime difficoltà, la ragazza si adatta alla vita di città e all’idea che l’immagine possa dare rispetto.

Annie viene coinvolta in una serie di eventi che la renderanno una persona molto diversa dalla ragazza dolce e ingenua arrivata a Beverly Hills: bugie, relazioni segrete, incidenti stradali e appuntamenti da escort.

Dopo lo show, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Christmas Inc., Veleni e bugie, Matrimoni pericolosi, Una stella per il ballo e I circuiti dell’amore.

Ritroviamo Shenae Grimes-Beech al cinema in film come Empire State di Dito Montiel e Sugar di Rotimi Rainwater.

Tristan Mack Wilds

Tristan Mack Wilds- foto eonline.com

Tristan Mack Wilds è Dixon Wilson, figlio adottivo di Harry e Debbie e fratello di Annie. Il ragazzo si adatta bene alla vita di Beverli Hills e inizia a frequentare subito Erin Silver.

Dixon si lascia travolgere dalle sue storie d’amore e, pur avendo un futuro promettente nella musica, finisce nel tunnel della droga. Ne uscirà grazie ad Annie (la quale lavorerà come escort per farlo disintossicare).

L’attore, dopo la serie televisiva, ha partecipato a qualche progetto cinematografico come Prossima fermata Fruitvale Station di Ryan Coogler e si è dedicato alla musica.

AnnaLynne McCord

AnnaLynne McCord- foto pinterest.com

AnnaLynne McCord è Naomi Clark, una ragazza nata e cresciuta a Beverly Hills. È la tipica ape regina del liceo fidanzata con il più popolare della scuola e circondata di leccapiedi.

Naomi stringe un legame con Annie, ma tra le due si instaura un rapporto di odio e amore che le porta a farsi del male in più occasioni.

Dopo 90210, l’attrice è apparsa in altri show televisivi: Dallas, Stalker, La parata del Natale, Niente di personale, Lucifer, Secrets and Lies, Beauty and the Beast, The Night Shift, Let’s Get Physical e Accuse e bugie.

Si è dedicata anche al cinema con Officer Down – Un passato sepolto, Scorned, The Gambling – Gioco pericoloso, I Choose, Il piccolo aiutante di Babbo Natale, AmeriGeddon, Trash Fire, Breaking Evil, White Lung: Below, 68 Kill, First We Take Brooklyn, Tone-Deaf, Milkshake Girls e Soldier’s Heart.

Jessica Stroup

Jessica Stroup- foto pinterest.com

Jessica Stroup è Erin Silver, sorella minore di Kelly Taylor e David Silver della serie originale. La ragazza inizia a frequentare Annie e suo fratello Dixon, con il quale avrà una lunga e travagliata storia d’amore.

Nell’arco delle stagioni, Silver scoprirà di essere affetta da un disturbo bipolare, che sua madre è malata di cancro e di aver ereditato la sua malattia e deciderà di avere un bambino.

Dopo la serie televisiva, l’attrice ha lavorato ad altri progetti televisivi come The Following e Marvel’s Iron Fist e qualche film per il cinema come Jack Reacher – Punto di non ritorno.

Michael Steger

Michael Steger- foto tvserial.it

Michael Steger è Navid Shirazi, un membro della gang di Annie e Dixon. È un ragazzo altruista che accetta di aiutare gli altri a discapito delle convenzioni.

Navid ha una storia d’amore con Adrianna e decide di rimanerle accanto anche quando la ragazza rimane incinta di un altro. Alla fine la bambina verrà data in adozione.

Il ragazzo torna con Adrianna anche quando la ragazza lo lascia e inizia a frequentare prima un nuovo studente e dopo una ragazza.

Nella terza stagione, complici i suoi problemi familiari, inizia una relazione con Silver e le resta vicino dopo la scoperta del disturbo bipolare di cui è affetta. I due si lasciano a seguito di un tradimento.

Alla fine Navid capisce di essere innamorato di Adrianna e rimane con lei anche dopo l’incidente che la vede coinvolta.

Dopo lo show, Michael Steger è stato impegnato con film per la tv, tra i quali ricordiamo Blast Vegas e Fatal Flip.

Jessica Lowndes

Jessica Lowndes- foto tvserial.it

Jessica Lowndes è Adrianna Tate-Duncan, la migliore amica di Naomi. È un’ex bambina prodigio entrata nel vortice della droga.

Adrianna vive molte esperienze al limite, dai problemi con la droga alla gravidanza fino alle sbandate sentimentali, ma riesce a superare tutto grazie alla vicinanza di Navid.

L’attrice, dopo 90210, ha continuato a lavorare in televisione con Young & Hungry – Cuori in cucina, Hawaii Five-0, Motive, A Deadly Adoption, Un matrimonio per Natale, Due matrimoni e un Natale, La magia del Natale, A Father’s Nightmare e Natale a Pemberley Manor.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in film come Larry Gaye: Renegade Male Flight Attendant e The Prince – Tempo di uccidere ed Eden.

Matt Lanter

Matt Lanter- foto eonline.com

Matt Lanter è Liam Court, il barista di un hotel sfarzoso a Beverly Hills. Il ragazzo intreccia una relazione con Naomi (ospite dell’hotel dopo la separazione dei suoi genitori).

Durante una festa a casa di Naomi, Liam finisce a letto con Jen Clark , sorella maggiore di Naomi che si spaccia per una vicina di casa. Per questo la ragazza decide di lasciarlo.

Liam riesce a smascherare gli intrighi di Jen e a recuperare con Naomi, ma tra i due le cose non vanno e inizia una relazione con Annie (che porterà ad allontanare le due amiche-nemiche).

Vive una relazione fatta di alti e bassi con Annie ma arriverà a chiederle di sposarlo per ben due volte, senza successo.

Alla fine Liam decide di acquistare un bar che gestirà insieme prima a Jane e dopo ad Adrianna, prima dell’arrivo della sua nuova ragazza, Vanessa. Poco dopo, inizierà a frequentare Silver.

Dopo la serie televisiva, l’attore è apparso in televisione con Star-Crossed, The Astronaut Wives Club, CSI: Cyber, Timeless, Timeless: The Movie e The Mandalorian.

Lo ritroviamo al cinema con film come Liars All, Chasing the Rain, USS Indianapolis e Pitch Perfect 3.

Gillian Zinser

Gillian Zinser- foto tvserial.it

Gillian Zinser è Ivy Sullivan, una ragazza naif del liceo West Beverly High. Dopo essere stata con Liam e Dixon, la ragazza viene travolta dalla storia d’amore con Raj.

Ivy e Raj fanno uso di marijuana: lei per allontanare i suoi problemi e lui per alleviare le sofferenze del cancro. I due si sposano nella terza stagione, ma il ragazzo decide di lasciarla per non farla soffrire.

Dopo la separazione, la ragazza conosce Diego, un artista di strada che l’aiuterà a superare la morte di Raj. Alla fine i due si trasferiranno insieme a Città del Messico.

L’attrice, dopo 90210, ha continuato a lavorare ad altri progetti, tra i quali ricordiamo Le belve, Liars All, Asthma, Always Worthy, Rivoglio mia figlia, Halfway, Band Aid, Whoever You Are, Blindspot, Ballers, Stumptown e Holy New York.

Trevor Donovan

Trevor Donovan- foto pinterest.com

Trevor Donovan è Teddy Montgomery, l’ex flirt di Adrianna. È il tipico sportivo che conduce la vita da playboy.

Teddy diventa l’interesse amoroso di Silver e Adrianna, ma poco dopo dichiara la sua omosessualità e inizia a frequentare diversi ragazzi.

Il ragazzo accetta di diventare il padre del bambino di Silver, acconsentendo a non far parte della vita del piccolo a condizione che a portare avanti la gravidanza sia Michaela (sorella del suo ragazzo Shane).

Michaela perde il bambino e Teddy riconosce i suoi sbagli. Nonostante tutto, Silver si dice felice di avere lui al suo fianco.

L’attore, dopo la serie, ha lavorato a molti altri progetti televisivi: The Client List – Clienti speciali, Drop Dead Diva, Melissa & Joey, Diario di una nerd superstar, Bermuda Tentacles, Texas Rising, Amore tra i rami, Il marito che non ho mai conosciuto, Lucifer e Sposami a Natale.

Al cinema ritroviamo Trevor Donovan in alcuni film come Le belve e L’amore sa dove trovarti.

Dustin Milligan

Dustin Milligan- foto tvserial.it

Dustin Milligan è Ethan Ward, il fidanzato di Naomi nella prima stagione di 90210. È lui che mette in crisi l’amicizia tra Annie e Naomi.

Ethan lascia Naomi e decide di vivere la sua storia con Annie, ma tra i due si metterà Rhonda (ragazza con la quale Ethan ha avuto un incidente stradale e compagna di corso di francese).

Nonostante il comportamento geloso e scorretto di Annie, il ragazzo sceglie di restare con lei. I due, però, affronteranno altri problemi a causa del ritorno di Jen e i sentimenti che lui prova per Silver.

Purtroppo il personaggio esce di scena all’inizio della seconda stagione, quando si scopre che si è trasferito nel Montana.

L’attore, dopo la serie, ha proseguito la propria carriera con altre serie, cortometraggi e film per la televisione: Extract, Eva, Django Gunless, Repeaters, Tossers, Marcy, Wannabe Macks, Shark Night – Il lago del terrore, The Entitled, Sisters & Brothers, Call Me Fitz, L’amore a Natale, Ferocious, Motive, Demi Lovato: Made in the USA, No Clue, Math Bites, Sequoia, Primary, Bad City, Demonic, Almost Anything, Silicon Valley, Me Him Her, X Company, Quando un padre, Dirk Gently – Agenzia di investigazione olistica, Schitt’s Creek, Un piccolo favore e Secret Celebrity Rupaul’s Drag Race.

Josh Zuckerman

Josh Zuckerman- foto eonline.com

Josh Zuckerman è Max Miller, un altro protagonista della serie 90210. Il ragazzo vive una relazione con Naomi (nonostante il loro stile di vita diverso), salvo poi lasciarla quando la ragazza gli confessa di non essere veramente incinta.

Max trova la felicità con un’altra ragazza, ma decide di scappare con Naomi proprio durante il suo matrimonio.

Dopo 90210, l’attore è apparso in altri show televisivi: I signori della fuga, Significant Mother e The Big Bang Theory.

Al cinema ritroviamo l’attore in vari film, tra i quali ricordiamo CBGB di Randall Miller e Field of Lost Shoes di Sean McNamara.

Sara Foster

Sara Foster- foto tvserial.it

Sara Foster è Jen Clark, la sorella maggiore di Naomi. La ragazza sconvolge gli equilibri del gruppo, ma trova la redenzione con la nascita di suo figlio.

Jen va a letto con Liam per vendicarsi della sorella e mette Naomi e Annie una contro l’altra diverse volte. Diventa più protettiva con lei quando scopre che ha subito violenza dal nuovo professore, Miles Cannon.

Dopo lo show, l’attrice è apparsa nel reality Barely Famous insieme a sua sorella Erin.

Rob Estes

Rob Estes- foto pinterest.ch

Rob Estes è Harry Wilson, padre di Annie e Dixon e marito di Debbie. È il vecchio vicino di Kally Taylor. Decide di ritornare a Beverly Hills per stare vicino alla madre Tabitha, ormai sola e alcolizzata.

L’uomo accetta di diventare il preside del suo vecchio liceo, quello che iniziano a frequentare i suoi figli.

L’attore, dopo la serie televisiva, è apparso ancora in televisione con 6 passi nel giallo – Omicidio su misura, Terapia d’urto, Castle, Signed, Sealed, Delivered for Christmas e Major Crimes.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo Rob Estes nei film Hello Herman, After 2 e After 3.

Lori Loughlin

Lori Loughlin- foto cloudigirl.com

Lori Loughlin è Debbie Wilson, madre di Annie e Dixon e moglie di Harry. La donna lavora come fotografa di moda.

Dopo la separazione dal marito, Debbie inizia a frequentare il professore Ryan Matthews e decide di trasferirsi con lui a Parigi per dare una mano a Jen e al bambino che l’uomo ha avuto con lei.

Dopo 90210, l’attrice ha proseguito la sua carriera con altri progetti televisivi, tra i quali ricordiamo Psych, Non toccate mia figlia, Major Crimes, Garage Sale Mystery, When Calls the Heart, Addicts Anonymous, Vicini del terzo tipo, Quando chiama il cuore, Polo Nord: Il potere magico del Natale, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Blue Bloods, Una strana storia di Natale, Le amiche di mamma e Homegrown Christmas.

Ritroviamo Lori Loughlin al cinema con Missione ad alto rischio, Moondance Alexander, Daddy Sitter e Creawlspace.

Ryan Eggold

Ryan Eggold- foto tvserial.it

Ryan Eggold è Ryan Matthews, un professore del liceo laureato di West Beverly Hills High. L’uomo avrà un figlio da Jen (sorella maggiore di Naomi) e intreccerà una relazione con Debbie (madre di Annie e Dixon).

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con The Blacklist, Sons of Liberty – Ribelli per la libertà, The Blacklist: Redemption e New Amsterdam.

Si è dedicato anche al cinema con film come Queen, I Will Follow You Into the Dark, La scomparsa di Eleanor Rigby, Il club delle madri single, Padri e figlie, Lovesong, BlacKkKlansman e Mai raramente a volte sempre.

Justin Deeley

Justin Deeley- foto tvserial.it

Justin Deeley è Austin Tallridge, il coinquilino di Dixon e compagno di college di Annie e Naomi. Il ragazzo ha una breve relazione con Naomi, ma alla fine si lasciano.

L’attore e modello, dopo lo show, è apparso in alcuni episodi di Drop Dead Diva, Significant Mother e Fear the Walking Dead.

Per quanto riguarda il cinema, invece, lo ritroviamo in film come The Wicked di Peter Winther e Geography Club di Gary Entin.

Arielle Kebbel

Arielle Kebbel- foto tvserial.it

Arielle Kebbel è Vanessa Shaw, la fidanzata di Liam nella quarta stagione. La ragazza lo ha incontrato dopo averlo investito e inizia ad aiutarlo al bar.

L’attrice, dopo 90210, ha continuato a lavorare in tantissimi altri progetti per la televisione: Instant Mom, First Dates With Toby Harris, Hotel Cupido, Quasi sposi, Unreal, Ballers, The League, The Grinder, Four Christmases and a Wedding, Midnight, Texas, A Brush with Love, Grand Hotel e Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa.

Al cinema la ritroviamo in N.Y.C. Underground, Delicious Ambiguity, Cinquanta sfumature di rosso, Another Time e After 3.

Zachary Ray Sherman

Zachary Ray Sherman- foto tvserial.it

Zachary Ray Sherman è Jasper Herman, uno studente della West Beverly che ha una storia con Annie.

Jasper incontra Annie in un momento particolare: la ragazza ha litigato con Naomi, è sulla bocca di tutti e non ha prestato soccorso a un uomo che ha investito dopo la festa.

I due iniziano una storia in cui Annie perderà la verginità, ma le cose si complicano quando si scopre che Jasper è uno spacciatore.

Naomi e Silver cercano di parlare con Annie, ma la ragazza si convince a lasciarlo soltanto dopo l’intervento di Adrianna.

A quel punto, Jasper viene lasciato da Annie e sviluppa un’ossessione per lei che lo spinge a pedinarla e minacciarla di rivelare la verità sull’incidente stradale. Alla fine, però, la ragazza si libera del ricatto.

Dopo la serie, l’attore ha lavorato ad altri progetti, tra i quali ricordiamo Alcohol and Drug Addiction, LiFi, The Bass Player, Intersection, Memoria, Hit & Run, West Virginia Stories, Seahorse, Everything Sucks!, First Timer, Barbie’s Kenny, Cuck, The Yucca Sisters, Feed Your Muse, Odyssey Omega e Tomorrow.